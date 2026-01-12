Numerology: लेट ब्लूमर होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, शुरुआती जीवन में झेलते हैं प्रॉब्लम लेकिन 40 के बाद काटते हैं ऐश की जिंदगी

7 . ध्यान रखें ये बात

7

लेट ब्लूमिंग उन लोगों की ही होती है जो अपने इस जीवन में जब वह समस्याओं को झेल रहे थे तब भी बुरे कर्म, बेईमानी या धोखेबाजी से दूर रहे हों. अगर वो ऐसा अपने शुरुआती दौर में किसी के साथ बुरा कर्म किए हों, उसका धन हड़पे हों या उसे किसी भी तरह का कष्ट दिए हों तो इनकी ब्लूमिंग कभी नहीं होती. तब वे सारी जिंदगी अपनी समस्याओं के साथ जीते हैं और इनका बुढ़ापा और कष्टदायी हो जाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से