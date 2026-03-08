FacebookTwitterYoutubeInstagram
Useful Tricks: सिलेंडर में कितनी बची है गैस? इन आसान ट्रिक्स से मिनटों में चल जाएगा पता

'कुछ टीम का असर दूसरों से ज्यादा है...' ईरान और इजराइल-अमेरिका युद्ध के बीच ICC पर भड़के क्विंटन डिकॉक-डेविड मिलर

South Cinema 2026: खान्स और कपूर भी पीछे! ये हैं साउथ के सबसे महंगे सितारे, एक फिल्म की फीस उड़ा देगी होश

Leftover Soap Reuse: अरे रुकिए! मत फेंकिए साबुन के बचे हुए टुकड़े, घर की सफाई और खुशबू दोनों में आएगा काम

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग चुपचाप बनाते हैं अपनी जीत की रणनीति, विपरीत हालात में भी बदल देते हैं किस्मत का रुख

Samudrik Shastra: इन मर्दों की दो पत्नियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, शरीर के ये निशान देते हैं लव लाइफ में ट्विस्ट का संकेत

धर्म

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग चुपचाप बनाते हैं अपनी जीत की रणनीति, विपरीत हालात में भी बदल देते हैं किस्मत का रुख

3 Mulank that win a losing game: आज आपको उन तारीखों पर जन्मे लोगों के बारे में बताएंगे जो अपनी मेहनत-लगन और सीक्रेट प्लानिंग से किस्मत का रूख बदल देते हैं,इनकी स्ट्रेटजी अक्सर इनके साथ रहने वाले तक नहीं समझ पाते है. हारी बाजी को जीतना जानते हैं.

ऋतु सिंह | Mar 08, 2026, 01:31 PM IST

1.इनकी प्लानिंग होती है जबरदस्त

इनकी प्लानिंग होती है जबरदस्त
1

न्यूमेरोलॉजी में 3 ऐसे मूलांक का जिक्र है जिनकी प्लानिंग इतनी जबरदस्त होती है कि उनके फेल होने की सारी संभावनाएं ही खत्म हो जाती हैं. अक्सर ये लोग अचानक से ऐसे उभरते हैं कि देखने वाले को यकीन ही नहीं होता कि वो बंदा परेशानी और मुसीबतों को चीरते हुए कैसे उस मुकाम पर पहुंच गया जहां लोग परेशानियों और हार से अक्सर थक के हार जाते हैं. (Photo Credit - AI Generated)
 

2. इनकी प्लानिंग की हवा भी नहीं लगती

इनकी प्लानिंग की हवा भी नहीं लगती
2

ये मूलांक वालों में काम के प्रति डेडिकेशन, ईमानदारी, लॉयलिटी और दूसरों की मदद करने का जज्बा होता है और ये अक्सर विपरीत स्थिति में भी संयम और संतुलित रहकर वक्त को अपने फेवर में ला देते हैं. और इनके दुश्मन और बुरा चाहने वालों को इनकी प्लानिंग की हवा भी नहीं लगती है.  (Photo Credit - AI Generated)
 

3.कौन से हैं वो 3 मूलांक जो हवा का रूख अपनी ओर मोड़ देते हैं

कौन से हैं वो 3 मूलांक जो हवा का रूख अपनी ओर मोड़ देते हैं
3

विपरीत परिस्थितियों में ही ये मूलांक वाले सबसे ज्यादा कूल, बैलेंस और एनर्जेटिक होते हैं. ये वो काम भी कर जाते हैं जो आमतौर पर वह सामान्य स्थिति में नहीं करते. ये मूलांक हैं 1, 4 और 7. किसी भी महीने कि 1, 10, 19, 28, 4, 13, 22, 31, 7 , 16, 25 को जन्मे लोगों में एक अजीब ताकत होती है. जब भी इनके ईगो को चोट लगती है ये ज्यादा एक्टिव और तेज दिमाग के साथ काम करने लगते हैं. (Photo Credit - AI Generated)

4.क्यों चर्चा में रहते हैं कुछ खास जन्मांक

क्यों चर्चा में रहते हैं कुछ खास जन्मांक
4

अंक ज्योतिष में जन्म तारीख को व्यक्ति के स्वभाव और जीवन दृष्टिकोण से जोड़कर देखा जाता है. माना जाता है कि हर संख्या एक खास ऊर्जा और सोच को दर्शाती है, जो व्यक्ति के निर्णय और व्यवहार को प्रभावित कर सकती है. इसी संदर्भ में मूलांक 1, 4 और 7 से जुड़े लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे परिस्थितियों को समझकर रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ते हैं. (Photo Credit - AI Generated)
 

