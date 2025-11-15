FacebookTwitterYoutubeInstagram
बच्चों की मासूमियत और साहस को समर्पित फिल्म 'लिली' वेव्स ओटीटी पर रिलीज

हार्ट अटैक में सबसे पहले कहां दर्द उठता है, जानिए क्यों सीने के बजाए पेन इन अंग से क्यों होता है शुरू?

Delhi Blast के बाद श्रीनगर के Nowgam Police Station में धमाका, अब तक 12 की मौत; कई घायल

इस दिशा में सोना रखने से गरीब भी हो जाते हैं अमीर, मां लक्ष्मी की पसंदीदा है ये दिशा

हिंदू विवाह में काला रंग अशुभ माना जाता है, तो मंगलसूत्र में काले मोती क्यों होते हैं?

Dharmendra की अरबों की संपत्ति का असली वारिस कौन? वसीयत में किसे मिलेगा कितना हिस्सा?

Numerology: मनमोहक होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, अपने लुक, पर्सनालिटी और नेचर से बन जाते हैं सबके फेवरेट

Which number has strongest connection in relationships?: क्या आप जानते हैं रिश्तों में किस अंक का सबसे मजबूत संबंध है? ये लोग बेहत रोमांटिक, मनमोहक और सॉफ्ट होते हैं लेकिन एक आदत के चलते कई बार इनको रिश्तों में थोड़ी परेशानी होती है लेकिन फिर भी ये अपने रिश्तों को खोने से बचा लेते हैं.

ऋतु सिंह | Nov 15, 2025, 07:25 AM IST

1.अंक ज्योतिष का सबसे शक्तिशाली अंक:

अंक ज्योतिष का सबसे शक्तिशाली अंक:
1

Numerology's most powerful number: अंक ज्योतिष में एक नंबर को बहुत ही पावरफुल माना गया है क्योंकि ये न केवल पैसा अपनी ओर खींचते हैं बल्कि ये लोगों को भी अपने जादू में लपेट लेते हैं. इनके प्रति लोग खिंचाव महसूस करते हैं और ये भी बेहद रोमांटिक होते हैं और इसी कारण कई बार इनके मल्टीपल लव-अफेयर भी हो जाते हैं हालांकि ये दिल के बुरे नहीं होते और परिवार को तवज्जो देते हैं इसलिए ये परिवार के लिए सब कुछ छोड़ भी देते हैं.

न्यूमेरोलॉजी के अनुसार मूलांक 6 वाले लोग रोमांस में बेहद आकर्षक होते हैं, लेकिन जीवन में सबसे ज्यादा महत्व अपने परिवार और रिश्तों की स्थिरता को देते हैं.
 

2.मूलांक 6 का स्वामी शुक्र ग्रह माना जाता है

मूलांक 6 का स्वामी शुक्र ग्रह माना जाता है
2

न्यूमेरोलॉजी में मूलांक 6 का स्वामी शुक्र ग्रह माना जाता है, जो प्रेम, सौंदर्य, कला और आकर्षण का प्रतीक है. यही कारण है कि इस मूलांक वाले लोग जन्म से ही बेहद रोमांटिक, दिलकश और व्यक्तित्व से दूसरों को अपनी ओर खींचने वाले होते हैं. अक्सर कहा जाता है कि मूलांक 6 वाले व्यक्ति दिलफेंक होते हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं गहरी है. ये लोग भावनात्मक रूप से समृद्ध होते हैं और रिश्तों को पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से निभाते हैं.
 

3.मूलांक 6 वालों की सबसे खास बात

मूलांक 6 वालों की सबसे खास बात
3

मूलांक 6 वालों की सबसे खास बात उनका संतुलित स्वभाव है. बाहरी दुनिया में ये आकर्षक और लोगों का ध्यान खींचने वाले होते हैं, जबकि निजी जीवन में बेहद जिम्मेदार, भावुक और परिवार-प्रधान साबित होते हैं. रोमांस इनके स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन परिवार और स्थिरता इनके जीवन का आधार. किसी भी रिश्ते में यह लोग विश्वास, देखभाल और भावनात्मक सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं.
 

4.शांत, सहज और क्रिएटिव होते हैं ये लोग

शांत, सहज और क्रिएटिव होते हैं ये लोग
4

इनका नेचर शांत, सहज और क्रिएटिव होता है. कला, संगीत, डिजाइन और ग्लैमर की दुनिया इनकी पसंदीदा होती है. लोग अक्सर इनके व्यक्तित्व की गर्मजोशी और कनेक्शन की क्षमता से प्रभावित होते हैं. ये अपने साथी के लिए बेहद समर्पित होते हैं और छोटे से छोटे इमोशनल डिटेल्स भी याद रखते हैं.
 

5.कभी-कभी जरूरत से ज्यादा भावुक हो जाते हैं

कभी-कभी जरूरत से ज्यादा भावुक हो जाते हैं
5

हालांकि हर गुण के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं. मूलांक 6 वाले कभी-कभी जरूरत से ज्यादा भावुक, पजेसिव और डिपेंडेंट हो सकते हैं. इन्हें पसंद न आने वाला व्यक्ति इनका मूड तुरंत बिगाड़ सकता है, और ये रिश्तों में कभी-कभी ओवर-थिंकिंग की आदत भी रखते हैं. लेकिन दूसरी ओर, उनकी वफादारी, ईमानदारी और दिल से जुड़ने की क्षमता इन्हें जीवन का बेस्ट पार्टनर बनाती है.
 

6.ये प्यार में सबसे आकर्षक, रिश्तों में सबसे भरोसेमंद

ये प्यार में सबसे आकर्षक, रिश्तों में सबसे भरोसेमंद
6

कुल मिलाकर, मूलांक 6 वाले लोग प्यार में सबसे आकर्षक, रिश्तों में सबसे भरोसेमंद और परिवार के लिए सबसे समर्पित माने जाते हैं. शुक्र की ऊर्जा इन्हें न सिर्फ रोमांटिक बनाती है, बल्कि एक बेहतर इंसान भी.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

