दूसरी बार मां बनने के बाद भारती का सोशल मीडिया पर आया पहला रिएक्शन, इनको कहा शुक्रिया

हवाई यात्रा करने वाले ध्यान दें! घने कोहरे के चलते शून्य हुई विजिबिलिटी, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

Assam Train Accident: असम में बड़ा ट्रेन हादसा, राजधानी एक्सप्रेस से टकराने पर कई हाथियों की मौत, 5 डिब्बे पटरी से उतरे

बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति

पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स

भारत के इन राज्यों में घट गई लोगों की उम्र, लेकिन एक स्टेट ऐसा जहां लोगों की उम्र में जुड़ गए 2 साल और

Numerology: बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति

These birth dates are inborn business minded: न्यूमेरोलॉजी के अनुसार हर इंसान का बिजनेस माइंड एक जैसा नहीं होता. कुछ लोग भावनाओं से फैसले लेते हैं, जबकि कुछ लोग गणना, समय और रणनीति से खेलते हैं. इन्हें जोखिम से डर नहीं लगता, बल्कि ये जोखिम को अवसर में बदलना जानते हैं.

ऋतु सिंह | Dec 20, 2025, 10:12 AM IST

1.कुछ खास तारीखों पर जन्मे लोग बिजनेस की नस-नस पहचानते हैं

कुछ खास तारीखों पर जन्मे लोग बिजनेस की नस-नस पहचानते हैं
अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार जन्म की तारीख सिर्फ व्यक्ति का स्वभाव ही नहीं, बल्कि उसकी सोच, जोखिम लेने की क्षमता और धन कमाने के तरीके को भी तय करती है. कुछ खास तारीखों पर जन्मे लोग बिजनेस की नस-नस पहचानते हैं. ये लोग बाजार की चाल समझते हैं, सही वक्त पर सही फैसला लेते हैं और धीरे-धीरे ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं कि आने वाली कई पीढ़ियां आराम से जीवन जी सकें.
 

2.क्यों होते हैं ये लोग बिजनेस में सबसे तेज?

क्यों होते हैं ये लोग बिजनेस में सबसे तेज?
न्यूमेरोलॉजी मानती है कि कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जिनमें रणनीतिक सोच, रिस्क मैनेजमेंट और मनी माइंडसेट जन्म से ही मजबूत होता है. ऐसे लोग भावनाओं से नहीं, गणना से फैसले लेते हैं. नुकसान को अवसर में बदलना और फायदा निकालना इन्हें बखूबी आता है. तो चलिए जाने कौन से हैं वो मूलांक जो बिजनेस के लिए ही बने होते हैं और इसी में अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं.

3.मूलांक 1: लीडरशिप और पावर गेम के मास्टर

मूलांक 1: लीडरशिप और पावर गेम के मास्टर
1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 1 के होते हैं. ये लोग बिजनेस में लीडर की तरह सोचते हैं. मार्केट में कब एंट्री करनी है और कब बाहर निकलना है, इसका सही अंदाज़ा इन्हें रहता है. ये दांव-पेंच में तेज होते हैं क्योंकि ये लोग दूसरों पर निर्भर नहीं रहते और बड़े फैसले लेने से डरते नहीं हैं.
 

4.मूलांक 3: स्ट्रेटजी और नेटवर्किंग के खिलाड़ी

मूलांक 3: स्ट्रेटजी और नेटवर्किंग के खिलाड़ी
3, 12, 21 या 30 को जन्मे लोग गुरु ग्रह से प्रभावित होते हैं. इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है प्लानिंग और कनेक्शन. ये जानते हैं किससे, कब और कैसे काम निकलवाना है. ये दांव-पेंच में तेज होते हैं क्योंकि ये लोग बिना शोर किए अंदर-ही-अंदर बड़ी चालें चलते हैं और फायदे की स्थिति बना लेते हैं.

5.मूलांक 5: मार्केट की नब्ज पहचानने वाले

मूलांक 5: मार्केट की नब्ज पहचानने वाले
5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग बिजनेस में सबसे स्मार्ट माने जाते हैं. ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और बदलाव को ये सबसे पहले पकड़ लेते हैं. ये भी दांव-पेंच में तेज होते हैं क्योंकि ये लोग रिस्क को जल्दी भांप लेते हैं और समय रहते रणनीति बदल देते हैं.
 

6.मूलांक 8: पैसा बनाने की मशीन

मूलांक 8: पैसा बनाने की मशीन
8, 17 या 26 को जन्मे लोग शनि के प्रभाव में होते हैं. शुरुआत में संघर्ष होता है, लेकिन एक बार सेट हो जाएं तो इतनी संपत्ति बना लेते हैं कि सात पुश्तें बैठकर खा सकें. ये इसलिए दांव-पेंच में तेज होते हैं क्योंकि ये लोग धैर्य रखते हैं, लंबा खेल खेलते हैं और धीरे-धीरे सिस्टम अपने हाथ में ले लेते हैं.

7. ये लोग लोग एक दिन की कमाई पर नहीं फोकस नहीं करते

ये लोग लोग एक दिन की कमाई पर नहीं फोकस नहीं करते
न्यूमेरोलॉजी के अनुसार ये लोग लोग एक दिन की कमाई पर नहीं, बल्कि पीढ़ियों की संपत्ति पर ध्यान देते हैं. अगर आपके भीतर भी फैसले लेने की तेजी, धैर्य और दूरदृष्टि है, तो संभव है कि किस्मत ने आपको भी बिजनेस की वही खास समझ देकर भेजा हो—जिससे लोग नहीं, साम्राज्य खड़े होते हैं.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति
पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स
भारत के इन राज्यों में घट गई लोगों की उम्र, लेकिन एक स्टेट ऐसा जहां लोगों की उम्र में जुड़ गए 2 साल और
दिल्ली की जहरीली हवा में आपका घर कितना सेफ है? इन आसान तरीकों से करें टेस्ट
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कब बढ़ेगी, कितना मिलेगा हाइक, यहां जानिए लेटेस्ट अपडेट
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे
बिजनेस में टॉप पर पहुंचते हैं इन 2 राशियों के लोग, अपने दम पर बनते हैं बिजनेस टाइकून
इन मूलांक की महिलाओं का भगवान शिव से होता है खास कनेक्शन, महादेव की पूजा अर्चना से मिलती है विशेष कृपा
Paush Amavasya 2025: कल पौष अमावस्या पर इन 5 चीजों का करें दान, पितृदोष,पाप और कर्ज से मिलेगी मुक्ति
