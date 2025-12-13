Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गुमनामी से अचानक बाहर निकलकर चमक जाते हैं, जैसे धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना ने किया कमबैक

2 . मूलांक 1 और सूर्य का प्रभाव

जिन लोगों की जन्म तारीख 1, 10, 19 या 28 होती है, उनका मूलांक 1 माना जाता है. सूर्य आत्मबल, नेतृत्व, आत्मसम्मान और स्वतंत्र सोच का प्रतीक है. ऐसे लोग भीड़ में रहकर चलना पसंद नहीं करते. जब इन्हें लगता है कि माहौल, सिस्टम या समय इनके सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है, तो ये खुद को पीछे कर लेते हैं. न्यूमेरोलॉजिस्ट मानते हैं कि यह पीछे हटना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्म-संरक्षण और आत्म-मंथन का दौर होता है. यही वजह है कि कई बार लोग सोचते हैं कि ये लोग “ख़त्म” हो गए, जबकि असल में ये खुद को फिर से गढ़ रहे होते हैं.

