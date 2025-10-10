Viral Video: करवा चौथ से पहले नई गर्लफ्रेंड के साथ घूमते दिखे हार्दिक पंड्या, जानिए कौन है दिल्ली की ये करोड़पति लड़की
Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिल पाया वक्त, तो करवा चौथ पर लगा सकते हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन
Numerology: कभी दूसरों को धोखा नहीं देते इन तारीखों पर जन्मे लोग, स्वभाव से ईमानदार, हर हाल में निभाते हैं रिश्ता
ऋषि सुनक ने Goldman के बाद Microsoft का थामा हाथ, जानें ब्रिटेन के पूर्व पीएम को नई नौकरी में कितना मिलेगा पैकेज
Mosquito Bites: नई रिसर्च में दावा, बियर पीने वाले को ज्यादा काटते हैं मच्छर, न नहाने वालों को...
Hair Color Remedy:बिना किसी डाई और कलर के ही बालों को काले, घने और रेशमी बना देंगे ये 5 घरेलू नुस्खें, दिखेंगे एक दम जवान
डोनाल्ड ट्रंप जिस नोबेल शांति पुरस्कार को पाना चाहते हैं, उनसे पहले ये अमेरिकी राष्ट्रपति हो चुके हैं सम्मानित
नीता और ईशा अंबानी से लेकर राधिका मर्चेंट तक, करवा चौथ पर आप भी फॉलो कर सकती हैं अंबानी फैमिली के ये ग्लैमरस लुक
Karwa Chauth Mata Ki Aarti: करवा चौथ व्रत में कथा के बाद जरूर करें ये आरती, तभी पूर्ण होगा निर्जला व्रत
India vs West Indies 2nd Test Playing 11: भारत ने टॉस जीतकर लिया पहले बल्लेबाजी का फैसला, यहां देखें प्लेइंग 11
धर्म
Abhay Sharma | Oct 10, 2025, 11:53 AM IST
1.प्यार में कभी धोखा नहीं देते इस मूलांक के लोग
अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक होता है 2. ऐसे जातक कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं. दरअसल, इस अंक का संबंध चंद्रमा से होता है, जो भावनाओं और कोमलता का प्रतीक माना जाते हैं. इसलिए इनका स्वभाव ऐसा होता है.
2.मूलांक 2 के लोगों का स्वभाव
मूलांक 2 के जातक स्वभाव से बेहद संवेदनशील, सहनशील और भावुक होते हैं. इस मूलांक के जातक अपने साथी की हर छोटी-बड़ी बात को समझने का प्रयास करते हैं, उन्हें भावनात्मक सहारा देते हैं. ऐसे जातक रिश्तों में ये वफादार रहते हैं और अपने प्यार को पूरी सच्चाई से निभाते हैं.
3.रिश्तों में ईमानदार होते हैं इस मूलांक के लोग
इसके अलावा जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है. इनका संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है, जो कि ज्ञान और नैतिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं. इस मूलांक के लोग रिश्तों में ईमानदारी बरतते हैं.
4.मूलांक 3 के लोगों का स्वभाव
अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 3 वाले लोग आत्मसम्मान को महत्व देते हैं और रिश्तों में ईमानदारी बरतते हैं. इस मूलांक के जातक अपने प्रेमी या जीवनसाथी के प्रति समर्पित रहते हैं, जिम्मेदारी से संबंध निभाते हैं. इसके अलावा इनका संतुलित और अनुशासित व्यवहार उन्हें एक स्थिर और भरोसेमंद पार्टनर बनाता है.
5.मूलांक 6 के जातक
अंक ज्योतिष के अनुसार, जिनका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक 6 होता है. इस मूलांक पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है, जो प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण के प्रतीक माने जाते हैं. इसलिए इस मूलांक के जातकों का स्वभाव आकर्षक, मिलनसार और रोमांटिक होता है. ऐसे जातक अपने पार्टनर के लिए वफादार रहते हैं.