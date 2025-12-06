Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा

5 . कुंभ राशि

5

कुंभ राशि वाले आत्ममुग्ध कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं करते. इसके बजाय, वे खुद को स्वतंत्र मानते हैं. वे बहुत स्वार्थी होते हैं और अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के अलावा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचते. जो लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं. सिंह राशि वालों की तरह, वे भी ज़्यादा ध्यान चाहते हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से