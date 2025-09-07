Numerology: गिरगिरट की तरह रंग बदलने वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, दोस्त बनकर करते हैं इमोशन्स की ठगी

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Zodiac Signs: दोस्तों की जान बन जाते हैं इन 3 राशियों के लोग, ईमानदारी और भरोसे की होते हैं मिसाल

भांजे के प्यार में मामी बनी कातिल! पति की हत्या कर नमक से गलाया शव, 311 दिनों के बाद हुआ सच का पर्दाफाश

देखते-देखते हमारी ज़िंदगी से गायब हो गईं ज़रूरी लगने वाली ये चीज़ें, किसी को पता भी नहीं चला

Chandra Grahan Effects 2025: चंद्र ग्रहण और मृत्यु पंचक के चलते इन 5 राशियों पर पड़ा बुरा प्रभाव, सतर्क रहने की है जरूरत

पूरा शहर खरीदने की औकात रखता है ये सिंगर, कभी 75 रुपये कमाने वाला आज है 99 घरों और अरबों की संपत्ति का मालिक

Physics की दुनिया के 6 भारतीय महारथी जो अमेरिका में बजा रहे डंका, किसी ने वुल्फ तो किसी ने जीता नोबेल अवॉर्ड

Dussehra 2025 Date: इस दिन है दशहरा का त्योहार, जानें सही तारीख से लेकर तिथि और शास्त्र पूजा का समय

Fatty Heart Sign: लिवर की तरह हार्ट भी होता है फैटी, दिल पर चर्बी चढ़ते ही शरीर पर दिखते हैं ये लक्षण

Jharkhand: कूड़े के ढेर में मिला महिला का अधजला शव, निर्मम हत्या के बाद फेंकी गई बॉडी, जांच में जुटी पुलिस

उत्तर भारत में बादल फटने से मची तबाही, उत्तराखंड से लेकर पंजाब-हरियाणा तक में करोड़ों का नुकसान, जानें क्या हैं मौजूदा स्थिति

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अब बंदरों को खाना खिलाने पर लगेगा 5000 का जुर्माना, जानें किस शहर में लागू हुआ है यह नियम?

अब बंदरों को खाना खिलाने पर लगेगा 5000 का जुर्माना, जानें किस शहर में लागू हुआ है यह नियम?

भांजे के प्यार में मामी बनी कातिल! पति की हत्या कर नमक से गलाया शव, 311 दिनों के बाद हुआ सच का पर्दाफाश

भांजे के प्यार में मामी बनी कातिल! पति की हत्या कर नमक से गलाया शव, 311 दिनों के बाद हुआ सच का पर्दाफाश

Dussehra 2025 Date: इस दिन है दशहरा का त्योहार, जानें सही तारीख से लेकर तिथि और शास्त्र पूजा का समय

इस दिन है दशहरा का त्योहार, जानें सही तारीख से लेकर तिथि और शास्त्र पूजा का समय

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Zodiac Signs: दोस्तों की जान बन जाते हैं इन 3 राशियों के लोग, ईमानदारी और भरोसे की होते हैं मिसाल

दोस्तों की जान बन जाते हैं इन 3 राशियों के लोग, ईमानदारी और भरोसे की होते हैं मिसाल

देखते-देखते हमारी ज़िंदगी से गायब हो गईं ज़रूरी लगने वाली ये चीज़ें, किसी को पता भी नहीं चला

देखते-देखते हमारी ज़िंदगी से गायब हो गईं ज़रूरी लगने वाली ये चीज़ें, किसी को पता भी नहीं चला

Chandra Grahan Effects 2025: चंद्र ग्रहण और मृत्यु पंचक के चलते इन 5 राशियों पर पड़ा बुरा प्रभाव, सतर्क रहने की है जरूरत

चंद्र ग्रहण और मृत्यु पंचक के चलते इन 5 राशियों पर पड़ा बुरा प्रभाव, सतर्क रहने की है जरूरत

HomePhotos

धर्म

Numerology: गिरगिरट की तरह रंग बदलने वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, दोस्त बनकर करते हैं इमोशन्स की ठगी

अंक ज्योतिष के अनुसार आज हम कुछ ऐसी जन्मतिथि वाले लोगों के बारे में जानेंगे जो सामने तो दोस्त की तरह होते हैं लेकिन पीठ पीछे ये छुरा भोंकने का काम करते हैं. ये आसानी से घुल-मिलकर लोगों की नजर में अच्छे बन जाते हैं लेकिन असल में अंदर से इनकी नियत सही नहीं होती है.

ऋतु सिंह | Sep 07, 2025, 06:18 PM IST

1.दोस्त बनकर भी दुश्मन होते हैं ये

दोस्त बनकर भी दुश्मन होते हैं ये
1

हम अपने आस-पास अलग-अलग व्यक्तित्व वाले लोगों को पाते हैं. कुछ लोग बहुत प्यार करने वाले होते हैं, कुछ गुस्सैल, कुछ बहुत चालाक, यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिल से एक होते हैं और पेट से एक. कई बार ये लोग दूसरों की सफलता से इतने जलते हैं कि दोस्त बनकर भी धोखा नहीं देते. अंक ज्योतिष के अनुसार, हर जन्मतिथि वाले लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, इसका वर्णन किया गया है. आज हम ऐसी ही जन्मतिथि या अंक के बारे में जानते हैं जिनके लोग दोस्त बनकर भी दुश्मन बनकर धोखा देते हैं. आइए अंक ज्योतिष में जानें.
 

