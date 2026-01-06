FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
ये 8 गलतियां जिसे कभी ऑफिस में नहीं करनी चाहिए, वरना नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी

'मिशन कर्मयोगी' को लेकर CM योगी आदित्यनाथ का अहम निर्देश, अब सभी विभागों के कर्मचारियों को करना होगा ये काम

AIBE 20 Exam Final Answer Key: AIBE 20 की आंसर की जारी, जानें कब जारी होगा रिजल्ट

'द राजा साहब' से लेकर 'जन नायकन' तक, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही हैं ये 5 दमदार फिल्में

दुनिया का वो देश जो पानी पर टिका है, जानें किस Country को कहते हैं समुद्र की भूमि

14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व

धर्म

धर्म

Numerology: इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं 

आज आपको उन बर्थडेट पर जन्मे लोगों के बारे में बताएंगे जिनको लोगों की नजर और टोक बहुत तेजी से लगती है. ये लोग न केवल हाथ आई सफलता भी इस कारण खो देते हैं बल्कि सही होते हुए भी बुरे साबित हो जाते हैं.

ऋतु सिंह | Jan 06, 2026, 08:30 PM IST

1. इनकी सफलता को लोग आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं

इनकी सफलता को लोग आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं
1

आज आपको उन तारीखों पर जन्मे लोगों के बारे में बताएंगे जिनको लोगों की टोक ही नहीं नजर भी खूब लगती है. किसी की हाय और बद्दुआ इनपर तेजी से असर करती है. इनके औरा में अक्सर से लोग आते हैं जो इनकी सफलता को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं.

2.इन तारीखों पर जन्में लोगों का औरा होता है वीक

इन तारीखों पर जन्में लोगों का औरा होता है वीक
2

किसी भी महीने की 1, 7, 10, 16, 19, 22, 25 को जन्मे लोगों के साथ सबसे ज्यादा निगेटिव एनर्जी अटरैक्ट होती है. लोग अगर इनको ध्यान से देख लें. किसी बात पर टोक दें या हाय लगा दें तो इनको तेजी से इसका इफेक्ट होता है और इनके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं.

3. क्यों होता है इनका औरा वीक

क्यों होता है इनका औरा वीक
3

असल में इनका औरा वीक इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत साफ दिल के होते हैं. जो इनके मन में होता है वहीं जुबान पर. क्योंकि ये प्योर सोल होते हैं इसलिए इनपर लोगों की बुरी नजर या निगेटिविटी तेजी से हावी हो जाती है. इस वजह से उनका औरा वीक हो जाता है. क्योंकि ये लोगों की बुरी नियत के प्रभाव में आ जाते हैं. 

4.लोग इनके बनते काम को भी बिगाड़ देते हैं

लोग इनके बनते काम को भी बिगाड़ देते हैं
4

इनको खुद नहीं पता होता है कि सामने वाला इनका हितैषी नहीं है. वे जैसे खुद होते हैं वैसा ही दूसरों को समझते हैं और इसी कारण हर किसी के सामने अपना दिल खोल के रख देते हैं. लेकिन लोग इनकी इसी सीधेपन का फायदा उठाकर इनके बनते काम को भी बिगाड़ देते हैं.

5.क्यों जल्दी नज़र लगती है?

क्यों जल्दी नज़र लगती है?
5

इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तेज़ आभा (aura), अलग पहचान और जल्दी दिखने वाली सफलता लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है. जब कोई व्यक्ति बहुत जल्दी नोटिस में आ जाता है, तो ईर्ष्या, तुलना और नकारात्मक सोच भी उसी अनुपात में बढ़ती है.इसे ही आम भाषा में “नज़र लगना” कहा जाता है.
 

6.1 तारीख को क्यों लगती है टोक

1 तारीख को क्यों लगती है टोक
6

1, 10, 19 वालों का  ग्रह स्वामी सूर्य होता है. क्योंकि इनकी नेतृत्व, आत्मविश्वास, तेज़ ग्रोथ होती है. इसे हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. अगर मूलांक 1 वालों का सूर्य मज़बूत, लेकिन शनि/राहु की दृष्टि हो तो सफलता टिकती नहीं हैं. नतीजा हाथ आई पोज़िशन, इज़्ज़त या काम अचानक छूट जाता है.12344
 

7. 7, 16, 25 वाले क्यों होते हैं नजर के मामले में कमजोर

7, 16, 25 वाले क्यों होते हैं नजर के मामले में कमजोर
7

किसी भी महीन की 7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोगों का रहस्यमयी स्वभाव, अंदरूनी शक्ति लोग समझ नहीं पाते, शक ज़्यादा करते हैं. और अक्सर इनके लिए बुरी भावना रखते हैं और अगर इनका केतु के साथ चंद्र कमजोर हो तो इनको नजर लग जाती है. 

 

 

8. 22 तारीख वालों को क्यों लगती है टोक

22 तारीख वालों को क्यों लगती है टोक
8

किसी भी महीने की 22  तारीख को जन्मे लोगों का स्वामी राहु होता है और ये इन्हें न केवल अलग सोच देता है बल्कि बड़ा विजन भी होता है और लोगों को यही बात हजम नहीं होती है और ये इनके काम बिगाड़ने लगते हैं. कई बार ये गलतफमी पैदा कर इनके खिलाफ साजिश भी रचते हैं. अगर इनका राहु प्रधान, सूर्य/चंद्र सपोर्ट नहीं करता तो सिस्टम, लोग या परिस्थितियां अचानक इनके खिलाफ हो जाती हैं.

9.हाथ से आई सफलता क्यों वापस चली जाती है?

हाथ से आई सफलता क्यों वापस चली जाती है?
9

न्यूमेरोलॉजी के अनुसार इन मूलांक वालों की जल्दी दिखने वाली सफलता पर सबसे पहले लोगों की नज़र या जलन लगती है. काम पूरा होने से पहले सबको बताकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार देते हैं. इनके पहचानने की शक्ति कमजोर होती है. कौन अपना है और कौन पराया ये नहीं समझ पाते हैं.गलत लोगों पर भरोसा करते हैं और कई बार जल्दीबाजी में फैसले ले लेते हैं.
 

10.नज़र से बचने के उपाय

नज़र से बचने के उपाय
10

अपनी सफलता हर किसी से शेयर न करें. अचानक फैसले लेने से बचें और काम पूरा होने के बाद ही लोगों को अपनी योजना और सफलता की जानकारी दें.

 
 

