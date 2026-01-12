Numerology: लेट ब्लूमर होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, शुरुआती जीवन में झेलते हैं प्रॉब्लम लेकिन 40 के बाद काटते हैं ऐश की जिंदगी

धर्म
ऋतु सिंह | Jan 12, 2026, 07:42 PM IST
1.कुछ मूलांक वाले पूर्व जन्म का कार्मिक डेप्थ साथ लेकर चलते हैं
कुछ मूलांक अपने साथ पूर्व जन्म का कार्मिक डेप्थ अपने जीवन के कई साल तक लेकर चलते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि इनकी आधी लाइफ किसी न किसी तरह के प्रॉब्लम से घिरी रहती है. पैसा, सेहत, तरक्की और मान-सम्मान इनको शुरुआती जीवन में मिलता है लेकिन स्थाई कुछ नहीं रहता है.
2.कई ऊंचाई पर जाकर नीचे गिर जाते हैं
कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वह बहुत मेहनती, ईमानदार होने के बाद भी वो सब कुछ नहीं पाते जो वो डिजर्व करते हैं. कई बार ये ऊंचाई पर जाकर अचानक से नीचे गिर जाते हैं. इनके जीवन में ये उम्र के 35 साल तक ऐसा चलता रहता है.
3.30-35 के बाद कार्मिक डेप्थ का असर होता है खत्म
क्योंकि ये पूरी जिंदगी लोगों के लिए भलाई करते हैं और मददगार होते हैं इसलिए इनका कार्मिक डेप्थ 30 से 35 की उम्र में आकर खत्म हो जाता है. इसके बाद इनके जीवन में तरक्की रफ्तार पकड़ती है. फिर ये जीवन के आधे दौर में जो नहीं पा सके होते हैं वो 35 के बाद पाना शुरू करते हैं. इसलिए इन्हें लेट ब्लूमर यानी देर से खिलने वाला कहा जाता है.
4.40 के बाद मिलता है जीवन में मान-सम्मान और पैसा
इन लोगों का 40वां साल सबसे उज्जवल होता है. ये लोग 40 के बाद वो सब पाते हैं जिनकी इनको आस होती है. 39 की उम्र से पहले इन्होंने जो भी कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं उसका फल ये 40 के बाद अपनी पूरी जिंदगी पाते हैं. इन्हें इनकी ईमानदारी, मेहनत, लॉयलिटी और नेकदिली का ईनाम 40 के बाद से मिलना शुरू होता है.
5.जो नहीं समझे होते हैं वो पछताते हैं
अक्सर शुरुआती दिनों में लोग इनको समझ नहीं पाते हैं और इनके साथ धोखेबाजी, गलत रवैया या इनकी मेहनत और ईमानदारी का गलत फायदा उठाते हैं. ऐसे लोग इनकी कीमत बाद में समझते हैं. इनकी वेल्यू जैसे-जैसे बढ़ती है दसरे लोग इनके साथ किए रवैये पर शर्मिंदा होते रहते हैं.
6. कौन से मूलांक वाले होते हैं लेट ब्लूमर
किसी भी महीने की 3, 12, 13, 22, 24 और 27 वाले लोग अक्सर लेट ब्लूमर होते हैं. कुछ लोगों के अगर ग्रह बेहतर हुए तो उनको समय पर सफलता मिल जाती है लेकिन अक्सर इस मूलांक वालों को अपने बेहतरीन कर्मों का फल देर से ही मिलता है.
7. ध्यान रखें ये बात
लेट ब्लूमिंग उन लोगों की ही होती है जो अपने इस जीवन में जब वह समस्याओं को झेल रहे थे तब भी बुरे कर्म, बेईमानी या धोखेबाजी से दूर रहे हों. अगर वो ऐसा अपने शुरुआती दौर में किसी के साथ बुरा कर्म किए हों, उसका धन हड़पे हों या उसे किसी भी तरह का कष्ट दिए हों तो इनकी ब्लूमिंग कभी नहीं होती. तब वे सारी जिंदगी अपनी समस्याओं के साथ जीते हैं और इनका बुढ़ापा और कष्टदायी हो जाता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
