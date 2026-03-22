Numeroogy: इन तारीखों पर जन्मे लोग नौकरी में नहीं टिक पाते, पॉकेट में लेकर घूमते हैं Resignation Letter

धर्म
ऋतु सिंह | Mar 22, 2026, 02:22 PM IST
1.एक ही काम में बंधकर नहीं रह पाते
नौकरी में अस्थिरता या नई तलाश? ये सिर्फ आदत नहीं, एक पैटर्न भी हो सकता है आज के दौर में नौकरी बदलना सामान्य बात लगती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहकर भी एक ही जगह लंबे समय तक टिक नहीं पाते. उनके फैसले अचानक लगते हैं, लेकिन अंदर से वे एक गहरी बेचैनी या तलाश से गुजर रहे होते हैं. जन्मतिथियां व्यक्ति के व्यवहार और करियर चुनावों पर असर डालती है. कुछ खास तारीखों में जन्मे लोग स्वभाव से ही बदलाव पसंद करते हैं और एक ही काम में बंधकर नहीं रह पाते. Photo Credit: AI
2.नंबर 2: भावनाओं से प्रभावित फैसले
2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग स्वभाव से संवेदनशील होते हैं. उनके लिए काम का माहौल बहुत मायने रखता है. ऑफिस में तनाव, मतभेद या दबाव उन्हें जल्दी प्रभावित करता है. कई बार वे मानसिक शांति के लिए नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेते हैं. ऐसे लोगों के लिए संतुलित और सहयोगी कार्यस्थल जरूरी होता है, जहां वे सहज महसूस कर सकें. Photo Credit: AI
3. नंबर 3: टाइम मैनेजमेंट फेल होना
3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग नौकरी लग ही दूसरी नौकरी की तलाश में रहते हैं. इन लोगों की सबसे बड़ी कमी ही इनके जॉब में न टिकने की वजह बनती है. ये टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं. इनका आलस इनको काम नहीं करने देता. और बहुत बातूनी होने के कारण ये काम को सीरियस नहीं ले पाते. असल में ये अपनी क्षमता का सही उपयोग नहीं कर पाते इसलिए जॉब में सबसे ज्यादा नौकरी भी यही गंवाते हैं. अगर ये शिक्षण से जुड़े क्षेत्र जाएं तो इनकी नौकरी बच सकती है इन्हें स्थिरता दे सकते हैं. Photo Credit: AI
4.नंबर 5: बदलाव ही जिनकी पहचान है
किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग अक्सर बदलाव के साथ चलते हैं. इन पर बुध का प्रभाव माना जाता है, जो बुद्धि और गति का प्रतीक है. ऐसे लोग तेज सोचते हैं और जल्दी निर्णय लेते हैं. एक ही काम बार-बार करना उन्हें बोर कर देता है. अगर काम में चुनौती या नया सीखने का मौका न मिले, तो वे जल्दी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं. करियर में ये लोग उन क्षेत्रों में बेहतर करते हैं जहां विविधता हो-जैसे ट्रैवल, मीडिया या कम्युनिकेशन. Photo Credit: AI
5.नंबर 6: माहौल और पहचान का असर
6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग सौंदर्य और संतुलन पसंद करते हैं. ये लोग काम के माहौल को लेकर काफी सजग रहते हैं. अगर ऑफिस का वातावरण अव्यवस्थित हो या उन्हें उनके काम की सराहना न मिले, तो वे असंतुष्ट हो जाते हैं. फैशन, मीडिया, होटल मैनेजमेंट या डिजाइन जैसे क्षेत्रों में ये बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जहां रचनात्मकता और पहचान दोनों मिलती है. Photo Credit: AI
6.नंबर 7: संतुष्टि सबसे ऊपर
7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग गहराई से सोचने वाले होते हैं. इनके लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि काम से मिलने वाली संतुष्टि ज्यादा महत्वपूर्ण होती है. अगर उन्हें लगता है कि काम उनकी सोच या मूल्यों से मेल नहीं खाता, तो वे बिना झिझक नौकरी छोड़ देते हैं. इनके लिए रिसर्च, लेखन या स्वतंत्र काम जैसे क्षेत्र बेहतर माने जाते हैं. Photo Credit: AI
डिस्क्लेमर- ये खबर सामान्य अंक ज्योतिष पर आधारित हैं. जरूरी नहीं की हर अंक वालों का जीवन ऐसा ही हो. ये ग्रह-नक्षत्र और कुंडली में बैठे ग्रहों से भी तय होता है. कई बार अच्छे ग्रह बुरे अंक के प्रभाव को काट देते हैं.
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