Advertisement

2.बहुत चालाक और चतुर होते हैं

बहुत चालाक और चतुर होते हैं
2

अंक ज्योतिष के अनुसार, आज हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जो बेहद चालाक और चतुर होते हैं. ये हर हाल में लोगों से अपना काम निकलवा लेते हैं. ये स्वार्थी लोग कभी-कभी अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. मूलांक जन्मतिथि का योग होता है. हर मूलांक वाले लोगों की अपनी खामियाँ होती हैं. हालांकि हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, लेकिन एक ही तारीख को जन्मे लोगों में कुछ समानताएं होती हैं. 
 

3.दोस्त बनकर धोखा देते हैं

दोस्त बनकर धोखा देते हैं
3

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 4 वाले लोग दूसरों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं, जल्दी दोस्त बना लेते हैं, लेकिन अपना काम पूरा करने के लिए ये अपने दोस्तों को धोखा देने से भी नहीं हिचकिचाते.
 

4.बहुत स्वार्थी, खुद से प्यार करता हैं

बहुत स्वार्थी, खुद से प्यार करता हैं
4

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 4 वाले लोग खुद से बहुत प्यार करते हैं. इस मामले में ये बहुत स्वार्थी होते हैं. इसलिए इन लोगों से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है. या फिर अगर आप दोस्ती कर रहे हैं, तो थोड़ा सावधान रहें.
 

TRENDING NOW

5. अपने फायदे के लिए रहते हैं जुड़े

अपने फायदे के लिए रहते हैं जुड़े
5

इन तारीखों पर पैदा हुए लोग केवल अपने मतलब और फायदे के लिए जुड़े रहते हैं. फायदा निकलते ही ये लोगों से दूरी बनाने लगते हैं. 

6.इन तारीखों पर जन्मे होते हैं सेलफिश

इन तारीखों पर जन्मे होते हैं सेलफिश
6

किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 को जन्मे लोग मूलांक 2 के होते हैं और मूलांक 2 चंद्रमा से रूल होता है.

7.इमोशन्स से खेलते हैं

इमोशन्स से खेलते हैं
7

मूलांक 2 वाले जानते हैं कि इमोशन्स से कैसे खेला जाता है. ये जरूरत के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं और लोगों के साथ हो जाते हैं. तब तक जब तक उनको दोस्त या रिश्तेदारों की जरूरत होती है. मौका निकलते ही ये बदल जाते हैं.

8.मूडी होते हैं

मूडी होते हैं
8

मूलांक 2 वाले मूडी होते हैं. पल में गुस्सा और पल भर में रोना-धोना मचा देते हैं. इनके अंदर एक्टिंग के गुण बहुत होते हैं. यही कारण है कि ये समय और परिस्थिति के अनुसार खुद को बदल लेते हैं. 

 

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Zodiac Signs: दोस्तों की जान बन जाते हैं इन 3 राशियों के लोग, ईमानदारी और भरोसे की होते हैं मिसाल
दोस्तों की जान बन जाते हैं इन 3 राशियों के लोग, ईमानदारी और भरोसे की होते हैं मिसाल
देखते-देखते हमारी ज़िंदगी से गायब हो गईं ज़रूरी लगने वाली ये चीज़ें, किसी को पता भी नहीं चला
देखते-देखते हमारी ज़िंदगी से गायब हो गईं ज़रूरी लगने वाली ये चीज़ें, किसी को पता भी नहीं चला
Chandra Grahan Effects 2025: चंद्र ग्रहण और मृत्यु पंचक के चलते इन 5 राशियों पर पड़ा बुरा प्रभाव, सतर्क रहने की है जरूरत
चंद्र ग्रहण और मृत्यु पंचक के चलते इन 5 राशियों पर पड़ा बुरा प्रभाव, सतर्क रहने की है जरूरत
पूरा शहर खरीदने की औकात रखता है ये सिंगर, कभी 75 रुपये कमाने वाला आज है 99 घरों और अरबों की संपत्ति का मालिक
पूरा शहर खरीदने की औकात रखता है ये सिंगर, कभी 75 रुपये कमाने वाला आज है 99 घरों और अरबों की संपत्ति का मालिक
Physics की दुनिया के 6 भारतीय महारथी जो अमेरिका में बजा रहे डंका, किसी ने वुल्फ तो किसी ने जीता नोबेल अवॉर्ड
Physics की दुनिया के 6 भारतीय महारथी जो अमेरिका में बजा रहे डंका, किसी ने वुल्फ तो किसी ने जीता नोबेल अवॉर्ड
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE