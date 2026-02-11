Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बिजनेस में डुबो देते हैं पैसा, जबकि नौकरी देती है हाई पोस्ट-पावर और पैसा भी 

3 . मूलांक 2: बिज़नेस में अनिश्चितता, नौकरी में स्थिर सफलता

किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 को जन्मे लोग मूलांक 2 के होते हैं और इनका रूलिंग प्लेनेट चंद्रमा होता है और ये अंक भावनाओं और स्थिरता से जुड़ा है. इस वजह से ये लोग सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते और अक्सर असमंजस में होते हैं. यही वजह कि ये बिजनेस में चल नहीं पाते. दूसरा ये लोगों पर निर्भर हो जाते हैं और ये बिजनेस में लॉस की वजह बनता है. साथ ही ये रिस्क लेने से भी डरते हैं. वहीं जब ये नौकरी करते हैं तो टीम वर्क में बेहतरीन काम करते हैं. अगर ये HR, प्रशासन, बैंकिंग, शिक्षण और सरकारी सेवाओं में हैं तो इनकी सफलता अच्छी होती है. इनको स्थिर इनकम और प्रमोशन के योग रहता है. अक्सर मूलांक 2 वाले अक्सर कॉरपोरेट या सरकारी नौकरी में बड़ा पद हासिल करते हैं.