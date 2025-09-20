T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी
Bahraich News: रोती बिलखती रही मां, दूध पी रहे मासूम को चारपाई से उठा ले गया भेड़िया, पूरे इलाके में आदमखोर का आतंक
ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा फैसला! वायु रक्षा के लिए भारतीय सेना जल्द खरीदेगी 100 से अधिक एडवांस रडार, जानें खूबियां
IND vs PAK Pitch Report: स्पिनर्स या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है दुबई की पिच
नवरात्रि 2025: Delhi-NCR की इन 3 जगहों पर मिलेगा Garba-Dandiya का जबरदस्त मजा, बिल्कुल न करें मिस
'पर्दे के पीछे वाले डायलॉग, बुलडोजर स्टंट नहीं ...', CM योगी पर बनी फिल्म पर अखिलेश यादव ने ली चुटकी
क्या थी दिल्ली-NCR के आसमान में दिखी रहस्यमयी चमकती चीज? वैज्ञानिकों ने दूर किया लोगों के मन का भ्रम, देखें वीडियो
Mukesh Ambani के बाद पिंडदान करने पहुंचीं Draupadi Murmu, जानें मोक्ष प्राप्ति के लिए आखिर क्यों इतना प्रसिद्ध है गया जी?
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग ऊपर से लिखावाकर आते हैं रईसी, विरासत में मिलती है संपत्ति और जायदाद
पीएम मोदी का गुजरात दौरा: भावनगर में रोड शो के बाद करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात
धर्म
ऋतु सिंह | Sep 20, 2025, 01:36 PM IST
1.रईसी में गुजारते हैं जिंदगी
अंक ज्योतिष के अनुसार आज हम ऐसी जन्मतिथि वाले लोगों के बारे में जानने जा रहे हैं जो धन और संपत्ति के मामले में सबसे अमीर होते हैं और इसके लिए उन्हें कोई खास मेहनत भी नहीं करनी होती है. साधारण शब्दों में कहें तो ये ऊपर से लिखवा के आते हैं कि रईसी में जिंदगी गुजारेंगे.
2.धन और संपत्ति के मामले में कौन सी जन्मतिथि वाले होते हैं लकी?
कुछ लोग जीवन में कड़ी मेहनत करने के बावजूद अमीर नहीं बन पाते. वहीं, कुछ लोग बिना मेहनत किए ही अमीर बन जाते हैं. इसके पीछे क्या कारण है? अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी व्यक्ति का स्वभाव और व्यक्तित्व उसकी जन्मतिथि और मूलांक पर निर्भर करता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, जन्मतिथि से जुड़ा अंक जीवन की दिशा और निर्णयों पर बहुत प्रभाव डालता है. आइए अंक ज्योतिष के अनुसार, जानते हैं कि धन और संपत्ति के मामले में कौन सी जन्मतिथि वाले लोग सबसे अमीर होते हैं.
3.इन 3 तारीखों पर जन्में लोगों मिलती है खूब संपत्ति
अंक ज्योतिष के अनुसार, एक विशिष्ट जन्मतिथि या मूलांक वाले लोग धन, संपत्ति और वैभव के मामले में बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं. और ये है मूलांक 9 है, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 9 है. इन तारीखों पर जन्मे लोगों को विरासत में भी खूब संपत्ति मिलती है और ये खुद भी खूब पैसा बनाते हैं.
4.ये आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं
ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना साहस के साथ करते हैं. ऐसे लोगों का अंतर्ज्ञान बहुत तेज़ होता है और कठिन समय में भी सही निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं. इन्हें अपनी ताकत और कमज़ोरियों का स्पष्ट ज्ञान होता है और आत्मविश्वास इनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत है.
5.धन और संपत्ति प्राप्त करने में सफल
अंक ज्योतिष के अनुसार, अंक 9 का स्वामी मंगल है, जिसे ग्रहों का सेनापति कहा जाता है. यही कारण है कि इस अंक के लोग मेहनती, साहसी और नेतृत्व क्षमता से भरपूर होते हैं. ये अपने विचारों पर अडिग रहते हैं और लोग इनसे आसानी से सहमत हो जाते हैं. अपनी नेतृत्व क्षमता के कारण ये जीवन में नाम, धन और संपत्ति प्राप्त करने में सफल होते हैं.
6.पैसे की कोई कमी कभी नहीं होती
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 9 वाले लोगों को धन, ज़मीन-जायदाद की कभी कमी नहीं होती. इनका भाग्य बड़े घर, गाड़ी और व्यापार में सफलता से जुड़ा होता है. ये लोग विशेष रूप से व्यापार और संपत्ति से जुड़े कार्यों में अधिक प्रगति करते हैं.
7.बस होती है ये कमी
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 9 वाले लोगों में कुछ नकारात्मक आदतें भी होती हैं. ये जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और कई बार गुस्से में गलत शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं. अपने अति आत्मविश्वास के कारण ये कई बार दूसरों की भावनाओं को नज़रअंदाज़ कर देते हैं. इसके अलावा, इन्हें अकेले रहना पसंद नहीं होता और यह स्थिति इन्हें असहज कर सकती है
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.