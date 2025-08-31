Twitter
Numerology: ऊपर से लिखवा कर आते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग ये परेशानियां, फ्री में बैठे-बिठाएं मिलती हैं ये तकलीफें

Delhi Encounter: छावला गोलीकांड में दिल्ली पुलिस ने कपिल नंदू और वेंकट गर्ग गैंग के 2 शूटरों को धर दबोचा

Grah Gochar: सितंबर में सूर्य-मंगल समेत इन ग्रहों का गोचर 5 राशियों की कराएंगा बड़ी डील, पैसा से लेकर नई नौकरी का मिलेगा ऑफर

पीएम मोदी के बाद पुतिन एससीओ शिखर सम्मेलन में पहुंचे, टैरिफ तनाव के बीच 'नई वित्तीय प्रणाली' का आह्वान

September Festival Calendar: गणेश विसर्जन, पितृ पक्ष, नवरात्रि से लेकर दो ग्रहण तक सितंबर महीने में पड़ने जा रहा, यहां देखें तीज-त्योहारों की पूरी लिस्ट

डायबिटीज-कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी सब बढ़ा हुआ है तो इस ग्रेन से बनी रोटी-चावल खाएं, हार्ट हेल्थ भी होगी चंगी

Indian Famous Toy Train Route: भारत के 5 फेमस टॉय ट्रेन रूट, जिंदगी में एक बार जरूर करें एक्सपीरियंस

जया बच्चन को क्यों आता है पैप्स पर गुस्सा? आखिरकार खुद कैमरे के सामने आकर बताई वजह, देखें VIDEO

जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने से 4 की मौत, एक लापता, बचाव अभियान जारी

Radha Ashtami 2025: राधा रानी के जन्मोत्सव पर यहां से भेजें अपनों को बधाई संदेश, राधा अष्टमी का दिन बन जाएगा खास

धर्म

Numerology: ऊपर से लिखवा कर आते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग ये परेशानियां, फ्री में बैठे-बिठाएं मिलती हैं ये तकलीफें

क्या आपको पता है कि आपका जो भी मूलांक या जन्म तारीख है उससे आपको कौन सी बीमारियों के होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी. ऊपर वाला पहले ही आपके बर्थ चार्ट में ये कार्मिक रोग लिख कर आपको धरती पर भेजता है. 

ऋतु सिंह | Aug 31, 2025, 10:36 AM IST

1.ऊपर वाला तय करता है आपके लिए कार्मिक रोग

ऊपर वाला तय करता है आपके लिए कार्मिक रोग
1

क्या आपके पैर-सिर या नसों में दर्द रहता है या आपको बार-बार किसी न किसी बीमारी के चलते डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो ये आपका कार्मिक रोग है. जी हां हर जन्म तिथि वालों के लिए कुछ बीमारियां पहले से तय होती हैं और देर सबेर वे इस बीमारी के चपेट में आते हैं. तो चलिए जानें किस मूलांक को किस बीमारी का खतरा रहता है.

2.मूलांक 1

मूलांक 1
2

किसी भी महीन की 1, 10, 19, 28 तारीखों पर जन्मे लोगों को उच्च रक्तचाप, चेहरे पर लालिमा, शरीर में गर्मी, आंखों की समस्याएं होती हैं.
 

3.मूलांक 2

मूलांक 2
3

किसी भी महीन की 2, 11, 20 तारीखों पर जन्मे लोगों को सर्दी, खांसी, पेट की समस्याएँ, कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता की दिक्कतें होती हैं.
 

4.मूलांक 3

मूलांक 3
4

किसी भी महीन की 3, 12, 21, 30 तारीखों पर जन्मे लोगों को धूल से एलर्जी, मूत्र संक्रमण, वज़न बढ़ना, फेफड़ों की समस्याएं होने की संभावना रहती है.
 

5.मूलांक 4

मूलांक 4
5

जन्म 4, 13, 22, 31 सिरदर्द, ज़ुकाम, साँस लेने में तकलीफ़, गले में संक्रमण, माइग्रेन, बालों का झड़ना जैसी समस्याएं होती हैं.
 

6.मूलांक 5

मूलांक 5
6

किसी भी महीन की  5, 14, 23 तारीखों पर जन्मे लोगों को गले की समस्याएँ, पेट की समस्याएँ, नर्वस ब्रेकडाउन जैसी समस्याएं होती हैं.
 

7.मूलांक 6

मूलांक 6
7

 किसी भी महीन की  6, 15, 24 तारीखों पर जन्मे लोगों को यौन समस्याएँ, मासिक धर्म संबंधी समस्याएँ, प्रजनन अंग समस्याएँ, त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं.

8.मूलांक 7

मूलांक 7
8

किसी भी महीन की  7, 16, 25 तारीखों पर जन्मे लोगों कोचिंता, नर्वस ब्रेकडाउन, पैरों में दर्द जैसी समस्याएं होती हैं.
 

9.मूलांक 8

मूलांक 8
9

किसी भी महीन की  8, 17, 26 तारीखों पर जन्मे लोगों को जोड़ों का दर्द, गठिया, मांसपेशियों की समस्याएँ, सिरदर्द जैसी समस्याएं होती हैं.
 

10.मूलांक 9

मूलांक 9
10

किसी भी महीन की  9, 18, 27 तारीखों पर जन्मे लोगों को रक्त की कमी सर्जरी, ब्लड क्लॉट, इमरजेंसी समस्या, अग्नि दुर्घटनाए जैसी समस्याएं होती हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

