FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कतर- समुद्र में लापता लोगों की तलाश जारी, कतर में एक हेलीकॉप्टर समुद्री सीमा में गिरा, कतर- हेलीकॉप्टर में सवार 6 लोगों की मौत, पूर्व JDU नेता केसी त्यागी RLD में शामिल हुए, कतर- समुद्र में लापता लोगों की तलाश जारी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
हनीमून के लिए कहां गए Rashmika Mandanna और Vijay Deverakonda? समंदर किनारे एन्जॉय करते नजर आए लव-बर्ड्स, देखें वायरल पोस्ट

हनीमून के लिए कहां गए Rashmika Mandanna और Vijay Deverakonda? समंदर किनारे एन्जॉय करते नजर आए लव-बर्ड्स, देखें वायरल पोस्ट

Anushka Sharma Comeback: 8 साल बाद बॉलीवुड में फिर मचेगा अनुष्का का शोर, 1800 करोड़ी फिल्म के एक्टर संग दिखेंगी विराट की क्वीन?

Anushka Sharma Comeback: 8 साल बाद बॉलीवुड में फिर मचेगा अनुष्का का शोर, 1800 करोड़ी फिल्म के एक्टर संग दिखेंगी विराट की क्वीन?

BF Rahul Modi की दुल्हनिया बनेंगी Shraddha Kapoor, कब लेंगी 7 फेरे? शादी पर परिवार ने दिया बड़ा हिंट

BF Rahul Modi की दुल्हनिया बनेंगी Shraddha Kapoor, कब लेंगी 7 फेरे? शादी पर परिवार ने दिया बड़ा हिंट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numeroogy: इन तारीखों पर जन्मे लोग नौकरी में नहीं टिक पाते, पॉकेट में लेकर घूमते हैं Resignation Letter

इन तारीखों पर जन्मे लोग नौकरी में नहीं टिक पाते, पॉकेट में लेकर घूमते हैं Resignation Letter

World Water Day: पिता के बिजनेस को बिकने से बचाया, बेटी के एक फैसले ने कंपनी को बना दिया 'बॉटल वॉटर किंग'

World Water Day: पिता के बिजनेस को बिकने से बचाया, बेटी के एक फैसले ने कंपनी को बना दिया 'बॉटल वॉटर किंग'

Ramayan: रणबीर की 'रामायण' में सुग्रीव का रोल निभाएगा पिता ऋषि कपूर का ये ऑन-स्क्रीन बेटा, दमदार एक्टर संग दिखेगी जबरदस्त ट्यूनिंग

Ramayan: रणबीर की 'रामायण' में सुग्रीव का रोल निभाएगा पिता ऋषि कपूर का ये ऑन-स्क्रीन बेटा, दमदार एक्टर संग दिखेगी जबरदस्त ट्यूनिंग

HomePhotos

धर्म

Numeroogy: इन तारीखों पर जन्मे लोग नौकरी में नहीं टिक पाते, पॉकेट में लेकर घूमते हैं Resignation Letter

आज के समय में बार-बार नौकरी बदलना सिर्फ ट्रेंड नहीं, बल्कि कई लोगों की मजबूरी या स्वभाव बन चुका है. अंकशास्त्र के अनुसार, कुछ खास जन्मतिथियों में पैदा हुए लोग एक ही नौकरी में टिक नहीं पाते. उनके फैसलों के पीछे छिपे कारण समझना करियर को सही दिशा देने में मदद कर सकता है.आज के समय में बार-बार नौकरी बदलन

ऋतु सिंह | Mar 22, 2026, 02:22 PM IST

1.एक ही काम में बंधकर नहीं रह पाते

एक ही काम में बंधकर नहीं रह पाते
1

नौकरी में अस्थिरता या नई तलाश? ये सिर्फ आदत नहीं, एक पैटर्न भी हो सकता है आज के दौर में नौकरी बदलना सामान्य बात लगती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहकर भी एक ही जगह लंबे समय तक टिक नहीं पाते. उनके फैसले अचानक लगते हैं, लेकिन अंदर से वे एक गहरी बेचैनी या तलाश से गुजर रहे होते हैं. जन्मतिथियां व्यक्ति के व्यवहार और करियर चुनावों पर असर डालती है. कुछ खास तारीखों में जन्मे लोग स्वभाव से ही बदलाव पसंद करते हैं और एक ही काम में बंधकर नहीं रह पाते. Photo Credit: AI
 

