Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को 2026 देगा गहरा घाव, मिलेगें धन-नौकरी-प्रेम में धोखे

8 . 9, 14, 18 और 23 तारीख को अगर जन्मे हैं तो

भावनात्मक रूप से संवेदनशील इन लोगों के लिए 2026 विश्वासघात का साल बन सकता है. जिन पर आंख मूंदकर भरोसा किया, वही धोखा दे सकते हैं. खासतौर पर प्रेम संबंधों और दोस्ती में सच सामने आने से गहरा मानसिक आघात लग सकता है.इन लोगों को 2026 में जल्दबाजी में फैसले लेने से नुकसान हो सकता है. करियर में दिशा बदलने का मन करेगा, लेकिन गलत सलाह आपको पीछे धकेल सकती है. धन से जुड़े मामलों में किसी के कहने पर निवेश करना घाटे का सौदा बन सकता है.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.