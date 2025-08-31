Numerology: ऊपर से लिखवा कर आते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग ये परेशानियां, फ्री में बैठे-बिठाएं मिलती हैं ये तकलीफें
धर्म
ऋतु सिंह | Aug 31, 2025, 10:36 AM IST
1.ऊपर वाला तय करता है आपके लिए कार्मिक रोग
क्या आपके पैर-सिर या नसों में दर्द रहता है या आपको बार-बार किसी न किसी बीमारी के चलते डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो ये आपका कार्मिक रोग है. जी हां हर जन्म तिथि वालों के लिए कुछ बीमारियां पहले से तय होती हैं और देर सबेर वे इस बीमारी के चपेट में आते हैं. तो चलिए जानें किस मूलांक को किस बीमारी का खतरा रहता है.
2.मूलांक 1
किसी भी महीन की 1, 10, 19, 28 तारीखों पर जन्मे लोगों को उच्च रक्तचाप, चेहरे पर लालिमा, शरीर में गर्मी, आंखों की समस्याएं होती हैं.
3.मूलांक 2
किसी भी महीन की 2, 11, 20 तारीखों पर जन्मे लोगों को सर्दी, खांसी, पेट की समस्याएँ, कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता की दिक्कतें होती हैं.
4.मूलांक 3
किसी भी महीन की 3, 12, 21, 30 तारीखों पर जन्मे लोगों को धूल से एलर्जी, मूत्र संक्रमण, वज़न बढ़ना, फेफड़ों की समस्याएं होने की संभावना रहती है.
5.मूलांक 4
जन्म 4, 13, 22, 31 सिरदर्द, ज़ुकाम, साँस लेने में तकलीफ़, गले में संक्रमण, माइग्रेन, बालों का झड़ना जैसी समस्याएं होती हैं.
6.मूलांक 5
किसी भी महीन की 5, 14, 23 तारीखों पर जन्मे लोगों को गले की समस्याएँ, पेट की समस्याएँ, नर्वस ब्रेकडाउन जैसी समस्याएं होती हैं.
7.मूलांक 6
किसी भी महीन की 6, 15, 24 तारीखों पर जन्मे लोगों को यौन समस्याएँ, मासिक धर्म संबंधी समस्याएँ, प्रजनन अंग समस्याएँ, त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं.
8.मूलांक 7
किसी भी महीन की 7, 16, 25 तारीखों पर जन्मे लोगों कोचिंता, नर्वस ब्रेकडाउन, पैरों में दर्द जैसी समस्याएं होती हैं.
9.मूलांक 8
किसी भी महीन की 8, 17, 26 तारीखों पर जन्मे लोगों को जोड़ों का दर्द, गठिया, मांसपेशियों की समस्याएँ, सिरदर्द जैसी समस्याएं होती हैं.
10.मूलांक 9
किसी भी महीन की 9, 18, 27 तारीखों पर जन्मे लोगों को रक्त की कमी सर्जरी, ब्लड क्लॉट, इमरजेंसी समस्या, अग्नि दुर्घटनाए जैसी समस्याएं होती हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
