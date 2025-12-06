FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
धर्म

Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा

ज्योतिष में 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र होते हैं. हर व्यक्ति की नाम के आधार पर राशि अलग होती है. सभी का राशियों का स्वामी भी भिन्न होता है. इसी के प्रभाव से कुछ लोग बहुत ही सीधे और भले होते हैं तो कुछ बेहद खतरनाक होते हैं. ये अपना बदला लेकर ही मानते हैं. इन्हीं में ये 4 राशियां शामिल हैं.

नितिन शर्मा | Dec 06, 2025, 05:42 AM IST

1.वे खतरनाक हैं

वे खतरनाक हैं
1

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर राशि की अपनी कुछ खासियतें होती हैं. हर किसी में कुछ अच्छे गुण और कुछ बुरे गुण होते हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर से बहुत अच्छे होने का दिखावा करते हैं. उनमें ज़रा भी सहानुभूति नहीं होती. उनकी दुनिया उनसे शुरू होती है और उन्हीं पर खत्म. इसलिए, वे कभी अपने से आगे नहीं सोचते.

2.मेष राशि

मेष राशि
2

मेष राशि वाले अपने साहस, आत्मविश्वास और नेतृत्व गुणों के लिए जाने जाते हैं. लेकिन ये बहुत स्वार्थी भी होते हैं. क्योंकि... ये अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं. अगर मेष राशि वाले अपने आत्मविश्वास का इस्तेमाल सकारात्मकता के लिए करें... तो ये अच्छे नेता बनते हैं. लेकिन अगर इसका नकारात्मक इस्तेमाल किया जाए, तो ये एक बड़ा ख़तरा बन सकते हैं.

3.सिंह राशि

सिंह राशि
3

सिंह राशि के लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षक और ध्यान आकर्षित करने वाले होते हैं. वे प्रशंसा पाना चाहते हैं और हमेशा सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं. यह उन्हें स्वार्थी और खतरनाक आत्ममुग्ध बना सकता है. लेकिन सभी सिंह राशि के लोग यह खतरनाक व्यवहार नहीं दिखाते. हालाँकि, कुछ लोग अपने आकर्षण और आत्मविश्वास से दूसरों को गुमराह कर देते हैं.

4.मिथुन राशि

मिथुन राशि
4

मिथुन राशि के लोग अपने दोहरे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं. इन्हें ज़्यादातर स्वार्थी माना जा सकता है. इनमें परिस्थितियों के अनुसार अपना स्वभाव बदलने की क्षमता होती है. यही वजह है कि ये चाहते हैं कि हर कोई इनके बताए रास्ते पर चले. यही बात इन्हें आत्ममुग्ध बनाती है. क्योंकि ये हमेशा यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये बाकियों से बेहतर हैं.

5.कुंभ राशि

कुंभ राशि
5

कुंभ राशि वाले आत्ममुग्ध कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं करते. इसके बजाय, वे खुद को स्वतंत्र मानते हैं. वे बहुत स्वार्थी होते हैं और अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के अलावा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचते. जो लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं. सिंह राशि वालों की तरह, वे भी ज़्यादा ध्यान चाहते हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 

धर्म
