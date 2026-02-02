Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग प्यार में होते हैं सबसे ज्यादा एग्रेसिव, भावनात्मक ठेस लगते ही होते हैं बेकाबू

धर्म
ऋतु सिंह | Feb 02, 2026, 12:11 PM IST
1.प्यार में छलावा नहीं करते बर्दाश्त
प्यार में जिसकी भावनाएं जितनी गहरी होती हैं अक्सर उसी का गुस्सा भी भयानक होता है.अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जिनके जातक रिश्तों में बेहद इंटेंस होते हैं. ये जिससे भी जुड़ते हैं दिल से जुड़ते हैं. ये दिखावा नहीं करते लेकिन अगर सामने वाला इनके साथ झूठ-फरेब या चालबाजी करता है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं.
2.ये दिल से प्यार करते हैं, लेकिन
ये दिल से प्यार करते हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान, शक या अपेक्षाओं की आती है, तो इनका गुस्सा काबू से बाहर जा सकता है. चलिए जानें कौन से हैं वो मूलांक जिनके साथ अगर प्यार में हैं तो जरा संभल जाइए क्योंकि ये प्यार में छलावा बर्दाश्त नहीं करते हैं.
3.मूलांक 4 (4, 13, 22, 31):
मूलाकं चार का रूलिंग प्लैनेट होता है राहु और इसका स्वभाव अप्रत्याशित तो होता ही है ये रिएक्टिव भी होते हैं यानी. अगर इनके मन के मुताबिक न हो तो ये तुरंत एग्रेसिव होकर रिएक्ट कर देते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये गलत चीजें बर्दाश्त ही नहीं कर पाते. मूलांक 4 वाले लोग प्यार में बहुत गहरे उतरते हैं, लेकिन इन्हें कंट्रोल या धोखादड़ी पसंद नहीं. गुस्से में ये अचानक दूरी बना लेते हैं या बदले की भावना से भर जाते हैं. अक्सर ये जिससे नाराज होते हैं उसे अपनी जिंदगी में ब्लॉक कर देते हैं. लेकिन अगर आप इनके साथ लॉयल हो तो ये आपके लिए जान भी दे सकते हैं. ये प्रोटेक्टिव भी होते हैं लेकिन ओवरथिंकिंग इनको ज्यादा ही परेशान करती है.
4.मूलांक 9 (9, 18, 27):
मूलांक 9 का रूलिंग प्लैनेट मंगल होता है और मंगल का स्वभाव थोड़ा उग्र और तेज होता है. इनका स्वभाव फायर टेंपर और डॉमिनेंटिंग होता है. प्यार में ये सबसे ज्यादा एग्रेसिव माने जाते हैं. गुस्सा आने पर आवाज ऊंची करना, बहस बढ़ाना और तुरंत रिएक्शन देना इनकी आदत होती है.हालांकि ये प्यार के मामले में बहुत जुनूनी और ईमानदार होते हैं. बस जब गुस्से में होते हैं और प्यार में धोखा, बदलाव देखते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं.
5.मूलांक 1 (1, 10, 19, 28):
मूलांक 1 का रूलिंग प्लैनेट सूर्य होता है और इनका स्वभाव बहुत सीधा होता है. ये लाग-लपेटकर बाते नहीं करते.ये अगर किसी के प्रति लॉयल होते हैं तो सामने वाले से भी यही उम्मीद करते हैं. लेकिन अगर कोई इनकी भल मनसाहत का फायदा उठाता है ये गलत तरीके से उसका यूज करता है तो ये बर्दाश्त नहीं करते हैं. इनका ईगो सेंसिटिव और गुस्सा अहम से जुड़ जाता है. इसलिए अगर कोई अगर इनकी नजरों से गिर जाए तो फिर ये उसकी ओर कभी मुड़कर भी नहीं देखते हैं. इनको प्यार में मिलावट बर्दाशत नहीं होती है. ये लीडरशिप रोल में होते हैं और ये मानते हैं कि जैसा प्यार और बलिदान इनके नेचर में सामने वाला भी यही सीखे. इनका कमिटमेंट क्लियर होता है लेकिन कई बार ये खुद के ईगो क्लैश और जिद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं.
6.मूलांक 8 (8, 17, 26):
मूलांक 8 का रूलिंग प्लैनेट शनि होता है और शनि न्याय के देता है. यानी जो जैसा करता है उसे उसी तरह से जबाव या फल मिलता है.ये खुलकर गुस्सा नहीं करते, लेकिन भीतर ही भीतर जमा करते रहते हैं.एक सीमा के बाद अचानक भावनात्मक विस्फोट हो सकता है. ये प्यार में जिम्मेदार और गंभीर होते हैं लेकिन इनको इमोशनल दूरी और निगेटिविटी बहुत कमजोर बना देती है. ये अपने रिश्ते में ठंडापन या एक तरफा कोशिश से जल्दी उकता जाते हैं और फिर इनका गुस्सा अचानक से बूम कर जाता है.
7.मूलांक 5 (5, 14, 23):
मूलांक 5 वालों का रूलिंग प्लैनेट बुध होता है और बुध स्वभाव से इन्हें वर्बल एग्रेसन देता है. इनका गुस्सा शब्दों में निकलता है. ताने, व्यंग्य और कटाक्ष से ये सामने वाले को चुप करा सकते हैं. इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जबरदस्त होती है. लेकिन ये प्यार या रिश्ते में भावनात्मक अस्थिरता बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं.
8.जान ले कौन सा ग्रह क्या नेचर आपने जातको में देता है
मंगल गुस्से का कारक ग्रह है, राहु भ्रम और अस्थिरता देता है, सूर्य अहंकार बढ़ाता है और शनि भावनाओं को दबाता है. जब ये ग्रह मूलांक पर हावी होते हैं, तो प्यार में एग्रेसन बढ़ता है.