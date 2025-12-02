Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती

6 . सरकारी नौकरी व प्रशासनिक पद के लिए न्यूमेरोलॉजी टिप्स:

अगर आप मूलांक 1, 8 और 9 वाले हैं तो और सरकारी नौकरी चाहते हैं तो सुबह सूर्य–ध्यान, शनिवार को दान, और मंगलवार को अनुशासन वाला रूटीन अपनाएं. लाल, नीले और सुनहरे रंग के वस्त्र इनका भाग्य बढ़ाते हैं. लक्ष्य पर फोकस और समय प्रबंधन सबसे ज्यादा असर करता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