Advertisement

2.नंबर 2: भावनाओं से प्रभावित फैसले

नंबर 2: भावनाओं से प्रभावित फैसले
2

2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग स्वभाव से संवेदनशील होते हैं. उनके लिए काम का माहौल बहुत मायने रखता है. ऑफिस में तनाव, मतभेद या दबाव उन्हें जल्दी प्रभावित करता है. कई बार वे मानसिक शांति के लिए नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेते हैं. ऐसे लोगों के लिए संतुलित और सहयोगी कार्यस्थल जरूरी होता है, जहां वे सहज महसूस कर सकें. Photo Credit: AI

3. नंबर 3: टाइम मैनेजमेंट फेल होना

नंबर 3: टाइम मैनेजमेंट फेल होना
3

3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग नौकरी लग ही दूसरी नौकरी की तलाश में रहते हैं. इन लोगों की सबसे बड़ी कमी ही इनके जॉब में न टिकने की वजह बनती है. ये टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं. इनका आलस इनको काम नहीं करने देता. और बहुत बातूनी होने के कारण ये काम को सीरियस नहीं ले पाते. असल में ये अपनी क्षमता का सही उपयोग नहीं कर पाते इसलिए जॉब में सबसे ज्यादा नौकरी भी यही गंवाते हैं. अगर ये  शिक्षण से जुड़े क्षेत्र जाएं तो इनकी नौकरी बच सकती है इन्हें स्थिरता दे सकते हैं. Photo Credit: AI
 

4.नंबर 5: बदलाव ही जिनकी पहचान है

नंबर 5: बदलाव ही जिनकी पहचान है
4

किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग अक्सर बदलाव के साथ चलते हैं. इन पर बुध का प्रभाव माना जाता है, जो बुद्धि और गति का प्रतीक है. ऐसे लोग तेज सोचते हैं और जल्दी निर्णय लेते हैं. एक ही काम बार-बार करना उन्हें बोर कर देता है. अगर काम में चुनौती या नया सीखने का मौका न मिले, तो वे जल्दी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं. करियर में ये लोग उन क्षेत्रों में बेहतर करते हैं जहां विविधता हो-जैसे ट्रैवल, मीडिया या कम्युनिकेशन. Photo Credit: AI

TRENDING NOW

5.नंबर 6: माहौल और पहचान का असर

नंबर 6: माहौल और पहचान का असर
5

6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग सौंदर्य और संतुलन पसंद करते हैं. ये लोग काम के माहौल को लेकर काफी सजग रहते हैं. अगर ऑफिस का वातावरण अव्यवस्थित हो या उन्हें उनके काम की सराहना न मिले, तो वे असंतुष्ट हो जाते हैं. फैशन, मीडिया, होटल मैनेजमेंट या डिजाइन जैसे क्षेत्रों में ये बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जहां रचनात्मकता और पहचान दोनों मिलती है. Photo Credit: AI

6.नंबर 7: संतुष्टि सबसे ऊपर

नंबर 7: संतुष्टि सबसे ऊपर
6

7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग गहराई से सोचने वाले होते हैं. इनके लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि काम से मिलने वाली संतुष्टि ज्यादा महत्वपूर्ण होती है. अगर उन्हें लगता है कि काम उनकी सोच या मूल्यों से मेल नहीं खाता, तो वे बिना झिझक नौकरी छोड़ देते हैं. इनके लिए रिसर्च, लेखन या स्वतंत्र काम जैसे क्षेत्र बेहतर माने जाते हैं. Photo Credit: AI