5.बिना शोर किए अपने लक्ष्य को पाते हैं

बिना शोर किए अपने लक्ष्य को पाते हैं
5

ये लोग अक्सर बिना शोर किए अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं और सही समय आने पर परिणाम सामने रखते हैं. अंक ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इन लोगों की खासियत यह होती है कि वे कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखते हैं और धीरे-धीरे हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखते हैं. मूलांक 1, 4 और 7 वाले लोग अक्सर लक्ष्य-केंद्रित, अनुशासित और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले माने जाते हैं. यही वजह है कि कई बार वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी स्थिर रहकर समाधान निकाल लेते हैं. (Photo Credit - AI Generated)
 

6.मूलांक 1: नेतृत्व और स्पष्ट सोच

मूलांक 1: नेतृत्व और स्पष्ट सोच
6

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 माना जाता है. अंक ज्योतिष में इन्हें नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास से जोड़ा जाता है. ऐसे लोग आमतौर पर स्पष्ट सोच रखते हैं और अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहते हैं. उनकी कार्यशैली में योजना और अनुशासन दिखाई देता है, जिसके कारण वे धीरे-धीरे अपने रास्ते खुद बना लेते हैं. (Photo Credit - AI Generated)
 

7.मूलांक 4: मजबूत रणनीति और मेहनत

मूलांक 4: मजबूत रणनीति और मेहनत
7

4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 माना जाता है. ये लोग व्यवस्थित सोच और रणनीतिक योजना बनाने में कुशल माने जाते हैं. इनकी एक खास पहचान यह भी बताई जाती है कि ये अपने काम की योजना को अक्सर सीमित लोगों तक ही रखते हैं. परिणाम सामने आने से पहले इनके इरादों को समझ पाना कई बार मुश्किल हो जाता है. (Photo Credit - AI Generated)
 

8.मूलांक 7: संतुलित सोच और गहराई

मूलांक 7: संतुलित सोच और गहराई
8

7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 7 से जुड़े माने जाते हैं. अंक ज्योतिष में इन्हें गहरी सोच और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण वाला माना जाता है. ऐसे लोग अक्सर निर्णय लेने से पहले परिस्थितियों को ध्यान से समझते हैं. यही कारण है कि वे कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखते हैं और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचते हैं. (Photo Credit - AI Generated)
 

9.गोपनीय योजना और धैर्य

गोपनीय योजना और धैर्य
9

अंक ज्योतिष के अनुसार इन तीनों मूलांकों से जुड़े लोगों की एक समान विशेषता उनकी योजनाओं की गोपनीयता भी मानी जाती है. वे अपने लक्ष्य और रणनीति को तब तक सार्वजनिक नहीं करते जब तक उन्हें सही समय न लगे. इस वजह से कई बार उनके विरोधी या आलोचक उनके कदमों का अंदाजा नहीं लगा पाते. जब परिणाम सामने आते हैं, तब उनकी योजना की गहराई समझ में आती है. (Photo Credit - AI Generated)
 

10.काम के प्रति समर्पण और ईमानदारी

काम के प्रति समर्पण और ईमानदारी
10

इन मूलांकों के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये लोग अपने काम के प्रति समर्पित और जिम्मेदार होते हैं. वे अपने दायित्व को गंभीरता से लेते हैं और भरोसेमंद सहयोगी बनने की कोशिश करते हैं. रिश्तों और पेशेवर जीवन में इनकी ईमानदारी और वफादारी को भी अक्सर उनकी ताकत माना जाता है. (Photo Credit - AI Generated)

11.कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन

कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन
11

मूलांक 1, 4 और 7 से जुड़े लोगों के बारे में अंक ज्योतिष में यह भी कहा जाता है कि वे दबाव या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जल्दी घबराते नहीं हैं. वे स्थिति को समझने के बाद धीरे-धीरे ऐसे कदम उठाते हैं जिससे समय के साथ परिस्थितियां उनके पक्ष में आने लगती हैं. (Photo Credit - AI Generated)

डिस्क्लेमर: यह जानकारी पारंपरिक अंक ज्योतिष की मान्यताओं और व्याख्याओं पर आधारित है. इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भविष्यवाणी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, और किसी भी निर्णय के लिए व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है.

