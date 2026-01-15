Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी

1 . हर मन चाही चीज मिलती है इन्हें

अंकशास्त्र में प्रत्येक अंक यानी जन्मतिथि किसी न किसी ग्रह से गवर्न होती है और हर ग्रह का अपना प्रभाव उस जाकत पर होता है. आज आपको एक ऐसी जन्मतिथि के बारे में बताएंगे जिसके ऊपर साक्षात सूर्य देव का आशीर्वाद होता है और सूर्य इनको वैसी ही चमक भरी किस्मत देता है जैसे वह चमकता है और उसके बिना जीवन संभव नहीं होता. सूर्य के अधीन जो भी जन्मतिथि आती है वह न केवल तेज किस्मत, सक्सेस और तेज प्रभाव लेकर आती है बल्कि इस जन्मतिथि वालों को ये आशीर्वाद भी होता है कि ये जिस चीज पर हाथ रखते हैं वो उनकी हो जाती है. ये जो चाहते हैं वो पाते हैं.

