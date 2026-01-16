Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं

1 . ये वो करते हैं जो लोग करने से बचते है

क्या आपको पता है कुछ लोग अपने ही रूल पर काम करते हैं और वो सक्सेसफुल भी होते हैं. उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है और इनको पता होता है कि ये जो भी करेंगे वो वर्क करेगा. ये भीड़ में चलने वाले नहीं होते. अक्सर ये वो करते हैं जो लोग न करते हैं न उसके बारे में बात करते हैं.ये वो करते हैं जो लोग करने से बचते हैं कि कहीं असफल न हो जाएं.