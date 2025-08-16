Twitter
HDFC बैंक ने कैश ट्रांजेक्शन से लेकर चेक बुक तक के नियमों में किया बदलाव, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Indian Navy Job News: भारतीय नौसेना में नौकरी का बड़ा मौका, सैलरी 63 हजार रुपये; कैसे करें आवेदन?

धूप में काली पड़ गई है स्किन तो इन घरेलू उपायों से दूर करें टैनिंग, निखर जाएगी रंगत

RBI रजिस्टर्ड पीएफआईएल फाइनेंस अब ग्रामीणों को देगी होम और पर्सनल लोन, जानें कंपनी का माइक्रो-फाइनेंसिंग मास्टर प्लान

क्या कंगना रनौत ने गुपचुप कर ली शादी? लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर कहा, शादी मेरी...

Blood Sugar Sign: कंधे में दर्द से लेकर चेहरे के ये निशान बताते हैं ब्लड शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज का है ये शुरुआती संकेत

खाना खाते वक्त की गलतियां जो सेहत को पहुंचाती हैं बड़े नुकसान, हेल्दी रहने के लिए करें सुधार

Numerology: प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ये जो भी शिद्दत से चाहते हैं नहीं मिलती

जन्माष्टमी पर मनाया जाता है दही हांडी उत्सव, जानें गोविंदा क्यों फोड़ते हैं मटकी?

ब्लड में घुले यूरिक एसिड को इन 5 तरीकों से कम करें, किडनी की पावर भी बढ़ेगी

धर्म

Numerology: प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ये जो भी शिद्दत से चाहते हैं नहीं मिलती

Most Struggling Mulank: आज आपको उन मूलांक वालों के बारे में बताएंगे जिन्हें प्यार, रिश्ते और दोस्ती में सबसे ज्यादा धोखा मिलता है. सबसे ज्यादा इमोशनल लेवल पर इन तारीखों पर जन्मे लोग स्ट्रगल करते हैं.

ऋतु सिंह | Aug 16, 2025, 09:55 AM IST

1. ये इमोशनल होते हैं

ये इमोशनल होते हैं
1

अंक ज्योतिष में एक मूलांक के लोगों को सबसे ज्यादा उन लोगों से दुख मिलता है जिनके लिए समर्पित होते हैं और निस्वार्थ भाव से उस इंसान से जुड़े होते हैं.इन मूलांक को प्यार में धोखे भी खूब मिलते हैं. ये प्यार में जल्दी पड़ जाते हैं क्योंकि ये इमोशनल होते हैं.

2.जो भी चाहते हैं शिद्दत से, नहीं मिलती

जो भी चाहते हैं शिद्दत से, नहीं मिलती
2

इन मूलांक वालों के साथ ये तय है कि ये जो भी चीज शिद्दत से चाहते हैं वो नहीं मिलती. उसकी जगह कुछ और चीज उसी के समान मिलेगी लेकिन वो नहीं, जो ये चाहेंगे. इसलिए ये मूलांक वाले इस मामले में अनलकी होते हैं.

3.जिनकी मदद करते हैं वहीं बाद में इन्हें बुरा कहते हैं

जिनकी मदद करते हैं वहीं बाद में इन्हें बुरा कहते हैं
3

इस मूलांक वाले जिनकी मदद करते हैं वहीं बाद में इन्हें बुरा बना देते हैं. इनके हाथ में यश की जगह अपजश ज्यादा होता है. 

4.दिल से जुड़ते हैं लोगों से ये

दिल से जुड़ते हैं लोगों से ये
4

इनके दिल टूटने का बड़ा कराण ये होते है कि ये लोगों से दिल से जुड़ते हैं और लोग इनसे दिमाग से जुड़ते हैं. यही कारण है कि इनका दिल ज्यादा टूटता है. ये मन में कुछ नहीं रखते, जो मुंह पर होता है वही दिल में.

5. इस मूलांक वाले होते हैं इमोशनल

इस मूलांक वाले होते हैं इमोशनल
5

किसी भी महीने की 1,13,22 और 31 तारिख को जन्मे लोग ओवर इमोशनल होते हैं. ये मूलांक 4 वाले होते हैं और इनका स्वामी राहू होता है. इसलिए इन्हें लाइफ में सब चीजे सडेड मिलती और सडेन छीनती हैं.

6. रिश्तों को महत्व देते हैं

रिश्तों को महत्व देते हैं
6

मूलांक 4 में जिनका जन्म 22 को होते है वो ज्यादा सेंसेटिव होते हैं और  रिश्तों को महत्व देते हैं. ओवर इमोशल होने के साथ ये दूसरों के लिए अपनी जिंदगी समर्पित करने को तैयार होते हैं लेकिन सामने वाले इनके इनके इमोशन्स का फायदा उठाता है.

यहां दी गई सभी जानकारियां ज्योतिष और अंक गणनाओं पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

यहां दी गई सभी जानकारियां ज्योतिष और अंक गणनाओं पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

