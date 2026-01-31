Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद के बनाए बजट पर फेर देते हैं पानी, अकाउंट में पैसे देखते ही शुरू हो जाती है फिजूलखर्ची 

धर्म
ऋतु सिंह | Jan 31, 2026, 01:45 PM IST
1.पैसा आता है, लेकिन टिकता नहीं
कई लोग कहते हैं कमाते तो ठीक हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं. अंक ज्योतिष के अनुसार इसके पीछे सिर्फ आदत नहीं, बल्कि जन्मतिथि से निकला मूलांक, भाग्यांक और उनसे जुड़े ग्रह-नक्षत्र भी बड़ी भूमिका निभाते हैं. कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जिनके जातक खर्च में तेज़, प्लानिंग में कमजोर माने जाते हैं, चाहे वे कितना भी बजट बना लें.
2.मूलांक 3
मूलांक 3 यानी किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 को जन्मे लोग का स्वामी गुरु (बृहस्पति) होते हैं. गुरु विस्तार का ग्रह है और यही वजह है कि ये लोग दिल खोलकर खर्च करते हैं. आज नहीं तो कब? इनका पसंदीदा मंत्र होता है. अब इनका बजट फेल होने की वजह ये होती है कि ये भविष्य की चिंता नहीं करते हैं और लक्ज़री और स्टेटस पर खर्च करते हैं. किसी की सलाह तक पर पैसे उड़ा देते हैं. पुनर्वसु और विशाखा नक्षत्र प्रभाव की कमजोरी ओवर-ऑप्टिमिज़्म होता है.
3.मूलांक 5
मूलांक 5 यानी किसी भी महीने की 5, 14, 23 को जन्मे लोग मूलांक 5 वाले होते हैं और इन पर बुध ग्रह का शासन होता है. बुध तेज दिमाग देता है, लेकिन स्थिरता नहीं. ये लोग तुरंत प्लान बनाते हैं और उतनी ही जल्दी तोड़ भी देते हैं. इनके खर्च का पैटर्न गैजेट्स, ट्रैवल, ऑनलाइन शॉपिंग पर सबसे ज्यादा होता है. ये ऑफर देखकर कंट्रोल खो देते हैं. इनका नक्षत्र प्रभाव अश्लेषा या ज्येष्ठा इनको इम्पल्सिव डिसीजन की कमजोरी देता है.
4.मूलाकं 6
किसी भी महीने की 6, 15, 24 को जन्मे लोग का मूलांक 6 होता है और इनका स्वामी शुक्र ग्रह होता है. ये भोग, सौंदर्य और सुख का कारक होता है और ये लोग खुद पर और अपनों पर खर्च करने में पीछे नहीं हटते. ये अक्सर पैसा अकाउंट में देख ही लाइफस्टाइल पर खर्च करते हैं, जैसे कपड़े, सजावट, आराम. तब ये हर चीज ब्रांडेड लेते हैं. इनक फंडा है मन खुश तो पैसा वसूल. भरणी या पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र प्रभाव इन्हें सुख-सुविधा की लती बना देता है.
5. भाग्यांक 9
जिन लोगों का भाग्यांक 9 (मूलांक + जन्म माह + जन्म वर्ष = 9) होता है उन पर मंगल ग्रह का प्रभाव होता है. ये अक्सर जोश, मदद और गुस्से में फैसला लेते हैं और तीनों मिलकर बजट बिगाड़ते हैं. अक्सर ये दूसरों की मदद करने, जल्दबाज़ी में निवेश और इमोशनल डिसीजन लेते हैं जो इनका बजट बिगाड़ता है. मृगशिरा, धनिष्ठा जैसे नक्षत्र प्रभाव के कारण इनमें उतावलापन खूब होता है.
6.क्या करें ताकि बजट न फेल हो?
कैश की जगह ऑटो-सेविंग सिस्टम करें, बड़े खर्च से पहले 48 घंटे का नियम फॉलो करें, शुक्र/बुध प्रधान लोगों के लिए खर्च ट्रैकर ज़रूरी है और मंगलवार या शुक्रवार को बड़ा खर्च टालें.
7.ये बात समझ लें
अंक ज्योतिष यह नहीं कहता कि आप अमीर नहीं बन सकते, बल्कि यह बताता है कि कहां आप खुद अपने बजट के दुश्मन बन जाते हैं. सही जागरूकता और थोड़ी अनुशासन से ये मूलांक भी पैसा संभालना सीख सकते हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से