Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद के बनाए बजट पर फेर देते हैं पानी, अकाउंट में पैसे देखते ही शुरू हो जाती है फिजूलखर्ची 

मूलांक 3 यानी किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 को जन्मे लोग का स्वामी गुरु (बृहस्पति) होते हैं. गुरु विस्तार का ग्रह है और यही वजह है कि ये लोग दिल खोलकर खर्च करते हैं. आज नहीं तो कब? इनका पसंदीदा मंत्र होता है. अब इनका बजट फेल होने की वजह ये होती है कि ये भविष्य की चिंता नहीं करते हैं और लक्ज़री और स्टेटस पर खर्च करते हैं. किसी की सलाह तक पर पैसे उड़ा देते हैं. पुनर्वसु और विशाखा नक्षत्र प्रभाव की कमजोरी ओवर-ऑप्टिमिज़्म होता है.

