Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग

4 . मूलांक 4

4

मूलांक 4 यानी किसी भी महीने के 2,13, 22 और 31 को जन्मे जातकों के लिए आने वाला समय धीरे-धीरे स्थिरता और सुधार लेकर आएगा. धन के मामले में यह दौर संतुलित रहेगा. अचानक बड़ा लाभ भले न हो, लेकिन मेहनत के अनुसार आय बनी रहेगी. पुराने निवेश या रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.

नई नौकरी या कार्यक्षेत्र में बदलाव की बात करें तो मूलांक 4 वालों को अवसर मिलेंगे, लेकिन सफलता तुरंत नहीं मिलेगी. इंटरव्यू या प्रस्ताव के बाद थोड़ी देरी संभव है. कारण यह है कि मूलांक 4 पर राहु का प्रभाव होता है, जो धैर्य और रणनीति की परीक्षा लेता है.

सेहत के लिहाज से तनाव, नींद की कमी और पीठ या जोड़ों से जुड़ी समस्या हो सकती है. नियमित दिनचर्या और योग लाभ देगा. पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन रिश्तों में समझ और सहयोग बना रहेगा. संयम और अनुशासन ही मूलांक 4 की सफलता की कुंजी होगी.