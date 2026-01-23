Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की जुबां पर हर वक्त होता हैं सरस्वती का वास, इनकी दुआ और बद्दुआ तुरंत लगती है

5 . ये ग्रह मिलकर देते हैं वाणी सिद्धी

न्यूमेरोलॉजी के अनुसार इन जन्म-तिथियों पर जन्मे लोगों का सीधा संबंध बुध और चंद्र ऊर्जा से होता है. यही ग्रह वाणी, बुद्धि, भावना और शब्दों की शक्ति को नियंत्रित करते हैं. इसके अलावा इन तारीखों का योग 2 (चंद्र), 4 (राहु), 5 (बुध) और 6 (शुक्र) की ऊर्जा से बनता है. जब ये सभी शक्तियां संतुलन में होती हैं तो व्यक्ति के शब्द केवल आवाज़ नहीं रहते बल्कि वे ऊर्जा बन जाते हैं. इसी वजह से इनको वाणी सिद्धी का उपहार मिला होता है.