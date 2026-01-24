Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग क्रांतिकारी कदम उठाने वाले होते हैं, परिवार में कर देते हैं बगावत अगर बात न मानी जाए

सीमांचल पात्रा, बुदरी थाती को पद्मश्री-सूत्र, कुमारस्वामी थंगराज को पद्मश्री सम्मान-सूत्र, तगाराम भील को पद्मश्री सम्मान- सूत्र, कुमारस्वामी थंगराज को पद्मश्री-सूत्र, पुन्निमूर्ति नेटसन को पद्मश्री सम्मान-सूत्र, डॉ. कुमारस्वामी थंगराज को पद्मश्री- सूत्र, अरमिडा फर्नांडिस को पद्मश्री सम्मान- सूत्र, सीमांचल पात्रा, बुदरी थाती को पद्मश्री- सूत्र, नरेशचंद्र देव, महेंद्र कुमार मिश्रा को पद्मश्री, पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा | यूपी- फतेहपुर में मकान में नमाज का मामला, पुलिस ने घर पर लगे लाउडस्पीकर भी हटवाए, प्रशासन ने मकान पर नोटिस चस्पा किया, बिना अनुमति घर में सामूहिक नमाज हो रही थी
धर्म
ऋतु सिंह | Jan 24, 2026, 07:27 PM IST
1. जो ठान लेते हैं कर के मानते हैं
कहते हैं इस मूलांक वाले लोग जो एक बार ठान लेते हैं वो कर के ही दम लेते हैं. भले ही उनको अपने किए से नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े. ये बात अलग है कि ये जल्दी किसी चीज पर निर्णय ले नहीं पाते हैं लेकिन जब लेते हैं तब वो उनके लिए पत्थर की लकीर बन जाता है.
2. विद्रोह करने वाले होते हैं
ये किसी भी नियम, रस्म और बात को तब तक नहीं मानते हैं जब तक उनको उसके पीछे का तर्क समझ नहीं आता. अगर कोई इन्हें ये कह दे कि यही सदियों से होता आ रहा है और उन्हें भी करना होगा तो ये ऐसी बातों को कभी नहीं मानते और विद्रोही हो जाते हैं. चाहे इसके लिए उनको सजा मिले या कोई नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े वो उस बात को नहीं मानते हैं.
3.क्रांतिकारी कदम उठाने में सबसे आगे होते हैं
इन मूलांक वाले सबसे ज्यादा क्रांतिकारी कदम उठाने वाले माने जाते हैं. किसी भी घर में अगर मूलांक 4 यानी किसी भी महीने की 4,13, 22 और 31 को किसी का जन्म हुआ है तो क्रांतिकारी कदम जरूर उठाता है. ये लोग अक्सर ऐसे कदम उठाते हैं जिनकी किसी को उम्मीद भी नहीं होती है.
4.परिवार से रहता है विरोध
अक्सर ये लोग घर-परिवार या दोस्त की सोच से विपरीत सोच रखते हैं. इसके पीछे वजह सिर्फ एक होती है कि ये वो किसी भी बात को आंख बंद का स्वीकार नहीं करते. अगर वो बात या नियम उनके तर्कों ये मन के सवालों ो शांत कर दे तो वह उस बात को मान लेते हैं लेकिन अगर तर्क पर बात खरी न उतरे तो ये कभी भी उस बात को नहीं मानतें. इनके लिए इनकी सोच ज्यादा मायने रखती है.
5.करते हें लव मैरिज
अक्सर इस मूलांक वाले घर-परिवार ही नहीं, समाज से विपरीत जा कर लव मैरिज करते हैं. और इनकी लव मैरिज सफल भी होती है. इनके लिए सामने वाली की फीलिंग मायने रखती है.
6.खुले दिमाग वाले होते हैं
इस मूलांक वाले लोग खुले दिमाग वाले होते हैं. ये आजाद रहना पसंद करते हैं और दूसरों को भी वैसे ही रखत हैं. मददगार, इमोशनल होने के साथ शॉर्ट टेंपर्ड भी होते हैं लेकिन अगर ये किसी की मदद करने आ जाएं तो फिर किसी के नहीं सुनते और अगर किसी को दिल से उतार दें तो फिर उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं. ये दोस्त और दुश्मन दोनों ही तगड़े वाले होते हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से