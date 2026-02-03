Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को पैसा, नाम-शोहरत और मौत तक अचानक मिलती है, रोलर-कोस्टर जैसी होती है इनकी लाइफ

1 . सबसे ज्यादा अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं इनके साथ

1

अंक ज्योतिष में एक खास मूलांक को लेकर हमेशा ही न्यूमेरोलॉजिस्ट कहते हैं कि इन लोगों के साथ न केवल कोई बात, घटना या हादसा अचानक होता है बल्कि कई बार कुछ बातें या हादसे रहस्यमयी होते हैं. इस मूलांक वाले अक्सर खुद भी रहस्यमयी होते हैं और इनकी बातों को अक्सर लोग समझ भी नहीं पाते क्योंकि ये समय से आगे की बात करते हैं. हालांकि इनके साथ जीवन में अप्रत्याशित चीजें बचपन से होती रहती हैं और कई बार इनकी मौत भी कुछ ऐसी ही होती है.

