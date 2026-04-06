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Numerology: इन 5 तारीखों पर जन्मे हैं तो नौकरी को मारे लात और शुरू करें बिजनेस, तेज दिमाग और रिस्क लेने कैपेसिटी बनाएगी बड़ा कारोबारी

Business vs Job Secret-क्या आपको भी 9 से 5 की नौकरी में घुटन महसूस होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि आप किसी की गुलाबी के लिए नहीं बने. क्योंकि अंक ज्योतिष में कुछ लोगों का जन्म राज करने के लिए होता. ये लोग बिजनेस करने के लिए बने होते हैं क्योंकि इनका माइंडसेट ही उसी हिसाब से बना होता है.

ऋतु सिंह | Apr 06, 2026, 06:07 AM IST

1.क्यों कुछ लोग नौकरी में खुश नहीं रह पाते?

क्यों कुछ लोग नौकरी में खुश नहीं रह पाते?
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हर इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है. कुछ लोग स्थिरता में अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ को आज़ादी और खुद फैसले लेने का अधिकार चाहिए होता है. कुछ खास जन्म तारीखों में ऐसी मानसिकता और ऊर्जा होती है जो उन्हें रिस्क लेने, लीड करने और खुद का काम शुरू करने के लिए प्रेरित करती है. न्यूमेरोलॉजी के अनुसार, कुछ खास जन्म तारीखों में ऐसी मानसिकता होती है जो उन्हें नौकरी में घुटन होती है जबकि अगर ये  बिज़नेस करें तो इनको ज्यादा संतुष्टि और सफलता मिलती है. तो चलिए जानें कौन हैं ये लोग जिनको बिजनेस करना फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है. Photo Credit: AI

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2.इन तारीखों पर जन्मे लोगों को गुलामी नहीं पसंद

इन तारीखों पर जन्मे लोगों को गुलामी नहीं पसंद
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किसी भी महीन की 1, 10, 19, 28 को जन्मे लोग नैचुरल लीडर होते हैं और नौकरी में ये जी हजूरी नहीं कर पाते हैं. इसलिए ये नौकरी में खुद को बंधा पाते हैं. जबकि अगर ये बिजनेस करने उतरें तो रातो-रात इनके बिजनेस बढ़ने लगते हैं. इन तारीखों में जन्मे लोग अक्सर लीडरशिप माइंडसेट के साथ आते हैं इसलिए इन्हें किसी के अंडर काम करना लंबे समय तक अच्छा नहीं लगता. अगर ये  खुद का स्टार्टअप शुरू करें और नए आइडिया पर काम करें तो ये सफल जरूर होते हैं क्योंकि इनमें रिस्क लेने की क्षमता होती है. और बिजनेस में रिस्क लेना ही आगे बढ़ाता है. Photo Credit: AI

3.नौकरी में खुद को बंधा महसूस करते हैं इस मूलांक वाले

नौकरी में खुद को बंधा महसूस करते हैं इस मूलांक वाले
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किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 को जन्मे लोग खुद को नौकरी में बंधा हुआ महसूस करते हैं और ये सबसे ज्यादा नौकरियां बदलने वाले होते हैं. लेकिन अगर ये बिजनेस करें तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल इनको इसमें बादशाहत दिला सकती है. इन लोगों की सबसे बड़ी ताकत होती है बात करने कला और लोगों से जुड़ने का तरीका.  ये लोग मार्केटिंग, सेल्स, कंटेंट, सोशल मीडिया या PR में तेजी से आगे बढ़ते हैं. अगर आप इन तारीखों में जन्मे हैं, तो आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ बन सकता है. आज के डिजिटल दौर में ये लोग Influencer, Content Creator या Brand Builder बनकर ज्यादा सफल हो सकते हैं. Photo Credit: AI

4.ये फ्रीडम लवर्स जो नौकरी में टिक नहीं पाते

ये फ्रीडम लवर्स जो नौकरी में टिक नहीं पाते
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किसी भी महीने की 5, 14, 23 को जन्मे लोगों को अपनी आजादी से बहुत प्यार होता है और नौकरी में वो आजादी इनको नहीं मिलती. असल में इन तारीखों वाले लोग एक ही रूटीन में बंधना पसंद नहीं करते. उन्हें हर दिन कुछ नया चाहिए होता है. नई चुनौती, नया एक्सपीरियंस इनको एनर्जेटिक बनाता है. ये फ्रीलांसिंग या बिज़नेस में तेजी से ग्रोथ करते हैं. इनके अंदर मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने की क्षमता होती है क्योंकि ये जल्दी फैसले लेते हैं. अगर ये लोग नौकरी में फंस जाते हैं, तो अक्सर स्ट्रेस और बोरियत का सामना करते हैं. Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5.इसलिए इनको नौकरी इनको रास नहीं आती है

इसलिए इनको नौकरी इनको रास नहीं आती है
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किसी भी महीने की 8, 17, 26 को जन्मे लोग जल्दी नहीं, लेकिन लंबे समय के लिए बड़ी सफलता बनाते हैं. इनमें फाइनेंस और मैनेजमेंट की समझ गहरी होती है. क्योंकि ये थोड़े जिद्दी होते हैं इसलिए नौकरी इनको रास नहीं आती है. जबकि ये बिज़नेस में स्थिर कमाई करते हैं. इनकी लंबी प्लानिंग इनको ग्रोथ की ओर ले जाती है और ये भरोसेमंद लीडरशिप बनते हैं. ये लोग देर से चमकते हैं, लेकिन जब सफलता मिलती है तो वह टिकाऊ होती है. Photo Credit: AI
 

6.न्यूमेरोलॉजी सिर्फ एक संकेत देती है, फैसला नहीं.

न्यूमेरोलॉजी सिर्फ एक संकेत देती है, फैसला नहीं.
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आपकी स्किल, मेहनत और सही टाइमिंग ये तीन चीजें असली सफलता तय करती हैं, लेकिन अगर आपकी जन्मतिथि आपको बिज़नेस की तरफ झुका रही है, तो इसे नजरअंदाज करना भी सही नहीं. अगर आप अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं, तो खुद को दोष देने से पहले एक बार अपनी नेचर को समझिए. हो सकता है, आप नौकरी के लिए नहीं, बल्कि कुछ अपना बनाने के लिए बने हों. Photo Credit: AI

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

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