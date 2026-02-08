Numerology: नौकरी छोड़ते ही इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं करोड़पति, इनके डीएनए में होता है बिजनेस से खुद का एम्पायर खड़ा करना

7 . मूलांक 8 (8, 17, 26 तारीख) – स्ट्रगल से एम्पायर बनाने वाले

किसी भी महीन की 8, 17, 26 तारीख पर जन्में लोग मूलांक 8 के होते हैं और ये स्ट्रगल से एम्पायर बनाने वालों में होते हैं. ये नौकरी में स्ट्रगल करते हैं और फिर अपना स्टार्टअप खड़ा करने मे भी थोड़ा स्ट्रगल करते हैं लेकिन फिर जब ये सक्सेस की राह पकड़ते हैं तो फिर रुकते नहीं. शनि इनकी परीक्षा लेने के बाद स्लो सक्सेस देता है लेकिन ये सफल बिजनेस में ही होते हैं. क्योंकि मूलांक 8 शनि से जुड़ा है, जो संघर्ष के बाद बड़ी सफलता देता है. नौकरी में ये लोग अक्सर शोषण महसूस करते हैं, लेकिन बिजनेस में संघर्ष को हथियार बना लेते हैं. बिजनेस में इनकी ताकत मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट और लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट में होती है.