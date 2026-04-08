Numerology: इन तारीखों पर जन्मे हैं तो व्हिस्की-रम से कर लें तौबा, वरना ये शक्तिशाली ग्रह बर्बादी का खोल देंगे रास्ता

1 . शराब जैसी चीज को हाथ भी लगा लें तो ...

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वैसे तो शराब किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है लेकिन कुछ खास तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए शराब सबसे ज्यादा बर्बादी की वजह बनती है. इन लोगों के ग्रह और नक्षत्रों का ऐसा असर होता है कि अगर ये शराब जैसी चीज को हाथ भी लगा लें तो इनकी जिंदगी में भूचाल आना तय है. तो अगर आप नीचे बताई गई तारीखों पर जन्में हो तो कभी भी शराब पीने की भूल न करें. चलिए जानें की आखिर कौन से ये ग्रह हैं और क्या नुकसान देते हैं इऩ जन्मतारीख वालों को. Photo Credit: AI