रेल कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, इस त्योहार मिलेगा 78 दिनों का बोनस, पढ़ें पूरा अपडेट
Virat Kohli का बिजनेस पार्टनर, जो IPL में है उनका 'दुश्मन', इतने हजार करोड़ की है Net Worth
₹4 लाख की नौकरी या ₹10 लाख की गुलामी? भारतीय कंपनी की शर्तों ने इंटरनेट पर मचाया बवाल
95 साल पुरानी दिल्ली की लाहौरी गेट हवेली अब खुद सुनाएगी अपनी कहानी, बनने जा रहा शानदार म्यूजियम
फेल करने की धमकी, रात में कमरे में बुलाता था कॉलेज का डायरेक्टर बाबा, 17 छात्राओं ने लगाया यौन शोषण का आरोप
Numerology: 'खुराफाती' होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, हमेशा घोड़े की तरह दौड़ता रहता है दिमाग!
Zubeen Garg की अस्थियां ऑनलाइन बांटने का फैसला! जानिए कौन ले सकेंगे गायक के अवशेष?
October School Holidays 2025: अक्टूबर के महीने में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? यहां देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट
RRB NTPC Vacancy 2025: रेलवे में निकली NTPC की नई भर्तियां, 12वीं पास करें फटाफट अप्लाई
लेह में Gen Z Protest! छात्रों ने CRPF की गाड़ी फूंकी, लद्दाख पूर्ण राज्य की मांग पर विरोध प्रदर्शन जारी
धर्म
Abhay Sharma | Sep 24, 2025, 02:40 PM IST
1.खुराफाती दिमाग की महिलाएं
कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, जो हर वक्त कुछ न कुछ सोचती रहती हैं. ये हर चीजों को गहराई से सोचती हैं और छोटी-छोटी बातों को भी नजरअंदाज नहीं करती हैं. इतना ही नहीं कई बार ये सामान्य सी बात को बड़ा मुद्दा बना देती हैं, तो आइए जानें उन मूलांक की महिलाओं के बारे में जो हर समय अपना खुराफाती दिमाग चलाती रहती हैं.
2.मूलांक 3
किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मी लड़कियों का मूलांक 3 होता है. इस मूलांक की महिलाएं स्वभाव बहुत बुद्धिमान और ओवरथिंकर होती हैं. इन्हें अपनी बात रखने, बात को सही साबित करने की आदत होती है और किसी विषय पर सोचती हैं, तो उसका मुद्दा जानकर रहती हैं. ऐसी लड़कियां साधारण बातों का भी मसला बना लेती हैं. इसके अलावा इन्हें हर चीज की क्लैरटि चाहिए होती है और इनका दिमाग हमेशा दौड़ता रहता है.
3.मूलांक 5
किसी भी महीने की 5, 14, या 23 तारीख को जन्मी लड़कियों का मूलांक 5 होता है. ये महिलाएं बेहद तेज दिमाग की होती हैं और इनके विचारों आपको हमेशा तर्क देखने को मिलेगा. किसी मुद्दे का हल ढूंढना हो या फिर किसी बात का मसला बनाना हो, इनका दिमाग लगातार काम करता है. इसके अलावा मूलांक 5 की महिलाएं बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देती हैं.
4.बात का बतंगड़
हालांकि कई बार भावनाओं में बहकर इस मूलांक की लड़कियां छोटी बात का तिल का ताड़ बना देती हैं. ऐसी महिलाओ को संवाद करना काफी पसंद होता है. लेकिन, इस मूलांक की लड़कियों को अगर लगता है कि सामने वाला उनकी बात नहीं समझ रहा, तो ये बार-बार उसी मुद्दे पर बात करती हैं ताकि सामने वाला उनकी बात माने और उन्हें क्लैरटि मिले.
5.मूलांक 7
किसी भी महीने की 7, 16, या 25 तारीख को जन्मी लड़कियों का मूलांक 7 होता है. ऐसी लड़कियां बहुत गहरी सोच वाली होती हैं और ये बाहर से भले ही शांत लगें, लेकिन इनके भीतर विचारों की एक अलग सोच चल रही होती है. ऐसी लड़कियां हर बात को लंबा खींच देती हैं. इसकी वजह से कई बार इन्हें भी दिक्कत होती है.
6.बातों को गलत समझना
इस मूलांक की लड़कियों की सोच इतनी गहरी होती है कि ये कई बार खुद ही भ्रम में पड़ जाती हैं, इससे हमेशा बातों को गलत समझ लेती हैं. इसके अलावा जब इन्हें किसी बात पर शक होता है, तो ये उसे तब तक सोचती रहती हैं जब तक उसका हल नहीं निकल जाता है. ऐसी लड़कियां ओवरथिंकर होती हैं और इसी कारण परेशान भी रहती हैं.
7.Disclaimer
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी, ज्योतिष और अंक गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.