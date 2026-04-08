Numerology: इन तारीखों पर जन्मे हैं तो व्हिस्की-रम से कर लें तौबा, वरना ये शक्तिशाली ग्रह बर्बादी का खोल देंगे रास्ता

धर्म
ऋतु सिंह | Apr 08, 2026, 07:18 PM IST
1. शराब जैसी चीज को हाथ भी लगा लें तो ...
वैसे तो शराब किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है लेकिन कुछ खास तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए शराब सबसे ज्यादा बर्बादी की वजह बनती है. इन लोगों के ग्रह और नक्षत्रों का ऐसा असर होता है कि अगर ये शराब जैसी चीज को हाथ भी लगा लें तो इनकी जिंदगी में भूचाल आना तय है. तो अगर आप नीचे बताई गई तारीखों पर जन्में हो तो कभी भी शराब पीने की भूल न करें. चलिए जानें की आखिर कौन से ये ग्रह हैं और क्या नुकसान देते हैं इऩ जन्मतारीख वालों को. Photo Credit: AI
2.इन मूलांक वालों के लिए शराब बनती है नाश का कारण
यदि आपका जन्म 2, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 31
में से किसी भी तिथि पर किसी भी महीने में हुआ है तो शराब आपके भीतर भावनात्मक अस्थिरता, आक्रामकता, कर्म संबंधी बाधाएं और विचारों में स्पष्टता की कमी पैदा कर सकती है. चलिए जानें कौन से ग्रह इनके लिए क्या परेशानी खड़ा करता है. Photo Credit: AI
3.शनि
शराब शनि के अनुशासन को कमजोर करती है, जिससे कार्यों में देरी, अकेलापन और कर्म संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं. Photo Credit: AI
4.केतु
शराब केतु के वैराग्य भाव को तीव्र कर देती है, जिससे भ्रम, पलायनवाद (वास्तविकता से भागना) और आध्यात्मिक स्पष्टता की कमी पैदा होती है. Photo Credit: AI
5.चंद्रमा
शराब चंद्रमा के भावनात्मक संतुलन को बिगाड़ देती है, जिससे मिजाज में अचानक बदलाव (मूड स्विंग्स) और मानसिक अस्थिरता की समस्या होती है. Photo Credit: AI
6.मंगल
शराब मंगल ग्रह की आक्रामकता को और भड़का देती है, जिससे क्रोध, बिना सोचे-समझे की गई हरकतें और आपसी टकराव बढ़ जाता है. Photo Credit: AI
7.राहु
शराब राहु के भ्रम (माया) को और अधिक बल देती है, जिससे क्षणिक सुख अंततः एक दीर्घकालिक लत या निर्भरता में बदल जाता है. Photo Credit: AI
डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.
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