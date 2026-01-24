Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग क्रांतिकारी कदम उठाने वाले होते हैं, परिवार में कर देते हैं बगावत अगर बात न मानी जाए

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

सीमांचल पात्रा, बुदरी थाती को पद्मश्री-सूत्र, कुमारस्वामी थंगराज को पद्मश्री सम्मान-सूत्र, तगाराम भील को पद्मश्री सम्मान- सूत्र, कुमारस्वामी थंगराज को पद्मश्री-सूत्र, पुन्निमूर्ति नेटसन को पद्मश्री सम्मान-सूत्र, डॉ. कुमारस्वामी थंगराज को पद्मश्री- सूत्र, अरमिडा फर्नांडिस को पद्मश्री सम्मान- सूत्र, सीमांचल पात्रा, बुदरी थाती को पद्मश्री- सूत्र, नरेशचंद्र देव, महेंद्र कुमार मिश्रा को पद्मश्री, पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा | यूपी- फतेहपुर में मकान में नमाज का मामला, पुलिस ने घर पर लगे लाउडस्पीकर भी हटवाए, प्रशासन ने मकान पर नोटिस चस्पा किया, बिना अनुमति घर में सामूहिक नमाज हो रही थी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ICC से डरा पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बीच किया टीम का ऐलान, बाबर को मिली जगह; देखें स्क्वाड

ICC से डरा पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बीच किया टीम का ऐलान, बाबर को मिली जगह; देखें स्क्वाड

CM रेखा गुप्ता ने पेश किया 11 महीनों का रिपोर्ट कार्ड, गणतंत्र दिवस समारोह में किए कई बड़े ऐलान

CM रेखा गुप्ता ने पेश किया 11 महीनों का रिपोर्ट कार्ड, गणतंत्र दिवस समारोह में किए कई बड़े ऐलान

अविमुक्तेश्वरानंद में अहंकार काफी है और ज्ञान शून्य, माघ मेले में हुए विवाद पर बोलीं ममता कुलकर्णी

अविमुक्तेश्वरानंद में अहंकार काफी है और ज्ञान शून्य, माघ मेले में हुए विवाद पर बोलीं ममता कुलकर्णी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'बॉर्डर 2' ही नहीं, 'क्रांति' से 'उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक' तक; देशभक्ति का जोश भर देंगी बॉलीवुड की ये फिल्में

'बॉर्डर 2' ही नहीं, 'क्रांति' से 'उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक' तक; देशभक्ति का जोश भर देंगी बॉलीवुड की ये फिल्में

Creative People: ये 5 आदतें होती हैं क्रिएटिव लोगों की पहचान, आपको भी लेनी चाहिए इनसे सीख

Creative People: ये 5 आदतें होती हैं क्रिएटिव लोगों की पहचान, आपको भी लेनी चाहिए इनसे सीख

ABHA Card: कैसे बनाएं अपना आभा कार्ड? स्टेप बाय स्टेप जानें रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया

ABHA Card: कैसे बनाएं अपना आभा कार्ड? स्टेप बाय स्टेप जानें रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया

HomePhotos

धर्म

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग क्रांतिकारी कदम उठाने वाले होते हैं, परिवार में कर देते हैं बगावत अगर बात न मानी जाए

कुछ खास तारीखों पर जन्मे लोग न केवल ओवर द बॉक्स सोच वाले होते हैं बल्कि ये बहुत बड़े विद्रोही और क्रांतिकारी भी होते हैं. ये उन्हीं बातों, नियमों या रस्म को मानते हैं जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है. अपने जीवनकाल में अक्सर ये क्रांतिकारी कदम उठाते हैं.

ऋतु सिंह | Jan 24, 2026, 07:27 PM IST

1. जो ठान लेते हैं कर के मानते हैं

जो ठान लेते हैं कर के मानते हैं
1

कहते हैं इस मूलांक वाले लोग जो एक बार ठान लेते हैं वो कर के ही दम लेते हैं. भले ही उनको अपने किए से नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े. ये बात अलग है कि ये जल्दी किसी चीज पर निर्णय ले नहीं पाते हैं लेकिन जब लेते हैं तब वो उनके लिए पत्थर की लकीर बन जाता है.  

Advertisement

2. विद्रोह करने वाले होते हैं

विद्रोह करने वाले होते हैं
2

ये किसी भी नियम, रस्म और बात को तब तक नहीं मानते हैं जब तक उनको उसके पीछे का तर्क समझ नहीं आता. अगर कोई इन्हें ये कह दे कि यही सदियों से होता आ रहा है और उन्हें भी करना होगा तो ये ऐसी बातों को कभी नहीं मानते और विद्रोही हो जाते हैं. चाहे इसके लिए उनको सजा मिले या कोई नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े वो उस बात को नहीं मानते हैं.

