Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग प्यार में होते हैं सबसे ज्यादा एग्रेसिव, भावनात्मक ठेस लगते ही होते हैं बेकाबू

5 . मूलांक 1 (1, 10, 19, 28):

मूलांक 1 का रूलिंग प्लैनेट सूर्य होता है और इनका स्वभाव बहुत सीधा होता है. ये लाग-लपेटकर बाते नहीं करते.ये अगर किसी के प्रति लॉयल होते हैं तो सामने वाले से भी यही उम्मीद करते हैं. लेकिन अगर कोई इनकी भल मनसाहत का फायदा उठाता है ये गलत तरीके से उसका यूज करता है तो ये बर्दाश्त नहीं करते हैं. इनका ईगो सेंसिटिव और गुस्सा अहम से जुड़ जाता है. इसलिए अगर कोई अगर इनकी नजरों से गिर जाए तो फिर ये उसकी ओर कभी मुड़कर भी नहीं देखते हैं. इनको प्यार में मिलावट बर्दाशत नहीं होती है. ये लीडरशिप रोल में होते हैं और ये मानते हैं कि जैसा प्यार और बलिदान इनके नेचर में सामने वाला भी यही सीखे. इनका कमिटमेंट क्लियर होता है लेकिन कई बार ये खुद के ईगो क्लैश और जिद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं.