डिस्क्लेमर- ये खबर सामान्य अंक ज्योतिष पर आधारित हैं. जरूरी नहीं की हर अंक वालों का जीवन ऐसा ही हो. ये ग्रह-नक्षत्र और कुंडली में बैठे ग्रहों से भी तय होता है. कई बार अच्छे ग्रह बुरे अंक के प्रभाव को काट देते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numeroogy: इन तारीखों पर जन्मे लोग नौकरी में नहीं टिक पाते, पॉकेट में लेकर घूमते हैं Resignation Letter
इन तारीखों पर जन्मे लोग नौकरी में नहीं टिक पाते, पॉकेट में लेकर घूमते हैं Resignation Letter
World Water Day: पिता के बिजनेस को बिकने से बचाया, बेटी के एक फैसले ने कंपनी को बना दिया 'बॉटल वॉटर किंग'
World Water Day: पिता के बिजनेस को बिकने से बचाया, बेटी के एक फैसले ने कंपनी को बना दिया 'बॉटल वॉटर किंग'
Ramayan: रणबीर की 'रामायण' में सुग्रीव का रोल निभाएगा पिता ऋषि कपूर का ये ऑन-स्क्रीन बेटा, दमदार एक्टर संग दिखेगी जबरदस्त ट्यूनिंग
Ramayan: रणबीर की 'रामायण' में सुग्रीव का रोल निभाएगा पिता ऋषि कपूर का ये ऑन-स्क्रीन बेटा, दमदार एक्टर संग दिखेगी जबरदस्त ट्यूनिंग
ये 5 संकेत बताते हैं आंख बंद कर किया भरोसा तो मिलेगा धोखा, दोस्त या पार्टनर नहीं है वफादार
ये 5 संकेत बताते हैं आंख बंद कर किया भरोसा तो मिलेगा धोखा, दोस्त या पार्टनर नहीं है वफादार
Dhurandhar 2: ताबड़तोड़ रिकॉर्ड बनाकर भी इन 5 मामलों में चूक गई रणवीर सिंह की धुरंधर 2, वरना और भी जबरदस्त होती फिल्म
Dhurandhar 2: ताबड़तोड़ रिकॉर्ड बनाकर भी इन 5 मामलों में चूक गई रणवीर सिंह की धुरंधर 2, वरना और भी जबरदस्त होती फिल्म
MORE
Advertisement
धर्म
Eid 2026 Moon Sighting Timing: भारत में कल मनाई जाएगी ईद, जानें दिल्ली से लेकर कोलकाता तक आज चांद दिखने का समय
Eid 2026 Moon Sighting Timing: भारत में कल मनाई जाएगी ईद, जानें दिल्ली से लेकर कोलकाता तक आज चांद दिखने का समय
Palmistry On girls Hand: इन लड़कियों को मिलते हैं धनवान पति, हथेलियों में बने ये चिन्ह देते हैं रानी जैसा राजशाही जीवन का संकेत
इन लड़कियों को मिलते हैं धनवान पति, हथेलियों में बने ये चिन्ह देते हैं रानी जैसा राजशाही जीवन का संकेत
सुबह होते ही प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ब्रज की महिमा और सेवा भाव का समझा महत्व, देखें तस्वीरें...
सुबह होते ही प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ब्रज की महिमा और सेवा भाव का समझा महत्व, देखें तस्वीरें...
Maa Brahmacharini Ki Katha: आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ जरूर पढ़ें ये कथा और आरती, माता रानी पूर्ण करेंगी सभी काम
आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ जरूर पढ़ें ये कथा और आरती, माता रानी पूर्ण करेंगी सभी काम
Chaitra Navratri 2026 Bhog: मां दुर्गा को नाराज कर सकता है इन फलों का भोग, व्रतियों के लिए इन्हें खाने की भी होती है मनाही
मां दुर्गा को नाराज कर सकता है इन फलों का भोग, व्रतियों के लिए इन्हें खाने की भी होती है मनाही
MORE
Advertisement