Numerology: गिरगिरट की तरह रंग बदलने वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, दोस्त बनकर करते हैं इमोशन्स की ठगी

धर्म
ऋतु सिंह | Sep 07, 2025, 06:18 PM IST
1.दोस्त बनकर भी दुश्मन होते हैं ये
हम अपने आस-पास अलग-अलग व्यक्तित्व वाले लोगों को पाते हैं. कुछ लोग बहुत प्यार करने वाले होते हैं, कुछ गुस्सैल, कुछ बहुत चालाक, यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिल से एक होते हैं और पेट से एक. कई बार ये लोग दूसरों की सफलता से इतने जलते हैं कि दोस्त बनकर भी धोखा नहीं देते. अंक ज्योतिष के अनुसार, हर जन्मतिथि वाले लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, इसका वर्णन किया गया है. आज हम ऐसी ही जन्मतिथि या अंक के बारे में जानते हैं जिनके लोग दोस्त बनकर भी दुश्मन बनकर धोखा देते हैं. आइए अंक ज्योतिष में जानें.
2.बहुत चालाक और चतुर होते हैं
अंक ज्योतिष के अनुसार, आज हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जो बेहद चालाक और चतुर होते हैं. ये हर हाल में लोगों से अपना काम निकलवा लेते हैं. ये स्वार्थी लोग कभी-कभी अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. मूलांक जन्मतिथि का योग होता है. हर मूलांक वाले लोगों की अपनी खामियाँ होती हैं. हालांकि हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, लेकिन एक ही तारीख को जन्मे लोगों में कुछ समानताएं होती हैं.
3.दोस्त बनकर धोखा देते हैं
अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 4 वाले लोग दूसरों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं, जल्दी दोस्त बना लेते हैं, लेकिन अपना काम पूरा करने के लिए ये अपने दोस्तों को धोखा देने से भी नहीं हिचकिचाते.
4.बहुत स्वार्थी, खुद से प्यार करता हैं
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 4 वाले लोग खुद से बहुत प्यार करते हैं. इस मामले में ये बहुत स्वार्थी होते हैं. इसलिए इन लोगों से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है. या फिर अगर आप दोस्ती कर रहे हैं, तो थोड़ा सावधान रहें.
5. अपने फायदे के लिए रहते हैं जुड़े
इन तारीखों पर पैदा हुए लोग केवल अपने मतलब और फायदे के लिए जुड़े रहते हैं. फायदा निकलते ही ये लोगों से दूरी बनाने लगते हैं.
6.इन तारीखों पर जन्मे होते हैं सेलफिश
किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 को जन्मे लोग मूलांक 2 के होते हैं और मूलांक 2 चंद्रमा से रूल होता है.
7.इमोशन्स से खेलते हैं
मूलांक 2 वाले जानते हैं कि इमोशन्स से कैसे खेला जाता है. ये जरूरत के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं और लोगों के साथ हो जाते हैं. तब तक जब तक उनको दोस्त या रिश्तेदारों की जरूरत होती है. मौका निकलते ही ये बदल जाते हैं.
8.मूडी होते हैं
मूलांक 2 वाले मूडी होते हैं. पल में गुस्सा और पल भर में रोना-धोना मचा देते हैं. इनके अंदर एक्टिंग के गुण बहुत होते हैं. यही कारण है कि ये समय और परिस्थिति के अनुसार खुद को बदल लेते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
