Numeroogy: इन तारीखों पर जन्मे लोग नौकरी में नहीं टिक पाते, पॉकेट में लेकर घूमते हैं Resignation Letter

6 . नंबर 7: संतुष्टि सबसे ऊपर

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7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग गहराई से सोचने वाले होते हैं. इनके लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि काम से मिलने वाली संतुष्टि ज्यादा महत्वपूर्ण होती है. अगर उन्हें लगता है कि काम उनकी सोच या मूल्यों से मेल नहीं खाता, तो वे बिना झिझक नौकरी छोड़ देते हैं. इनके लिए रिसर्च, लेखन या स्वतंत्र काम जैसे क्षेत्र बेहतर माने जाते हैं. Photo Credit: AI

डिस्क्लेमर- ये खबर सामान्य अंक ज्योतिष पर आधारित हैं. जरूरी नहीं की हर अंक वालों का जीवन ऐसा ही हो. ये ग्रह-नक्षत्र और कुंडली में बैठे ग्रहों से भी तय होता है. कई बार अच्छे ग्रह बुरे अंक के प्रभाव को काट देते हैं.

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