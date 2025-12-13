FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली कई इलाकों में AQI 400 के पार ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू | शाहरुख खान ने मेसी से मुलाकात की | जम्मू-कश्मीर में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ एक्शन

धर्म

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गुमनामी से अचानक बाहर निकलकर चमक जाते हैं, जैसे धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना ने किया कमबैक

एक खास मूलांक वाले लोग अचानक ही गुमनामी की दुनिया में खो जाते हैं और फिर अचानक ही चमककर सामने आते हैं. बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्म धुरंधर के अक्षय खन्ना का दमदार कमबैक हुआ है.

ऋतु सिंह | Dec 13, 2025, 11:40 AM IST

1. मूलांक 1 को सूर्य का प्रतिनिधि माना जाता है

मूलांक 1 को सूर्य का प्रतिनिधि माना जाता है
1

न्यूमेरोलॉजी में मूलांक 1 को सूर्य का प्रतिनिधि माना जाता है. सूर्य जो कभी बादलों के पीछे छिप जाता है और फिर अचानक पूरे तेज़ के साथ आकाश में चमक उठता है. यही पैटर्न मूलांक 1 वालों की ज़िंदगी में भी साफ़ दिखाई देता है. ये लोग कई बार अचानक लाइमलाइट से दूर हो जाते हैं, लोग इन्हें भूलने लगते हैं, लेकिन जब ये लौटते हैं तो पूरे आत्मविश्वास और परिपक्वता के साथ. हाल ही में फिल्म धुरंधर के ज़रिए अक्षय खन्ना का दमदार कमबैक इसी मूलांक-1 ऊर्जा का सटीक उदाहरण माना जा रहा है.
 

2.मूलांक 1 और सूर्य का प्रभाव

मूलांक 1 और सूर्य का प्रभाव
2

जिन लोगों की जन्म तारीख 1, 10, 19 या 28 होती है, उनका मूलांक 1 माना जाता है. सूर्य आत्मबल, नेतृत्व, आत्मसम्मान और स्वतंत्र सोच का प्रतीक है. ऐसे लोग भीड़ में रहकर चलना पसंद नहीं करते. जब इन्हें लगता है कि माहौल, सिस्टम या समय इनके सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है, तो ये खुद को पीछे कर लेते हैं. न्यूमेरोलॉजिस्ट मानते हैं कि यह पीछे हटना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्म-संरक्षण और आत्म-मंथन का दौर होता है. यही वजह है कि कई बार लोग सोचते हैं कि ये लोग “ख़त्म” हो गए, जबकि असल में ये खुद को फिर से गढ़ रहे होते हैं.
 

3.अचानक गुमनामी में क्यों चले जाते हैं मूलांक 1 वाले?

अचानक गुमनामी में क्यों चले जाते हैं मूलांक 1 वाले?
3

मूलांक 1 वाले समझौता करने में असहज होते हैं. जब उन्हें लगे कि पहचान या टैलेंट का सही उपयोग नहीं हो रहा, तो वे शोर मचाने के बजाय चुपचाप खुद पर काम करना चुनते हैं. मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, ये लोग “internal validation” पर जीते हैं. उन्हें तालियों से ज़्यादा आत्मसंतोष चाहिए होता है.
 

4.अचानक वापसी: जब सूर्य फिर से चमकता है

अचानक वापसी: जब सूर्य फिर से चमकता है
4

मूलांक 1 की सबसे बड़ी ताक़त है.टाइमिंग. जब ये लौटते हैं, तो पूरी तैयारी के साथ. अनुभव, धैर्य और आत्मविश्वास इनके व्यक्तित्व में नया निखार ले आता है. अक्षय खन्ना का कमबैक भी ऐसा ही माना जा रहा है. कम बोलना, लाइमलाइट से दूरी, लेकिन सही किरदार और सही समय पर वापसी. न्यूमेरोलॉजी कहती है कि सूर्य जब अस्त होता है, तो उसकी ऊर्जा खत्म नहीं होती. वह बस अगले उदय की तैयारी करता है.

5.नेतृत्व चुप रहता है, लेकिन खत्म नहीं होता

नेतृत्व चुप रहता है, लेकिन खत्म नहीं होता
5

मूलांक 1 वाले लोग भले ही कुछ समय के लिए दृश्य से गायब हो जाएँ, लेकिन इनका नेतृत्व गुण कभी समाप्त नहीं होता. ये लोग भीड़ के पीछे नहीं चलते, बल्कि अपना समय आने देते हैं.

6.ये लोग मेहनत करने से कभी नहीं हिचकिचाते

ये लोग मेहनत करने से कभी नहीं हिचकिचाते
6

ये लोग मेहनत करने से कभी नहीं हिचकिचाते, ये जीवन में अपना रास्ता खुद बनाते हैं. इनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली है और ये जो भी करते हैं, उसमें एक अलग छाप छोड़ते हैं. अक्षय खन्ना के अभिनय के सफर में यह बात साफ तौर पर देखी जा सकती है; उन्होंने हमेशा अपनी भूमिकाओं में एक अलग ही आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता दिखाई है. चुनिंदा भूमिकाओं में उनके काम करने का तरीका उनके सशक्त व्यक्तित्व और किसी भी परिस्थिति में हार न मानने वाले स्वभाव को दर्शाता है.
 

7.मूल संख्या 1 वाले लोग किस क्षेत्र में सबसे अधिक सफल होते हैं?

मूल संख्या 1 वाले लोग किस क्षेत्र में सबसे अधिक सफल होते हैं?
7

अक्षय खन्ना जैसे अंक 1 वाले लोग अभिनय, मीडिया, सेना, पुलिस, प्रशासन, व्यापार, खेल, प्रौद्योगिकी और रणनीति जैसे क्षेत्रों में बहुत कुशल होते हैं. इन सभी क्षेत्रों में उनकी जन्मजात नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और प्रभावशाली व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं. इस अंक वाले लोग अपने काम में जबरदस्त प्रेरणा और समर्पण दिखाते हैं. वे हमेशा बड़ी सफलता प्राप्त करने में सक्षम साबित होते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गोचर और अंक ज्योतिष पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

