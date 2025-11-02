FacebookTwitterYoutubeInstagram
मोकामा हत्याकांड पर DGP का बयान, कहा- किसी को बख्शा नहीं जाएगा, अभी और भी लोगों की तलाश जारी

CV रमन ने IISc में दाखिला देने से किया था इनकार, कैसे अपने हक के लिए लड़कर भारत की पहली महिला PhD बनीं कमला सोहोनी?

CV रमन ने IISc में दाखिला देने से किया था इनकार, कैसे अपने हक के लिए लड़कर भारत की पहली महिला PhD बनीं कमला सोहोनी?

Venkateswar Temple Stampede: श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में क्यों पहुंचते हैं इतने श्रद्धालु? जानें चमत्कारी मान्यता

Venkateswar Temple Stampede: श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में क्यों पहुंचते हैं इतने श्रद्धालु? जानें चमत्कारी मान्यता

White Hair Solution: 7 दिन में सफेद बाल जड़ से होंगे ब्लैकिश-ब्राउन, घर पर डॉक्टर के बताए इस नुस्खे से तैयार करें केश काला तेल

7 दिन में सफेद बाल जड़ से होंगे ब्लैकिश-ब्राउन, घर पर डॉक्टर के बताए इस नुस्खे से तैयार करें केश काला तेल

भारत के 5 सबसे अमीर शेफ कौन हैं? जानें किस नंबर पर आते हैं संजीव कपूर और रणवीर बरार

भारत के 5 सबसे अमीर शेफ कौन हैं? जानें किस नंबर पर आते हैं संजीव कपूर और रणवीर बरार

SRK Numerology: सोने की कलम से खुद अपनी तकदीर लिखते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद को बना लेते हैं ब्रांड

सोने की कलम से खुद अपनी तकदीर लिखते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद को बना लेते हैं ब्रांड

खराब CIBIL Score की वजह से लोन रिजेक्ट हो गया? जानिए सुधारने के आसान तरीके

खराब CIBIL Score की वजह से लोन रिजेक्ट हो गया? जानिए सुधारने के आसान तरीके

धर्म

Numerology: सोने की कलम से खुद अपनी तकदीर लिखते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद को बना लेते हैं ब्रांड

कुछ लोग कोयले की खान से निकलकर हीरे की तरह चमकते हैं. उनकी किस्मत इतनी दमदार होती है कि मुश्किलें भी उन्हें सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने से नहीं रोक पातीं. ऐसे ही लोग वे होते हैं जिनका जन्म महीने की कुछ खास तारीखों में हुआ होता है.

ऋतु सिंह | Nov 02, 2025, 05:05 AM IST

1. खुद को “ब्रांड” बना लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग

खुद को “ब्रांड” बना लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग
1

महीने की कुछ खास तारीखें ऐसी होती हैं जिन पर जन्म लेने वाले लोग हमेशा ‘लाइमलाइट’ में रहते हैं. ये वो लोग हैं जो कठिन हालात में भी कभी हार नहीं मानते और अपनी मेहनत से खुद को “ब्रांड” बना लेते हैं, जैसे शाहरुख खान ने किया. , इन तारीखों पर जन्म लेने वाले लोगों में जन्म से ही आकर्षण, मेहनत और नेतृत्व का गुण होता है. 

2.शाहरूख खान है इसके बेहतरीन उदाहरण

शाहरूख खान है इसके बेहतरीन उदाहरण
2

शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर को हुआ था, और उनका भाग्यांक 2 उन्हें चंद्रमा की ऊर्जा देता है. जो रचनात्मकता, संवेदनशीलता और करिश्मे का प्रतीक है. यही कारण है कि इन तारीखों पर जन्म लेने वाले लोग न सिर्फ़ आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं, बल्कि हर किसी के दिल में अपनी छाप छोड़ जाते हैं. चलिए जानें मूलांक 2 के साथ और कौन सा मूलांक इस मामले में टॉप पर है और इस मूलांक के लोगों की पर्सानालिटी या लाइफ किनसे मिलती जुलती होती है.
 

3.कौन से मूलांक वाले करते हैं खुद पर विश्वास

कौन से मूलांक वाले करते हैं खुद पर विश्वास
3

इन तारीखों (1, 2, 10, 11, 19, 20, 28, और 29) पर जन्मे लोग बेहद महत्वाकांक्षी और रचनात्मक माने जाते हैं. ये लोग अपनी दुनिया खुद बनाते हैं और हर चुनौती को अवसर में बदल देते हैं. इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है ‘खुद पर विश्वास’ और ‘ना रुकने का जज़्बा’.
 

4.शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, रतन टाटा, और एपीजे अब्दुल कलाम जैसी होती है खूबियां

शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, रतन टाटा, और एपीजे अब्दुल कलाम जैसी होती है खूबियां
4

ऐसे लोग जब किसी क्षेत्र में कदम रखते हैं, तो धीरे-धीरे ही सही, लेकिन इतिहास रच देते हैं. शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, रतन टाटा, और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे नाम इसी श्रेणी में आते हैं — जिन्होंने अपने कर्म और मेहनत से दुनिया को दिखाया कि चमक सिर्फ़ सोने की नहीं, इरादों की भी होती है.

5.इनमें होता है नैचुरल लीडरशिप क्वालिटी

इनमें होता है नैचुरल लीडरशिप क्वालिटी
5

ये लोग दूसरों को प्रेरित करते हैं, अपनी बातों से भीड़ को प्रभावित करते हैं, और चाहे अभिनय हो, राजनीति, बिज़नेस या कला — हर क्षेत्र में अपनी जगह बनाते हैं. इनका आत्मविश्वास ही इनकी सबसे बड़ी ताकत होता है.

6.शोहरत और पैसा दोनों मिलते हैं साथ

शोहरत और पैसा दोनों मिलते हैं साथ
6

इन तारीखों पर जन्मे लोगों को धन और सफलता देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है, तो वो स्थायी होती है. इनकी ज़िंदगी में “फेम और फॉर्च्यून” साथ-साथ चलता है.शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम जी सभी ऐसे उदाहरण हैं जिनकी सफलता इन तारीखों से मेल खाती है.
 

7.लव लाइफ और पर्सनैलिटी

लव लाइफ और पर्सनैलिटी
7

इन लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है. ये दिल से रोमांटिक, वफादार और इमोशनल होते हैं. लोग इनके आत्मविश्वास और सकारात्मक एनर्जी से खिंचे चले आते
 

8.इन फिल्ड्स में कमाते हैं नाम-शोहरत और पैसा

इन फिल्ड्स में कमाते हैं नाम-शोहरत और पैसा
8

इन तारीखों पर जन्मे लोग नेतृत्व करना पसंद करते हैं. ये जहां भी जाते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं. कला, व्यापार, सिनेमा या राजनीति — हर क्षेत्र में इनकी सफलता तय मानी जाती है.
 

9.सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा मिलती है इन्हें

सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा मिलती है इन्हें
9

ज्योतिष मानता है कि इनका भाग्यांक (1 और 2) इन्हें सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा देता है, जिससे ये न सिर्फ़ प्रसिद्धि बल्कि धन और सम्मान भी प्राप्त करते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

