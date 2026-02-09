Numerology: नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य

5 . मूलांक 4: गरीबी से टेक्नोलॉजी और उद्योग के राजा

किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 को जन्मे लोग मूलांक 4 के होते हैं और मूलांक 4 राहु से जुड़ा होता है जो संघर्ष और अचानक सफलता देता है. राहु वालों का बचपन अक्सर किसी न किसी तरह के स्ट्रगल से भरा होता है लेकिन सेकेंड हाफ इनकी लाइफ का शानदार होता है क्योंकि ये खुद अपने बल पर अपने जीवन को संवारते हैं. अक्सर परिवार में ही लोग इनको समझ नहीं पाते या अस्थिर पारिवारिक माहौल, पैसों की कमी, शिक्षा में रुकावट जैसी ये समस्याओं से जूझते हैं. यही वजह है कि ये बचपन से ही खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प ले लेते हैं और उस दिशा में ये काम भी करते हैं. इनका दिमाग तेज होता है और इनकी प्लानिंग भी सटिक होती है इसलिए जब ये कुछ बड़े होते हैं तभी से अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं.

