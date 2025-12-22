FacebookTwitterYoutubeInstagram
उस्मान हादी के बाद अब मोतालेब सिकदर को मारी गोली, बांग्लादेश में छात्र नेताओं की हत्या से उबाल

अनुपूरक बजट 2025-26: योगी सरकार ने चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण को दिए 423.80 करोड़

मंगलवार को निवेश और व्यापार की शुरुआत के लिए बन रहा शुभ योग, जानें इसका समय से लेकर पूजा विधान

Drishyam 3 Release Date: इंतजार खत्म !अजय देवगन की 'दृश्यम 3' इस दिन होगी रिलीज, यहां क्लिक करके देखिए टीजर

इन तारीखों पर जन्मे लोगों को 2026 देगा गहरा घाव, मिलेगें धन-नौकरी-प्रेम में धोखे

Epstein Files: किस काम आती है जेफ्री एपस्टीन के घर दिखी Phenazopyridine? नई तस्वीरों में दिखी ये दवा

धर्म

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को 2026 देगा गहरा घाव, मिलेगें धन-नौकरी-प्रेम में धोखे

2026 का नया साल बस कुछ ही दिनों में आने वाला है और कुछ तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए नया साल कठिनाई और दुविधाओं से भरा होगा. साल 2026 तन-मन और धन की हानि ही नहीं ये साल इनको प्रेम संबंधों में भी धोखे दिला सकता है.

| Dec 22, 2025, 01:56 PM IST

1.सूर्य का होगा ये साल कुछ मूलांक के लिए भारी

सूर्य का होगा ये साल कुछ मूलांक के लिए भारी
1

साल 2025 में कई लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा. लेकिन आने वाला वर्ष कई लोगों के लिए विशेष होने वाला है. अंक ज्योतिष के अनुसार , यह वर्ष कुछ लोगों के लिए अच्छा रहेगा और कुछ के लिए सावधानी बरतने की जरूरत होगी . अंक ज्योतिष के अनुसार 2026 सूर्य का वर्ष होगा, यह वर्ष कुछ खास जन्मतिथियों वाले लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है . आइए जानते हैं उन जन्मतिथियों के बारे में जिन्हें सावधान रहना होगा...
 

2.2026 में जन्मे लोगों के लिए चेतावनी  

2026 में जन्मे लोगों के लिए चेतावनी  
2

अंकशास्त्र के अनुसार , 2026 सूर्य का वर्ष होगा ( 2+0+2+6 = 10 = 1+0 = 1), क्योंकि इन सभी का योग 1 है , जो सूर्य का अंक है. सूर्य का अंक होने के कारण, यह वर्ष अधिकांश जन्म अंकों के लिए अनुकूल हो सकता है. हालांकि , दो जन्म तिथियों के लिए नया साल कुछ चुनौतीपूर्ण रहेगा . उन्हें 2026 में आर्थिक और करियर संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है , इसलिए उन्हें सावधान रहना होगा. आइए इन जन्म अंकों के बारे में और जानें.
 

3. 6, 15, 24 को जन्मे हैं तो...

6, 15, 24 को जन्मे हैं तो...
3

जिन लोगों की जन्मतिथि 6, 15 और 24 है, उनके लिए यह वर्ष उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि  इस संख्या का स्वामी ग्रह शुक्र है और शुक्र का सूर्य के साथ अनुकूल संबंध नहीं है. इसलिए, इन लोगों को 2026 में सावधानी बरतने की आवश्यकता है. उन्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए . नौकरी बदलते समय भी सतर्क रहें. वेतन या पद के लिए कंपनी न बदलें, क्योंकि इससे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. करियर से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें.

 

4.प्रेम और पैसा में धोखे की संभावना

प्रेम और पैसा में धोखे की संभावना
4

अगर आप अनैतिक संबंध यानी एक्सट्रा मेरिटल अफेयर में हैं तो आपकी पोल खुल सकती है और आपका साथी आप पर सारी जिम्मेदारी डालकर खुद को पाक साफ निकाल ले जाएगा. वही, इन तारीखों पर जन्म लेने वाले लोगों को वित्तीय मामलों में भी सतर्क रहने की आवश्यकता होगी. लेन-देन करते समय आपको अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी; यदि संभव हो, तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति को अपने साथ रखें. स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है, इसलिए संतुलित आहार और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. 

