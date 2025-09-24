FacebookTwitterYoutubeInstagram
Numerology: 'खुराफाती' होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, हमेशा घोड़े की तरह दौड़ता रहता है दिमाग!

Numerology Personality Traits: अंक ज्योतिष में मूलांक के आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, भविष्य और आदतों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है. इसी कड़ी में आज हम आपको उस मूलांक की लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 'खुराफाती होती हैं और उनका दिमाग खूब चलता है...

Abhay Sharma | Sep 24, 2025, 02:40 PM IST

1.खुराफाती दिमाग की महिलाएं

खुराफाती दिमाग की महिलाएं
1

कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, जो हर वक्त कुछ न कुछ सोचती रहती हैं. ये हर चीजों को गहराई से सोचती हैं और  छोटी-छोटी बातों को भी नजरअंदाज नहीं करती हैं. इतना ही नहीं कई बार ये सामान्य सी बात को बड़ा मुद्दा बना देती हैं, तो आइए जानें उन मूलांक की महिलाओं के बारे में जो हर समय अपना खुराफाती दिमाग चलाती रहती हैं. 

2.मूलांक 3 

मूलांक 3 
2

किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मी लड़कियों का मूलांक 3 होता है. इस मूलांक की महिलाएं स्वभाव बहुत बुद्धिमान और ओवरथिंकर होती हैं. इन्हें अपनी बात रखने, बात को सही साबित करने की आदत होती है और किसी विषय पर सोचती हैं, तो उसका मुद्दा जानकर रहती हैं. ऐसी लड़कियां साधारण बातों का भी मसला बना लेती हैं. इसके अलावा इन्हें हर चीज की क्‍लैरटि चाहिए होती है और इनका दिमाग हमेशा दौड़ता रहता है. 

3.मूलांक 5 

मूलांक 5 
3

किसी भी महीने की 5, 14, या  23 तारीख को जन्मी लड़कियों का मूलांक 5 होता है. ये महिलाएं बेहद तेज दिमाग की होती हैं और इनके विचारों आपको हमेशा तर्क देखने को मिलेगा. किसी मुद्दे का हल ढूंढना हो या फिर किसी बात का मसला बनाना हो, इनका दिमाग लगातार काम करता है. इसके अलावा मूलांक 5 की महिलाएं बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देती हैं. 

4.बात का बतंगड़

बात का बतंगड़
4

हालांकि कई बार भावनाओं में बहकर इस मूलांक की लड़कियां छोटी बात का तिल का ताड़ बना देती हैं. ऐसी महिलाओ को संवाद करना काफी पसंद होता है. लेकिन, इस मूलांक की लड़कियों को अगर लगता है कि सामने वाला उनकी बात नहीं समझ रहा, तो ये बार-बार उसी मुद्दे पर बात करती हैं ताकि सामने वाला उनकी बात माने और उन्हें क्‍लैरटि मिले. 

5.मूलांक 7

मूलांक 7
5

किसी भी महीने की 7, 16, या 25 तारीख को जन्मी लड़कियों का मूलांक 7 होता है. ऐसी लड़कियां बहुत गहरी सोच वाली होती हैं और ये बाहर से भले ही शांत लगें, लेकिन इनके भीतर विचारों की एक अलग सोच चल रही होती है. ऐसी लड़कियां  हर बात को लंबा खींच देती हैं. इसकी वजह से कई बार इन्हें भी दिक्कत होती है. 

6.बातों को गलत समझना

बातों को गलत समझना
6

इस मूलांक की लड़कियों की सोच इतनी गहरी होती है कि ये कई बार खुद ही भ्रम में पड़ जाती हैं, इससे हमेशा बातों को गलत समझ लेती हैं. इसके अलावा जब इन्हें किसी बात पर शक होता है, तो ये उसे तब तक सोचती रहती हैं जब तक उसका हल नहीं निकल जाता है. ऐसी लड़कियां ओवरथिंकर होती हैं और इसी कारण परेशान भी रहती हैं. 

7.Disclaimer

Disclaimer
7

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी, ज्योतिष और अंक गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. 

