Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग क्रांतिकारी कदम उठाने वाले होते हैं, परिवार में कर देते हैं बगावत अगर बात न मानी जाए

6 . खुले दिमाग वाले होते हैं

इस मूलांक वाले लोग खुले दिमाग वाले होते हैं. ये आजाद रहना पसंद करते हैं और दूसरों को भी वैसे ही रखत हैं. मददगार, इमोशनल होने के साथ शॉर्ट टेंपर्ड भी होते हैं लेकिन अगर ये किसी की मदद करने आ जाएं तो फिर किसी के नहीं सुनते और अगर किसी को दिल से उतार दें तो फिर उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं. ये दोस्त और दुश्मन दोनों ही तगड़े वाले होते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

