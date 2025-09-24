Numerology: 'खुराफाती' होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, हमेशा घोड़े की तरह दौड़ता रहता है दिमाग!

2 . मूलांक 3

किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मी लड़कियों का मूलांक 3 होता है. इस मूलांक की महिलाएं स्वभाव बहुत बुद्धिमान और ओवरथिंकर होती हैं. इन्हें अपनी बात रखने, बात को सही साबित करने की आदत होती है और किसी विषय पर सोचती हैं, तो उसका मुद्दा जानकर रहती हैं. ऐसी लड़कियां साधारण बातों का भी मसला बना लेती हैं. इसके अलावा इन्हें हर चीज की क्‍लैरटि चाहिए होती है और इनका दिमाग हमेशा दौड़ता रहता है.