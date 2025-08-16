Numerology: प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ये जो भी शिद्दत से चाहते हैं नहीं मिलती

HDFC बैंक ने कैश ट्रांजेक्शन से लेकर चेक बुक तक के नियमों में किया बदलाव, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर
धर्म
ऋतु सिंह | Aug 16, 2025, 09:55 AM IST
1. ये इमोशनल होते हैं
अंक ज्योतिष में एक मूलांक के लोगों को सबसे ज्यादा उन लोगों से दुख मिलता है जिनके लिए समर्पित होते हैं और निस्वार्थ भाव से उस इंसान से जुड़े होते हैं.इन मूलांक को प्यार में धोखे भी खूब मिलते हैं. ये प्यार में जल्दी पड़ जाते हैं क्योंकि ये इमोशनल होते हैं.
2.जो भी चाहते हैं शिद्दत से, नहीं मिलती
इन मूलांक वालों के साथ ये तय है कि ये जो भी चीज शिद्दत से चाहते हैं वो नहीं मिलती. उसकी जगह कुछ और चीज उसी के समान मिलेगी लेकिन वो नहीं, जो ये चाहेंगे. इसलिए ये मूलांक वाले इस मामले में अनलकी होते हैं.
3.जिनकी मदद करते हैं वहीं बाद में इन्हें बुरा कहते हैं
इस मूलांक वाले जिनकी मदद करते हैं वहीं बाद में इन्हें बुरा बना देते हैं. इनके हाथ में यश की जगह अपजश ज्यादा होता है.
4.दिल से जुड़ते हैं लोगों से ये
इनके दिल टूटने का बड़ा कराण ये होते है कि ये लोगों से दिल से जुड़ते हैं और लोग इनसे दिमाग से जुड़ते हैं. यही कारण है कि इनका दिल ज्यादा टूटता है. ये मन में कुछ नहीं रखते, जो मुंह पर होता है वही दिल में.
5. इस मूलांक वाले होते हैं इमोशनल
किसी भी महीने की 1,13,22 और 31 तारिख को जन्मे लोग ओवर इमोशनल होते हैं. ये मूलांक 4 वाले होते हैं और इनका स्वामी राहू होता है. इसलिए इन्हें लाइफ में सब चीजे सडेड मिलती और सडेन छीनती हैं.
6. रिश्तों को महत्व देते हैं
मूलांक 4 में जिनका जन्म 22 को होते है वो ज्यादा सेंसेटिव होते हैं और रिश्तों को महत्व देते हैं. ओवर इमोशल होने के साथ ये दूसरों के लिए अपनी जिंदगी समर्पित करने को तैयार होते हैं लेकिन सामने वाले इनके इनके इमोशन्स का फायदा उठाता है.
यहां दी गई सभी जानकारियां ज्योतिष और अंक गणनाओं पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
