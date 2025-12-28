Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों में बिच्छू जैसी आदतें होती हैं, यारी पर कुर्बान लेकिन खेल किया तो बर्बादी तय समझें अपनी

धर्म
ऋतु सिंह | Dec 28, 2025, 08:17 AM IST
1. बिच्छू की एक बेहतरीन क्वालिटी होती है इनमें
इस मूलांक वाले बिच्छू की तरह होते हैं. बिच्छू की एक बेहतरीन क्वालिटी होती है. ये तब तक शांत और खुद में व्यस्त रहते हैं जब तक कोई इन्हें छेड़ता नहीं हैं, अगर इन्हें कोई छेड़ दे तो फिर ये उसे छोड़ते नहीं हैं, ऐसे डंक मारते हैं जिसका दर्द आदमी जीवन भर याद रखता है. ठीक यही क्वालिटी इस खाम मूलांक वाले में होती है.
2.ये लोग जीयो और जीने दो वाला फंडा फॉलो करते हैं
ये शांत, विनम्र, ईमानादर और ओपम माइंडेड होते हैं. ये न तो किसी के जीवन में घुसते हैं न किसी को अपने जीवन में घुसना पसंद करते हैं. ये लोग जीयो और जीने दो वाला फंडा फॉलो करते हैं, इनके अंदर आप वो सारी खूबिया पा सकते हैं जो आप चाहते होंगे लेकिन तभी तक जब तक ये खुश हैं और आप इन्हे पोक यानी उंगली नहीं करते. अगर आपने उंगली तो आपकी बर्बादी तय समझें.
3.इनको चालबाजी और धोखा नहीं बर्दाश्त
इस मूलांक वालों को किसी भी तरह की चालबाजी और धोखा नहीं बर्दाश्त. अगर आपका नेचर इन्हें पसंद नहीं होगा ये मुंह पर बोल देंगे और आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे और ऐसे साइलेंट होंगे की आप सामने से गुजर रहे हों आप इनको नजर नहीं आएंगे. और अगर आपने इनको धोखा दिया तो समझ लें ये आपका खेल कभी भी खत्म कर सकते हैं. ये लोग अपने दुश्मनों को पूरी तरह खत्म करके ही चैन पाते हैं.
4.दोस्ती में तन-मन धन सब लुटा देते हैं
इनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है. ये दोस्ती में तन-मन धन सब लुटा देते हैं. दोस्त अगर इनका खास है तो समझ लें फिर शायद ही आपको किसी और की जरूरत होगी. ये लोग खुद को भूलकर दोस्त के लिए समर्पित हो जाते हैं. सीमा से परे होता है इन्हें समझना. क्योंकि ये जिसे चाहते हैं उसे फिर सब मान लेते हैं. उनका खुदा वही हो जाता है और भगवान की तरह ही उसे मानने लगते हैं.
5.बहुत सेंसेटिव होते हैं
ये बहुत सेंसेटिव होते हैं और इनको छोटी-छोटी बातें दिल पर लग जाती हैं. कोई इन्हें कुछ कह दे तो ये इस बात की तय तक चले जाते हैं कि सामने वाले ने उसे ये शब्द क्यों बोला. ओवरथिंकिंग की दुकान कह सकते हैं इन्हें. अगर ये लेट गो कर दें तो कई बड़ी चीजें इनेके लिए मायने नहीं करती लेकिन मन में बिठा लें तो छोटी सी चीज आपसे दूरी बना सकती है.
6.साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं ये अपनों को अगर....
साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं ये अपनों को अगर इनका दिल किसी अपने खास ने दुखाया हो. अगर आप इनके खून के रिश्ते में हों या पति, सास, देवर-देवरानी, भाभी- ननद हों, अगर इनको आपकी बात बुरी लगी या आपने इनके साथ खेल किया तो ये साइलेंट हो जाते हैं और अपनी दुनिया में सिमट जाते हैं, लेकिन अगर आपने इनको खोदा तो ये फिर आपको आपकी औकात बता देंगे,
7.क्यों होना चाहिए इस मूलांक का एक दोस्त जरूर
अंक ज्योतिष में इस मूलांक वाले के बार में कहा गया है कि ये आपके फ्रेंडलिस्ट में जरूर होना चाहिए. क्योंकि ये वो होगा जब सारे दोस्त आपका साथ छोड़ देंगे. आपने किसी के साथ गलत कर दिया तो वह सामने आपके पक्ष में ही खड़े होंगे भले ही पीछे आपकी गलती के लिए डांटे लेकिन ये साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और आपको ऐसे बेहतरीन सलाह और रास्ता देंगे जो आपकी लाइफ को स्मूद बना सकता है.
8.कौन सा है ये मूलांक?
ये है मूलांक 4 यानी किसी भी महीने की 4,13, 22 और 31 को जन्मे लोगों में खबियां आपको जरूर दिखेंगी. इसमें भी आपको 22 वाले सबसे ज्यादा सेंसेटिव होते हैं. हालांकि ये मास्टर नंबर होता है. फिर भी ऊपर लिखी काफी बातें 22 वालों से मैच करेंगी.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष गणनाओं और अंक शास्त्र के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
