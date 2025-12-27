Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग

धर्म
1.2026 सूर्य का साल होगा
नया साल 2026 जल्द ही शुरू होने वाला है, आने वाला साल कैसा रहेगा? हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है. धन, नौकरी, प्रेम के मामले में नया साल कैसा रहेगा? यह सवाल हर कोई पूछता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए यह नया साल बहुत भाग्यशाली रहेगा. अंक ज्योतिष के अनुसार, 2026 सूर्य का साल होगा, इसलिए इन राशियों के जातकों का जीवन सूर्य के प्रकाश की तरह चमकेगा. आइए जानते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके लिए गोल्ड डोर खुलने जा रहा है.
2.इस वर्ष का मूल अंक 1 होगा
अंकशास्त्र के अनुसार 2026 कुछ खास जन्मतिथियों के जातकों के लिए सूर्य का बहुत ही भाग्यशाली वर्ष रहेगा. उन्हें आर्थिक लाभ, तरक्की और राजयोग का लाभ मिलेगा. उनकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत रहेगी, क्योंकि इस वर्ष का मूल अंक 1 है. ज्योतिष में सूर्य को अंक 1 का स्वामी माना जाता है. यह ग्रह अपार ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है. ऐसा कहा जाता है कि जिनकी कुंडली में इस ग्रह की मजबूत स्थिति होती है, उन्हें जीवन में बड़ी सफलता मिलती है. तो चलिए जानें किन-किन मूलांक के लिए ये साल बेहतरीन मौके ला रहा है.
3.मूलांक 1
नया साल उन लोगों के लिए सबसे भाग्यशाली रहेगा जिनकी जन्मतिथि 1, 10, 28 और 19 है. आपको अपने करियर में बड़ी सफलता मिलेगी. इस वर्ष आप एक अद्वितीय उत्साह का अनुभव करेंगे, जिसके कारण आप हर काम को अच्छे से कर पाएंगे.
इस वर्ष आपको अपने परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा. संपत्ति खरीदने की भी संभावना है. आपका प्रेम जीवन भी अच्छा रहेगा. बस आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. आप पुराने कर्जों से मुक्ति पाएंगे. आप नए क्षेत्रों में निवेश करेंगे.
फंसा हुआ धन वापस मिलेगा. व्यापार में आपको महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी. नए स्रोतों से धन प्राप्ति होगी. आप इस वर्ष कुछ नया भी शुरू कर सकते हैं. विदेश से संबंधित कार्यों में आपको अच्छा लाभ मिलेगा. और नई नौकरी के ऑफर भी मिलेंगे.
4.मूलांक 4
मूलांक 4 यानी किसी भी महीने के 2,13, 22 और 31 को जन्मे जातकों के लिए आने वाला समय धीरे-धीरे स्थिरता और सुधार लेकर आएगा. धन के मामले में यह दौर संतुलित रहेगा. अचानक बड़ा लाभ भले न हो, लेकिन मेहनत के अनुसार आय बनी रहेगी. पुराने निवेश या रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.
नई नौकरी या कार्यक्षेत्र में बदलाव की बात करें तो मूलांक 4 वालों को अवसर मिलेंगे, लेकिन सफलता तुरंत नहीं मिलेगी. इंटरव्यू या प्रस्ताव के बाद थोड़ी देरी संभव है. कारण यह है कि मूलांक 4 पर राहु का प्रभाव होता है, जो धैर्य और रणनीति की परीक्षा लेता है.
सेहत के लिहाज से तनाव, नींद की कमी और पीठ या जोड़ों से जुड़ी समस्या हो सकती है. नियमित दिनचर्या और योग लाभ देगा. पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन रिश्तों में समझ और सहयोग बना रहेगा. संयम और अनुशासन ही मूलांक 4 की सफलता की कुंजी होगी.
5.मूलांक 3
मूलांक 3 यानी किसी भी महीने की 3, 12, 21, या 30 तारीख को जन्में लोग गुरु ग्रह से संचालित होता है, इसलिए आने वाला समय आपके लिए धन, नौकरी और सम्मान के लिहाज से बेहद शुभ रहेगा. इस अवधि में करियर में स्थिरता आएगी और प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग बनेंगे. सरकारी कार्य, शिक्षा, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी और आध्यात्म से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और आय के नए स्रोत बनेंगे. सेहत की दृष्टि से यह समय संतुलित रहेगा, हालांकि खान-पान में अनुशासन जरूरी होगा. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, घर में मान-सम्मान बढ़ेगा और बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा. वैवाहिक जीवन में समझदारी और सामंजस्य बढ़ेगा. गुरु की कृपा से निर्णय क्षमता मजबूत होगी, जिससे आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे.
6.मूलांक 4
मूलांक 6 यानी किसी भी महीने कि जन्म 6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग शुक्र ग्रह से जुड़े होते हैं, जो सुख, वैभव, प्रेम और धन का प्रतीक है. आने वाला समय आपके लिए आर्थिक उन्नति और करियर ग्रोथ का रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को नई जॉब ऑफर, सैलरी वृद्धि या मनचाही पोस्टिंग मिल सकती है. व्यापार में विस्तार और लाभ के योग बनेंगे, खासकर फैशन, मीडिया, ब्यूटी, रियल एस्टेट और क्रिएटिव क्षेत्रों में. धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे और निवेश से लाभ मिलेगा. सेहत सामान्य से अच्छी रहेगी, मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और प्रेम जीवन मजबूत होगा. विवाह के इच्छुक लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. शुक्र की कृपा से जीवन में सुख-सुविधाएं और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे.
7.मूलांक 1,3, 4 और 6 के लिए ये साल क्यों होगा गोल्डन पीरियड
मूलांक 1 क्योंकी सूर्य का अंक है और वर्ष की ऊर्जा इससे मेल खाती है, इसलिए नेतृत्व, धन और करियर में तेज़ उन्नति के योग बनते हैं.
मूलांक 3 क्योंकि गुरु के प्रभाव से ज्ञान, सम्मान और आर्थिक विस्तार मिलता है, इसलिए तरक्की और स्थिरता का वर्ष रहेगा.
मूलांक 4 क्योंकि राहु के सकारात्मक प्रभाव से नए अवसर, टेक्निकल व प्रोफेशनल ग्रोथ और अचानक धन लाभ के योग बनते हैं.
मूलांक 6 क्योंकि शुक्र की कृपा से प्रेम, वैभव, नौकरी और आर्थिक सुख में वृद्धि होती है, इसलिए यह वर्ष विशेष फलदायी रहेगा.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष गणनाओं और अंक शास्त्र के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