5.8, 17, 26 तारीख को जन्मे हैं तो

8, 17, 26 तारीख को जन्मे हैं तो
5

अंकशास्त्र के अनुसार , जिनकी जन्मतिथि 8, 17 और 16 है,  इन अंकों का स्वामी शनि है और ज्योतिष में शनि और सूर्य शत्रु ग्रह हैं. इसलिए, अंक 8 वाले लोगों के लिए यह वर्ष उतार- चढ़ाव से भरा हो सकता है . यदि आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है, तो आप निराश हो सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य रखना चाहिए. सूर्य का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र में समस्याएँ पैदा करेगा. आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर नज़र रख सकते हैं, इसलिए आपको हर काम बहुत सोच-समझकर करना होगा.

6.किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें

किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें
6

2026 में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें, अन्यथा आप किसी बुरी स्थिति में फंस सकते हैं. आर्थिक स्थिति में असंतुलन भी हो सकता है , अनावश्यक खर्च आपको परेशान कर सकते हैं . ऐसी स्थिति भी आ सकती है जहाँ आपको अपनी बचत खर्च करनी पड़े, इसलिए आपको उचित बजट बनाना होगा . कुछ लोगों को गले और पेट से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा. इसके उपाय के रूप में, आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए

7. 4 और 7 तारीख को अगर जन्मे है तो...

 4 और 7 तारीख को अगर जन्मे है तो...
7

अगर  4 और 7 तारीख को अगर जन्मे है तो आपके लिए भी ये साल कई यादगार दर्द से सकता है. इन तारीखों पर जन्मे लोग स्वभाव से नेतृत्व करने वाले और आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन 2026 में इन्हें धन से जुड़ा धोखा या गलत निवेश का नुकसान झेलना पड़ सकता है. करीबी व्यक्ति या पार्टनर से आर्थिक अपेक्षाएं टूट सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए ऑफिस पॉलिटिक्स तनाव बढ़ा सकती है. आपके अपने बनने वाले ही आपके साथ दगा कर जाएंगे. 
 

8.9, 14,  18 और 23 तारीख को अगर जन्मे हैं तो

9, 14,  18 और 23 तारीख को अगर जन्मे हैं तो
8

भावनात्मक रूप से संवेदनशील इन लोगों के लिए 2026 विश्वासघात का साल बन सकता है. जिन पर आंख मूंदकर भरोसा किया, वही धोखा दे सकते हैं. खासतौर पर प्रेम संबंधों और दोस्ती में सच सामने आने से गहरा मानसिक आघात लग सकता है.इन लोगों को 2026 में जल्दबाजी में फैसले लेने से नुकसान हो सकता है. करियर में दिशा बदलने का मन करेगा, लेकिन गलत सलाह आपको पीछे धकेल सकती है. धन से जुड़े मामलों में किसी के कहने पर निवेश करना घाटे का सौदा बन सकता है.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Drishyam 3 Release Date: इंतजार खत्म !अजय देवगन की 'दृश्यम 3' इस दिन होगी रिलीज, यहां क्लिक करके देखिए टीजर
इन तारीखों पर जन्मे लोगों को 2026 देगा गहरा घाव, मिलेगें धन-नौकरी-प्रेम में धोखे
Epstein Files: किस काम आती है जेफ्री एपस्टीन के घर दिखी Phenazopyridine? नई तस्वीरों में दिखी ये दवा
रात को सोने से पहले प्लग से निकाल दें चीजें, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!
भारत की टॉप 6 फिल्में जिन्हें बनाने में लगा अंधा पैसा, इनमें से एक मूवी का बजट है 1300 करोड़
नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल
आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
बजरंगबली हनुमान जी के लिए 'भगवान' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता?
कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?
साल 2025 की आखिरी एकादशी 30 या 31 दिसंबर किस दिन है? यहां जानें पुत्रदा एकादशी व्रत तिथि और पारण समय
