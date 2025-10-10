FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Numerology: कभी दूसरों को धोखा नहीं देते इन तारीखों पर जन्मे लोग, स्वभाव से ईमानदार, हर हाल में निभाते हैं रिश्ता

Mulank, Truthful In Relationships: आज हम आपको उस मूलांक के लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं. ऐसे व्यक्ति न सिर्फ अपने रिश्तों के प्रति गंभीर होते हैं, बल्कि एक सच्चे और जिम्मेदार जीवनसाथी भी साबित होते हैं. 

Abhay Sharma | Oct 10, 2025, 11:53 AM IST

1.प्यार में कभी धोखा नहीं देते इस मूलांक के लोग 

प्यार में कभी धोखा नहीं देते इस मूलांक के लोग 
1

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक होता है 2. ऐसे जातक कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं. दरअसल, इस अंक का संबंध चंद्रमा से होता है, जो भावनाओं और कोमलता का प्रतीक माना जाते हैं. इसलिए इनका स्वभाव ऐसा होता है. 

2.मूलांक 2 के लोगों का स्वभाव

मूलांक 2 के लोगों का स्वभाव
2

मूलांक 2 के जातक स्वभाव से बेहद संवेदनशील, सहनशील और भावुक होते हैं. इस मूलांक के जातक अपने साथी की हर छोटी-बड़ी बात को समझने का प्रयास करते हैं, उन्हें भावनात्मक सहारा देते हैं. ऐसे जातक रिश्तों में ये वफादार रहते हैं और अपने प्यार को पूरी सच्चाई से निभाते हैं. 

3.रिश्तों में ईमानदार होते हैं इस मूलांक के लोग 

रिश्तों में ईमानदार होते हैं इस मूलांक के लोग 
3

इसके अलावा जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है. इनका संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है, जो कि ज्ञान और नैतिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं. इस मूलांक के लोग रिश्तों में ईमानदारी बरतते हैं. 

4.मूलांक 3 के लोगों का स्वभाव 

मूलांक 3 के लोगों का स्वभाव 
4

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 3 वाले लोग आत्मसम्मान को महत्व देते हैं और रिश्तों में ईमानदारी बरतते हैं. इस मूलांक के जातक अपने प्रेमी या जीवनसाथी के प्रति समर्पित रहते हैं, जिम्मेदारी से संबंध निभाते हैं. इसके अलावा इनका संतुलित और अनुशासित व्यवहार उन्हें एक स्थिर और भरोसेमंद पार्टनर बनाता है. 

5.मूलांक 6 के जातक

मूलांक 6 के जातक
5

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिनका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक 6 होता है. इस मूलांक पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है, जो प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण के प्रतीक माने जाते हैं. इसलिए इस मूलांक के जातकों का स्वभाव आकर्षक, मिलनसार और रोमांटिक होता है. ऐसे जातक अपने पार्टनर के लिए वफादार रहते हैं.  

6.Disclaimer

Disclaimer
6

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

