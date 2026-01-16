Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं

धर्म
ऋतु सिंह | Jan 16, 2026, 06:49 PM IST
1. ये वो करते हैं जो लोग करने से बचते है
क्या आपको पता है कुछ लोग अपने ही रूल पर काम करते हैं और वो सक्सेसफुल भी होते हैं. उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है और इनको पता होता है कि ये जो भी करेंगे वो वर्क करेगा. ये भीड़ में चलने वाले नहीं होते. अक्सर ये वो करते हैं जो लोग न करते हैं न उसके बारे में बात करते हैं.ये वो करते हैं जो लोग करने से बचते हैं कि कहीं असफल न हो जाएं.
2.ये जो करते हैं उसके लिए पूरी तरह से डेडिकेशन से करते हैं
आप इसे खुद से प्यार भी कह सकते हैं या दुनिया का सामना करने की उनकी ज़बरदस्त हिम्मत कह सकते हैं. लेकिन वे जानते हैं कि उनकी काबिलियत उन्हें एक दिन टॉप पर ले जाएगी और वो एक दिन कामयाब भी होते हैं क्योंकि ये जो करते हैं उसके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं.
3.ये किसी को फॉलो नहीं करते
इनकी एक आदत होती है ये जो भी लोग करते हैं उसे नहीं करते. ये किसी के फॉलोअर नहीं बनते बल्कि कुछ का पाथ खुद तय करते हैं और उस पर चलते हैं. जब भी ये किसी किसी की नकल करते हैं या फॉलो करते हैं तो ये असफल होते हैं. इसलिए इनकी खुद की बनाई रहा ही इनको सफल बनाती है.
4. खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल
ये लोग खुद को अपना रोल मॉडल मानते हैं क्योंकि इनको जिंदगी में इतने उतार-चढ़ाव का समाना करना पड़ता है कि ये जिंदगी के हर दांव-पेंच से निकलने का गुर सीख जाते हैं और यही कारण है कि इनकों किसी रोल मॉडल की जररूत ही नहीं होती हैं. ये खुद ही अपने रोल मॉडल बन जाते हैं.
5.तप पर सोना बन कर निकलते हैं ये
ये लोग लाइफ में इतने इम्तिहान देते हैं कि जब ये तपकर निकलते हैं तो दुनिया पर राज करते हैं. इनको जिंदगी के हर खेल में जीतने का हुनर पता हो जाता है.
6.सबसे अच्छे सलाहकार भी होते हैं
ये लोग जिंदगी में इतने झंझावात झेले होते हैं और उससे निकल कर अपनी राह बनाते हैं कि अगर कोई किसी मुसीबत में हो या कोई कंफ्यूज हो तो इनकी सलाह माने तो जरूर सक्सेसफुल होता है. ये बेहतरीन सजेशन देने वाले होते हैं.
7.कौन सा वो मूलांक जो जीवन में देर से सही लेकिन करता है राज
किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 और 7 और 16 को जन्मे लोग देर से सही लेकिन दुनिया पर राज करते हैं. हालांकि इनका शुरुआती जीवन परेशानी भरा होता है लेकिन 40 के बाद ये अचानक से ब्लम करते हैं और दुनिया पर छा जाते हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से