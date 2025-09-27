Numerology: हर किसी के प्यार में पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, तू नहीं, कोई और सही वाले फंडे पर चलते हैं ये

FacebookTwitterYoutubeInstagram
आज आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे जो दिलफेंक कहे जाते हैं और इनको हर तीसरे व्यक्ति से प्यार हो जाता है. अगर इनका दिल टूट जाए तो वो इस फंडे पर चलने वाले माने जाते हैं- तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही.

ऋतु सिंह | Sep 27, 2025, 09:00 AM IST

1.हर किसी को दिल देने को तैयार रहते हैं

हर किसी को दिल देने को तैयार रहते हैं
1

अंक ज्योतिष से आप लोगों के नेचर से लेकर उनके करेक्टर और फ्यूचर आदि के बारे में आसानी से समझ सकते हैं. आज आपको एक ऐसे मूलांक के बारे में बताएंगे जो दिल के मामले में थोड़े कमजोर होते हैं. ये लोग हर किसी को दिल देने को तैयार रहते हैं.

2.होते हैं बहुत कुशाग्र

होते हैं बहुत कुशाग्र
2

इन तिथियों में जन्मे लोग बहुत कुशाग्र होते हैं. इनकी बुद्धि और स्मरण शक्ति बहुत तेज़ होती है. इनका दिमाग भी बहुत तेज़ होता है. ये किसी को भी समझ लेते हैं. ये ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं. 
 
 

3.इस मूलांक वाले होते हैं बुध ग्रह से प्रभावित

इस मूलांक वाले होते हैं बुध ग्रह से प्रभावित
3

किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 5 के अंतर्गत आते हैं. यह अंक बुध ग्रह से प्रभावित होता है. बुध ग्रह के कारण... इन तारीखों में जन्मे लोग बहुत कुशाग्र होते हैं. इनकी बुद्धि और स्मरण शक्ति बहुत तेज़ होती है. इनका दिमाग भी बहुत तेज़ होता है. ये किसी को भी समझ लेते हैं. ये ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं.
 

4.ईमानदार होते हैं

ईमानदार होते हैं
4

अंक 5 वाले लोग स्वाभाविक रूप से सामाजिक होते हैं. ये सभी के साथ आसानी से घुल-मिल जाते हैं. ये आकर्षक होते हैं. अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, ये चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं. दिलचस्प लोग होने के कारण इन्हें एक विशेष पहचान मिलती है. ये दोस्तों के साथ बहुत ईमानदार होते हैं. ये रिश्तों में प्रतिबद्ध होते हैं.
 

5.भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं

भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं
5

इन सकारात्मक गुणों के साथ-साथ कुछ कमज़ोरियां भी होती हैं. मूलांक 5 वाले लोग भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं. ये किसी के प्यार में जल्दी पड़ जाते हैं. ये दूसरों पर भरोसा करते हैं. इस वजह से इन्हें अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है. ख़ासकर, अपनी अधीरता और बेचैनी के कारण ये कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते. ये अपने सामने आने वाले मौकों को गँवाते रहते हैं.
 

6.अक्सर दुख पहुंचता है

अक्सर दुख पहुंचता है
6

वे जल्दी ही किसी से भावनात्मक लगाव बना लेते हैं. इससे उनका प्रेम जीवन जटिल हो जाता है. जल्दी प्यार में पड़ने के कारण उन्हें अक्सर दुख पहुंचता है. वे रिश्ते में अपने साथी पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं. लेकिन... अगर वे अपने भरोसे पर खरे नहीं उतरते, तो वे निराश हो जाते हैं. इससे जल्दी ब्रेकअप हो जाता है. वे फिर से किसी नए व्यक्ति के प्यार में पड़ जाते हैं. इनका साफ फंडा होता है तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही...
 

7.तेज दिमाग और जिज्ञासा वाले

तेज दिमाग और जिज्ञासा वाले
7

मूलांक 5 वाले लोगों में करियर के मामले में अपार संभावनाएं होती हैं. इनका तेज दिमाग और जिज्ञासा नए विचार लाने में सक्षम होती है. हालाँकि, अधीरता के कारण ये किसी भी काम को बीच में ही छोड़ देते हैं. जिसके कारण कई मौके हाथ से निकल जाते हैं.
 

8.ध्यान रखें ये बात

ध्यान रखें ये बात
8

Disclaimer: यह खबर अंक ज्योतिष की गणनाओं और सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

