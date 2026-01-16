FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
खराब हवा से राहत की तैयारी, दिल्ली सरकार ने पेश किया मल्टी-लेयर प्रदूषण कंट्रोल प्लान

खराब हवा से राहत की तैयारी, दिल्ली सरकार ने पेश किया मल्टी-लेयर प्रदूषण कंट्रोल प्लान

AI करेगा चिन्नास्वामी स्टेडियम में फैंस की सुरक्षा? 4.5 करोड़ रुपये खर्च उठाने के लिए तैयार है RCB; जानिए पूरा मामला

AI करेगा चिन्नास्वामी स्टेडियम में फैंस की सुरक्षा? 4.5 करोड़ रुपये खर्च उठाने के लिए तैयार है RCB; जानिए पूरा मामला

Budget 2026 के दिन इतिहास रचेगा शेयर बाजार, रविवार को खुला रहेगा दलाल स्ट्रीट

Budget 2026 के दिन इतिहास रचेगा शेयर बाजार, रविवार को खुला रहेगा दलाल स्ट्रीट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख

पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं

इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय

HomePhotos

धर्म

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं

These date born don't follow anyone: क्या आपको पता है एक मूलांक ऐसा है जो किसी को भी अपना रोल मॉडल मानता ही नहीं है. ऐसे किसी ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस के कारण नहीं करते ये बल्कि जीवन में ये इतना सबक सीखते हैं कि अपना रोल मॉडल ये खुद को बना लेते हैं. और ये दुनिया पर राज करते हैं.

ऋतु सिंह | Jan 16, 2026, 06:49 PM IST

1. ये वो करते हैं जो लोग करने से बचते है

ये वो करते हैं जो लोग करने से बचते है
1

क्या आपको पता है कुछ लोग अपने ही रूल पर काम करते हैं और वो सक्सेसफुल भी होते हैं. उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है और इनको पता होता है कि ये जो भी करेंगे वो वर्क करेगा. ये भीड़ में चलने वाले नहीं होते. अक्सर ये वो करते हैं जो लोग न करते हैं न उसके बारे में बात करते हैं.ये वो करते हैं जो लोग करने से बचते हैं कि कहीं असफल न हो जाएं.

Advertisement

2.ये जो करते हैं उसके लिए पूरी तरह से डेडिकेशन से करते हैं

ये जो करते हैं उसके लिए पूरी तरह से डेडिकेशन से करते हैं
2

आप इसे खुद से प्यार भी कह सकते हैं या दुनिया का सामना करने की उनकी ज़बरदस्त हिम्मत कह सकते हैं. लेकिन वे जानते हैं कि उनकी काबिलियत उन्हें एक दिन टॉप पर ले जाएगी और वो एक दिन कामयाब भी होते हैं क्योंकि ये जो करते हैं उसके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं.
 

3.ये किसी को फॉलो नहीं करते

ये किसी को फॉलो नहीं करते
3

इनकी एक आदत होती है ये जो भी लोग करते हैं उसे नहीं करते. ये किसी के फॉलोअर नहीं बनते बल्कि कुछ का पाथ खुद तय करते हैं और उस पर चलते हैं. जब भी ये किसी किसी की नकल करते हैं या फॉलो करते हैं तो ये असफल होते हैं. इसलिए इनकी खुद की बनाई रहा ही इनको सफल बनाती है.

4. खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल

खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल
4

ये लोग खुद को अपना रोल मॉडल मानते हैं क्योंकि इनको जिंदगी में इतने उतार-चढ़ाव का समाना करना पड़ता है कि ये जिंदगी के हर दांव-पेंच से निकलने का गुर सीख जाते हैं और यही कारण है कि इनकों किसी रोल मॉडल की जररूत ही नहीं होती हैं. ये खुद ही अपने रोल मॉडल बन जाते हैं.

TRENDING NOW

5.तप पर सोना बन कर निकलते हैं ये

तप पर सोना बन कर निकलते हैं ये
5

ये लोग लाइफ में इतने इम्तिहान देते हैं कि जब ये तपकर निकलते हैं तो दुनिया पर राज करते हैं. इनको जिंदगी के हर खेल में जीतने का हुनर पता हो जाता है. 

6.सबसे अच्छे सलाहकार भी होते हैं

सबसे अच्छे सलाहकार भी होते हैं
6

ये लोग जिंदगी में इतने झंझावात झेले होते हैं और उससे निकल कर अपनी राह बनाते हैं कि अगर कोई किसी मुसीबत में हो या कोई कंफ्यूज हो तो इनकी सलाह माने तो जरूर सक्सेसफुल होता है. ये बेहतरीन सजेशन देने वाले होते हैं.

7.कौन सा वो मूलांक जो जीवन में देर से सही लेकिन करता है राज

कौन सा वो मूलांक जो जीवन में देर से सही लेकिन करता है राज
7

किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 और 7 और 16 को जन्मे लोग देर से सही लेकिन दुनिया पर राज करते हैं. हालांकि इनका शुरुआती जीवन परेशानी भरा होता है लेकिन 40 के बाद ये अचानक से ब्लम करते हैं और दुनिया पर छा जाते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख
पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
कौन हैं देश की पहली महिला फॉरेंसिक साइंटिस्ट? 1993 बम ब्लास्ट की जांच में जिन्होंने साइंस को बनाया था हथियार
कौन हैं देश की पहली महिला फॉरेंसिक साइंटिस्ट? 1993 बम ब्लास्ट की जांच में जिन्होंने साइंस को बनाया था हथियार
MORE
Advertisement
धर्म
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय 
मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Aditya Hridaya Stotra: सूर्य के स्तोत्र को सिर्फ 3 बार पढ़ने से चमक जाती है किस्मत, सूर्यदेव की कृपा से बनेंगे सभी काम
सूर्य के स्तोत्र को सिर्फ 3 बार पढ़ने से चमक जाती है किस्मत, सूर्यदेव की कृपा से बनेंगे सभी काम
Budh Gochar 2026: बुध के गोचर करते ही एक्टिव होगा लक, इन 3 राशियों के जातकों के लिए शुरू होगा गोल्डन पीरियड
बुध के गोचर करते ही एक्टिव होगा लक, इन 3 राशियों के जातकों के लिए शुरू होगा गोल्डन पीरियड
Shattila Ekadashi 2026: आज इस टाइम से शुरू होगा षटतिला एकादशी व्रत का पारण, जानें इसका शुभ समय से लेकर विधि
आज इस टाइम से शुरू होगा षटतिला एकादशी व्रत का पारण, जानें इसका शुभ समय से लेकर विधि
MORE
Advertisement