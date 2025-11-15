Numerology: मनमोहक होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, अपने लुक, पर्सनालिटी और नेचर से बन जाते हैं सबके फेवरेट

1 . अंक ज्योतिष का सबसे शक्तिशाली अंक:

1

Numerology's most powerful number: अंक ज्योतिष में एक नंबर को बहुत ही पावरफुल माना गया है क्योंकि ये न केवल पैसा अपनी ओर खींचते हैं बल्कि ये लोगों को भी अपने जादू में लपेट लेते हैं. इनके प्रति लोग खिंचाव महसूस करते हैं और ये भी बेहद रोमांटिक होते हैं और इसी कारण कई बार इनके मल्टीपल लव-अफेयर भी हो जाते हैं हालांकि ये दिल के बुरे नहीं होते और परिवार को तवज्जो देते हैं इसलिए ये परिवार के लिए सब कुछ छोड़ भी देते हैं.

न्यूमेरोलॉजी के अनुसार मूलांक 6 वाले लोग रोमांस में बेहद आकर्षक होते हैं, लेकिन जीवन में सबसे ज्यादा महत्व अपने परिवार और रिश्तों की स्थिरता को देते हैं.

