Numerology: हर किसी के प्यार में पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, तू नहीं, कोई और सही वाले फंडे पर चलते हैं ये

6 . अक्सर दुख पहुंचता है

वे जल्दी ही किसी से भावनात्मक लगाव बना लेते हैं. इससे उनका प्रेम जीवन जटिल हो जाता है. जल्दी प्यार में पड़ने के कारण उन्हें अक्सर दुख पहुंचता है. वे रिश्ते में अपने साथी पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं. लेकिन... अगर वे अपने भरोसे पर खरे नहीं उतरते, तो वे निराश हो जाते हैं. इससे जल्दी ब्रेकअप हो जाता है. वे फिर से किसी नए व्यक्ति के प्यार में पड़ जाते हैं. इनका साफ फंडा होता है तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही...

