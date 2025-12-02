Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती

धर्म
ऋतु सिंह | Dec 02, 2025, 07:57 AM IST
1.ये लोग प्रधानमंत्री–मुख्यमंत्री स्तर की व्यक्तियों के भरोसेमंद बनते हैं
न्यूमेरोलॉजी विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ खास तारीखों पर जन्मे लोगों में नेतृत्व, प्रशासन, अनुशासन और पावरफुल निर्णय क्षमता प्राकृतिक रूप से मौजूद होती है. यही वजह है कि वे बड़े सरकारी अधिकारी, अफसर, ब्यूरोक्रेट्स, IAS–IPS, प्रशासनिक सलाहकार, यहा तक कि प्रधानमंत्री–मुख्यमंत्री स्तर की व्यक्तियों के भरोसेमंद बनते हैं.
2.कौन-सी तारीखें हैं सबसे प्रभावशाली?
न्यूमेरोलॉजी के अनुसार 1, 8, और 9 तारीखों पर जन्मे लोग (किसी भी महीने में) सबसे मजबूत नेतृत्व क्षमता वाले माने जाते हैं. 1 = मूलांक 1 (सूर्य), 8 = मूलांक 8 (शनि), 9 = मूलांक 9 (मंगल) से रूल होते हैं. ये तीनों ग्रह शक्ति, अनुशासन, अधिकार और फैसले लेने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं.
3.मूलांक 1 वाले – born leaders
मूलांक 1 वो होते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 को होता है. ऐसे लोग सूर्य के प्रभाव में होते हैं. इनके अंदर लीडरशिप, विज़न, प्रशासनिक क्षमता, आत्मविश्वास बहुत होता है और पब्लिक इमेज इनकी मजबूत होती है. इस मूलांक वाले ताकतवर बड़े सरकारी अफसर बनते हैं क्योंकि इनकी कमांडिंग पावर, निर्णय क्षमता और ईमानदार रवैया इनको बड़े प्रशासनिक पदों के लिए योग्य बनाता है.
4.मूलांक 8 वाले – born administrators
जो भी लोग किसी भी महीने की 8, 17, 26 को जन्मे होते हैं वो मूलांक 8 कहलाते हैं. ऐसे लोग शनि के प्रभाव में आते हैं और इनके अंदर मेहनत, अनुशासन, ईमानदारी, नियमों का पालन कराने के साथ न्यायप्रियता कूट-कूटकर भरी होत है. ये लोग भी बड़े ताकतवर अफसर बनते हैं क्योंकि इनके भीतर प्राकृतिक रूप से गवर्नेंस, सिस्टम बनाना, व्यवस्था संभालना जैसे गुण प्रबल होते हैं.
5.मूलांक 9 वाले – born fighters & protectors
किसी भी महीने की 9, 18, 27 का मूलांक 9 होता है. इस मूलांक में जन्मे लोग मंगल के प्रभाव में और इनके अंदर साहस, ऊर्जा, निर्णय क्षमता, संघर्ष शक्ति, प्रशासनिक पदों पर तेजी से आगे बढ़ना. ये लोग बड़े अफसर इसलिए बनते हैं क्योंकि इनकी मानसिक स्टैमिना और जोखिम उठाने की क्षमता इन्हें पुलिस, सेना, IPS, IAS और ऊंचे सरकारी पदों के लिए उपयुक्त बनाती है.
6.सरकारी नौकरी व प्रशासनिक पद के लिए न्यूमेरोलॉजी टिप्स:
अगर आप मूलांक 1, 8 और 9 वाले हैं तो और सरकारी नौकरी चाहते हैं तो सुबह सूर्य–ध्यान, शनिवार को दान, और मंगलवार को अनुशासन वाला रूटीन अपनाएं. लाल, नीले और सुनहरे रंग के वस्त्र इनका भाग्य बढ़ाते हैं. लक्ष्य पर फोकस और समय प्रबंधन सबसे ज्यादा असर करता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
