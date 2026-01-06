Numerology: इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं 

8 . 22 तारीख वालों को क्यों लगती है टोक

किसी भी महीने की 22 तारीख को जन्मे लोगों का स्वामी राहु होता है और ये इन्हें न केवल अलग सोच देता है बल्कि बड़ा विजन भी होता है और लोगों को यही बात हजम नहीं होती है और ये इनके काम बिगाड़ने लगते हैं. कई बार ये गलतफमी पैदा कर इनके खिलाफ साजिश भी रचते हैं. अगर इनका राहु प्रधान, सूर्य/चंद्र सपोर्ट नहीं करता तो सिस्टम, लोग या परिस्थितियां अचानक इनके खिलाफ हो जाती हैं.