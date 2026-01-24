FacebookTwitterYoutubeInstagram
Numerology: नितिन नबीन जैसे 'सेल्फ-मेड लकी' होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नेम-नंबर का गेम क्या BJP अध्यक्ष को बनाएगा सक्सेसफुल?

भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अपनी पार्टी की दिशा और दशा को क्या नया रंग देंगे और उनकी सक्सेस के चांसेज कितने हैं, चलिए उनकी डेट ऑफ बर्थ और नाम से समझते हैं कि उनकी नाम राशि और मूलांक वालों की खासियत क्या होती है.

ऋतु सिंह | Jan 24, 2026, 08:07 AM IST

1.यूनिक हैं नितिन नबीन की न्यूमेरोलॉजी गणित

यूनिक हैं नितिन नबीन की न्यूमेरोलॉजी गणित
1

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्म 23 मई, 1980 को झारखंड के रांची में हुआ है. उनका नाम  और जन्म तारीख यानी न्यूमेरोलॉजी उनके करियर और नए रोल को लेकर क्या कुछ बता रही चलिए समझते हैं. नितिन नबीन का मूलांक 5 है और डेस्टिनि नंबर भी 5 है. यानी ये बहुत रेयर होता है लेकिन क्या ये रेयर पॉजिटिव होता है या निगेटिव ये आपको अंक ज्योतिष से समझना होगा. वहीं उनके नाम और सरनेम भी अंग्रेजी के एन से शुरू हैं. तो कुल मिलाकर उनका ये नेम और बर्थ नंबर का रिपिटिशन उनके लिए कैसा रहेगा ये समझना चाहिए. 
 

2.नितिन का नाम का अक्षर और अंक कुछ मायनों में अलग है

नितिन का नाम का अक्षर और अंक कुछ मायनों में अलग है
2

वैदिक ज्योतिष में किसी व्यक्ति की सफलता केवल उसकी स्थिति या परिस्थितियों से ही निर्धारित नहीं होती, बल्कि उसके नाम के अक्षरों, ध्वनियों, अंकों और ग्रहों के प्रभाव से भी निर्धारित होती है. नितिन नवीन के मामले में यह ज्योतिषीय विश्लेषण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका नाम का अक्षर और अंक कुछ मायनों में अलग है. 
 

3.बर्थ डेट और डेस्टिनी नंबर अगर एक हो तो इसका क्या मतलब है?

बर्थ डेट और डेस्टिनी नंबर अगर एक हो तो इसका क्या मतलब है?
3

न्यूमेरोलॉजी के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ (मूलांक) और डेस्टिनी नंबर (भाग्यांक) दोनों 5 हों, तो इसे एक बहुत शक्तिशाली लेकिन चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन माना जाता है. यह न पूरी तरह अनलकी है, न ही ऑटोमैटिक लकी—सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करता है.
 

4.मूलांक 5 + भाग्यांक 5 का अर्थ

मूलांक 5 + भाग्यांक 5 का अर्थ
4

अंक 5 पर बुध ग्रह का प्रभाव होता है, जो बुद्धि, वाणी, व्यापार, चतुराई और संचार का प्रतीक है. जब दोनों अंक 5 हों, तो बुध की ऊर्जा दोगुनी हो जाती है.
 

5.ऐसी शख्सियत में क्या खास होता है

ऐसी शख्सियत में क्या खास होता है
5

बर्थ डेट और डेस्टिनी नंबर जिनका एक होता है उनमें कुछ खास चीजें होती हैं. जैसे वे न केवल बेहद तेज़ दिमाग होते हैं बल्कि हाजिरजवाब भी होते हैं. इतना ही नहीं उनके बोलने, समझाने और प्रभावित करने की असाधारण क्षमता होती है और वे हर माहौल में खुद को ढाल लेने की कला जानते हैं. ऐसे लोग बिज़नेस, मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग, लेखन, राजनीति और परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे फील्ड में सक्सेस होते हैं और इनकी खासियत ये होती है कि ये नए आइडिया, ट्रेंड और रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं.
 

6.कब यह कॉम्बिनेशन लकी साबित होता है?

कब यह कॉम्बिनेशन लकी साबित होता है?
6

जब व्यक्ति एक समय में एक लक्ष्य पर फोकस करे और अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करे. साथ ही अनुशासन और निरंतरता बनाए रखे. ऐसे में व्यक्ति बहुत कम उम्र में नाम, पैसा और पहचान बनाते हैं.
 

7.कब अनलकी जैसा महसूस होता है?