3.क्रांतिकारी कदम उठाने में सबसे आगे होते हैं

क्रांतिकारी कदम उठाने में सबसे आगे होते हैं
3

इन मूलांक वाले सबसे ज्यादा क्रांतिकारी कदम उठाने वाले माने जाते हैं. किसी भी घर में अगर मूलांक 4 यानी किसी भी महीने की 4,13, 22 और 31 को किसी का जन्म हुआ है तो क्रांतिकारी कदम जरूर उठाता है. ये लोग अक्सर ऐसे कदम उठाते हैं जिनकी किसी को उम्मीद भी नहीं होती है.

4.परिवार से रहता है विरोध

परिवार से रहता है विरोध
4

अक्सर ये लोग घर-परिवार या दोस्त की सोच से विपरीत सोच रखते हैं. इसके पीछे वजह सिर्फ एक होती है कि ये वो किसी भी बात को आंख बंद का स्वीकार नहीं करते. अगर वो बात या नियम उनके तर्कों ये मन के सवालों ो शांत कर दे तो वह उस बात को मान लेते हैं लेकिन अगर तर्क पर बात खरी न उतरे तो ये कभी भी उस बात को नहीं मानतें. इनके लिए इनकी सोच ज्यादा मायने रखती है.

TRENDING NOW

5.करते हें लव मैरिज

करते हें लव मैरिज
5

अक्सर इस मूलांक वाले घर-परिवार ही नहीं, समाज से विपरीत जा कर लव मैरिज करते हैं. और इनकी लव मैरिज सफल भी होती है. इनके लिए सामने वाली की फीलिंग मायने रखती है. 

6.खुले दिमाग वाले होते हैं

खुले दिमाग वाले होते हैं
6

इस मूलांक वाले लोग खुले दिमाग वाले होते हैं. ये आजाद रहना पसंद करते हैं और दूसरों को भी वैसे ही रखत हैं. मददगार, इमोशनल होने के साथ शॉर्ट टेंपर्ड भी होते हैं लेकिन अगर ये किसी की मदद करने आ जाएं तो फिर किसी के नहीं सुनते और अगर किसी को दिल से उतार दें तो फिर उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं. ये दोस्त और दुश्मन दोनों ही तगड़े वाले होते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'बॉर्डर 2' ही नहीं, 'क्रांति' से 'उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक' तक; देशभक्ति का जोश भर देंगी बॉलीवुड की ये फिल्में
'बॉर्डर 2' ही नहीं, 'क्रांति' से 'उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक' तक; देशभक्ति का जोश भर देंगी बॉलीवुड की ये फिल्में
Creative People: ये 5 आदतें होती हैं क्रिएटिव लोगों की पहचान, आपको भी लेनी चाहिए इनसे सीख
Creative People: ये 5 आदतें होती हैं क्रिएटिव लोगों की पहचान, आपको भी लेनी चाहिए इनसे सीख
ABHA Card: कैसे बनाएं अपना आभा कार्ड? स्टेप बाय स्टेप जानें रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया
ABHA Card: कैसे बनाएं अपना आभा कार्ड? स्टेप बाय स्टेप जानें रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया
Republic Day: 2घंटे 20मिनट की वो सालों पुरानी फिल्म, जिसने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से किया चौड़ा; आज भी OTT पर है मौजूद
2 घंटे 20 मिनट की 8 साल पुरानी वो फिल्म, जिसने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से किया चौड़ा; आज भी OTT पर है मौजूद
एक दिन में कितनी देर एक्सरसाइज करना चाहिए? वेट लॉस-मसल्स गेन या फिटनेस के लिए कितने देर जिम करें?
एक दिन में कितनी देर एक्सरसाइज करना चाहिए? वेट लॉस-मसल्स गेन या फिटनेस के लिए कितने देर जिम करें?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की जुबां पर हर वक्त होता हैं सरस्वती का वास, इनकी दुआ और बद्दुआ तुरंत लगती है
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की जुबां पर हर वक्त होता हैं सरस्वती का वास, इनकी दुआ और बद्दुआ तुरंत लगती है
Char Dham Yatra 2026: 2026 में इस दिन से होगी चार धाम यात्रा की शुरुआत, सरकार और प्रशासनिक स्तर पर शुरू हुई तैयारिया
2026 में इस दिन से होगी चार धाम यात्रा की शुरुआत, सरकार और प्रशासनिक स्तर पर शुरू हुई तैयारिया
Numerology: Border 2 स्टार अहान शेट्टी पर इस साल क्यों बरसेगी कामयाबी? 2026 में 'किंग' की भूमिका में रहेंगे इस मूलांक के लोग
Border 2 स्टार अहान शेट्टी पर इस साल क्यों बरसेगी कामयाबी? 2026 में 'किंग' की भूमिका में रहेंगे इस मूलांक के लोग
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएगी मां सरस्वती
बसंत पंचमी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएगी मां सरस्वती
Basant Panchami 2026: आज बसंत पंचमी पर जान लें मां सरस्वती की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
आज बसंत पंचमी पर जान लें मां सरस्वती की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
MORE
Advertisement