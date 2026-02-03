Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को पैसा, नाम-शोहरत और मौत तक अचानक मिलती है, रोलर-कोस्टर जैसी होती है इनकी लाइफ

ED की याचिका पर SC में सुनवाई टली, I-PAC दफ्तर में छापेमारी का मामला, 10 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई | ममता बनर्जी के साथ आई है बंगाल की पुलिस, ममता बनर्जी का ड्रामा देश देख रहा- दिलीप घोष, BJP नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर निशाना | लोकसभा की कार्यवाही शुरु होते ही हंगामा, विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में हंगामा किया, भारत-अमेरिका डील को लेकर नारेबाजी की, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित | देहरादून में भीषण सड़क हादसा, हिमाचल रोडवेज की बस खाई में गिरी, रोडवेज बस में करीब 30 यात्री सवार थे
धर्म
ऋतु सिंह | Feb 03, 2026, 09:22 AM IST
1.सबसे ज्यादा अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं इनके साथ
अंक ज्योतिष में एक खास मूलांक को लेकर हमेशा ही न्यूमेरोलॉजिस्ट कहते हैं कि इन लोगों के साथ न केवल कोई बात, घटना या हादसा अचानक होता है बल्कि कई बार कुछ बातें या हादसे रहस्यमयी होते हैं. इस मूलांक वाले अक्सर खुद भी रहस्यमयी होते हैं और इनकी बातों को अक्सर लोग समझ भी नहीं पाते क्योंकि ये समय से आगे की बात करते हैं. हालांकि इनके साथ जीवन में अप्रत्याशित चीजें बचपन से होती रहती हैं और कई बार इनकी मौत भी कुछ ऐसी ही होती है.
2.नामचीन लोगों से लेकर एक्ट्रेस और नेताओं की मौत में एक बात है कॉमन
यहां आपको बता दें कि इस खास मूलांक से संबंधित नामचीन लोग, एक्ट्रेस और नेता तक की मौत या तो रहस्यमयी रही है या किसी हादसे में गई है. अब या तो इनका मूलांक 4 था या भाग्यांक या इनके नाम 4 अंक पर खत्म हो रहा था. ये सभी कही न कहीं 4 अंक से जुड़े थे.
3.मूलांक 4 के साथ राहु का खेल
अंक ज्योतिष में कुछ संख्याओं को जीवन के उतार-चढ़ाव से गहराई से जोड़ा जाता है. इनमें मूलांक 4 (जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ हो) को राहु से संबंधित माना जाता है. राहु अचानक, अप्रत्याशित घटनाओं, भ्रम, तेज़ बदलाव और जोखिम का कारक माना जाता है.इसी कारण अंक ज्योतिष की परंपरा में यह धारणा प्रचलित है कि मूलांक 4 वालों के जीवन में दुर्घटनाओं या अचानक संकट की आशंका अधिक बताई जाती है.
4.क्यों माना जाता है मूलांक 4 को जोखिम वाला?
न्यूमेरोलॉजिस्ट डॉ. नवनीत मंधानी के अनुसार 4 का स्वभाव तेज़, विद्रोही और प्रयोगधर्मी होता है. ऐसे लोग नियमों को चुनौती देते हैं, जल्दी निर्णय लेते हैं और जोखिम उठाने से नहीं डरते. यही प्रवृत्ति कभी-कभी तेज़ ड्राइविंग, हवाई यात्रा, मशीनरी, निर्माण-स्थलों या अत्यधिक तनाव से जुड़े हालात में खतरा बढ़ा देती है. राहु का प्रभाव भ्रम और ओवर-कॉन्फिडेंस भी ला सकता है, जिससे सावधानी कम हो जाती है.
5.क्या नाम, भाग्यांक या ‘4’ से जुड़ाव मायने रखता है?
कुछ अंक-विशेषज्ञ केवल मूलांक ही नहीं, बल्कि भाग्यांक (जन्म-तिथि का कुल योग) और नाम का अंक भी देखते हैं. उनका मानना है कि अगर किसी व्यक्ति के नाम/भाग्यांक में भी 4 प्रमुख हो, और उस पर राहु का गोचर/दशा चल रही हो, तो अचानक घटनाओं का योग बढ़ सकता है.
6.अजीत पवार से लेकर इन हस्तियों का मूलांक-भाग्यांक या नाम था 4
अजीत पवार की जन्म तिथि: 22 जुलाई 1959 थी. यानी उनका मूलांक 4 था. वहीं श्रीदेवी की बर्थ डेट 13 अगस्त थी यानी 4. इसके अलावा देश के मिलिट्री हेड विपिन रावत से लेकर संजय गांधी, गोपीनाथ मुंडे और राजेश पायलट के नाम का अंक 4 पर था और सभी के बीच एक चीज कॉमन रही उनकी हादसे या रहस्यमयी मौत हुई.
7.इस अंक को पैसा ,नाम शोहरत और मौत तक अचानक मिलती है
आप इन लोगों के नाम की स्पेलिंग देखें और न्यूमेरोलॉजी में इस नाम की स्पेलिंग से मिले अंक को देखें तो पाएंगे कि ये सभी के नाम अंक एक ही था और सभी किसी न किसी एक्सीडेंट में मरे हैं. अंक ज्योतिष में इस खास अंक को अचानक से सब कुछ मिलता है. पैसा,नाम शोहरत और यहां तक की मौत भी.
8.ये बात समझ लें
अंक-ज्योतिष के अनुसार कई बार हादसों में जान गंवाने वाली हस्तियों के नाम, मूलांक और भाग्यांक 4 मिले हैं और उस समय की राहु-दशा का हवाला दिया जाता है. ये उदाहरण ज्योतिषीय दावों के रूप में प्रस्तुत होते हैं, न कि प्रमाणित कारण के तौर पर. पाठकों के लिए यह समझना ज़रूरी है कि संयोग और चयन-पक्षपात (selective examples) भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
