Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी नहीं करते सौदा, सम्मान के लिए पैसा-करियर-प्यार सब छोड़ देते हैं

4 . ये अहंकारी नहीं, प्यार और सम्मान के भूखे होते हैं

अक्सर लोग इनको देखकर ये समझते हैं कि ये अहंकारी हैं लेकिन असल में ये इसलिए लोगों से जल्दी घुलते-मिलते नहीं क्योंकि इनको अगर ये फील हो जाए कि वहा उनका सम्मान नहीं होगा तो वह फिर उस जगह जाना तो दूर-देखना भी पसंद नहीं करते. इसलिए अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए ये बहुत कम लोगों से घुलते मिलते हैं. इनके प्यार और सम्मान की भूख होती है. बाकि इनको कुछ भी नहीं चाहिए होता है. अगर ये कहे कि इनको सम्मान की समस्या है तो गलत नहीं होगा.