कब अनलकी जैसा महसूस होता है?
7

जिनका मूलांक और भाग्यांक एक होता है और ये लोग अगर बार-बार दिशा बदलते हैं या इनमें अधीरता और ओवरकॉन्फिडेंस होता है तो ये लोग बातों से खुद ही रिश्ते या मौके खराब कर लेते हैं. वहीं अगर ये शॉर्टकट अपनाते हैं या इनके फोकस की कमी होती है तो ये तेजी से नीचे लुढ़कते जाते हैं. इन कारणों से उतार-चढ़ाव ज्यादा आते हैं, जिससे जीवन अस्थिर होने लगता है.

8.नितिन नबीन में क्या है खासियत

नितिन नबीन में क्या है खासियत
8

क्योंकि नितिन नबीन का मूलांक और भाग्यांक 5 है तो ऐसे इंसान केवल लकी ही नहीं होता बल्कि ये ये लोग “सेल्फ-मेड लकी” होते हैं. अगर दिमाग और ज़ुबान पर नियंत्रण हो, तो यही कॉम्बिनेशन जीवन में ऊँचाइयों तक ले जाता है—वरना वही बुद्धि परेशानी का कारण बन सकती है.
 

9.क्या कहती हैं इनकी नेम न्यूमेरोलॉजी और ज्योतिष

क्या कहती हैं इनकी नेम न्यूमेरोलॉजी और ज्योतिष
9

नितिन संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है 'नियमों और निर्देशों का पालन करने वाला'. यह नाम अनुशासन, प्रशासनिक क्षमता और निर्णायकता प्रदान करता है. ज्योतिष में, नी और तवारा शब्दों वाले नाम शनि और बुध से प्रभावित होते हैं. जहां शनि को धैर्य, शक्ति, संगठन, दीर्घकालिक सफलता और न्याय का प्रतीक माना जाता है, वहीं बुध रणनीति, संचार, तर्क और शासन का प्रतिनिधित्व करता है. नितिन नवीन नाम का संयोजन यह दर्शाता है कि इस नाम वाले व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलेगी, लेकिन धीरे-धीरे; यह रातोंरात लोकप्रियता का संयोजन नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों का संयोजन है जो व्यवस्था के भीतर मजबूत पकड़ हासिल करेंगे.
 

10.नाम पर अंकशास्त्र का प्रभाव

नाम पर अंकशास्त्र का प्रभाव
10

नितिन नबीन के नाम के अक्षरों का योगफल निकालने पर, नितिन नबीन के प्रमुख प्रभावशाली अंक 4 और 8 हैं. अंक 4 पथ का प्रतीक है, जो रणनीति, संगठन और शक्ति के पीछे की ताकत को दर्शाता है. वहीं, अंक 8 शनि, शक्ति, अनुशासन और दीर्घकालिक प्रभावों की ओर इशारा करता है. 
 

11.ऐसे लोगों को हिलाना आसान नहीं होता

ऐसे लोगों को हिलाना आसान नहीं होता
11

अंकशास्त्र के अनुसार, ऐसे व्यक्तियों को सत्ता तक पहुंचने में समय लग सकता है, लेकिन एक बार सत्ता में आने के बाद उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता. इन व्यक्तियों की सबसे अच्छी बात यह है कि वे संकट के समय में भी निर्णय लेने में सक्षम होते हैं. नितिन नबीन का भाग्यशाली अंक 11 है और उनकी राशि वृश्चिक है.

12.ज्योतिष शास्त्र संकेतों पर आधारित है और इसकी कोई गारंटी नहीं है.

ज्योतिष शास्त्र संकेतों पर आधारित है और इसकी कोई गारंटी नहीं है.
12

ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार, नितिन नबीन का भाग्य शायद तुरंत चमके नहीं, लेकिन उसमें शाश्वत काल तक टिके रहने की क्षमता है. उनके जीवन में भाग्य से कहीं अधिक मेहनत उनके लिए अनुकूल रहेगी. यदि परिस्थितियाँ उनके अनुकूल रहीं, तो नितिन नबीन एक प्रभावशाली और दीर्घकालिक नेतृत्व स्थापित कर सकते हैं. शास्त्र केवल संकेतों पर आधारित है, गारंटी पर नहीं, इसलिए नितिन नबीन का नाम शक्ति, अनुशासन और दीर्घकालिक प्रभाव को दर्शाता है, लेकिन सफलता की अंतिम मुहर किसी ग्रह पर नहीं, बल्कि उनके निर्णयों और कार्यों पर निर्भर करती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

