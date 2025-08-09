Twitter
Sleeping With Mouth Open: मुंह खोलकर सोते हैं आप? कहीं आपको तो नहीं है ये बीमारी

Numerology: इन 2 तारीखों को जन्मे लोग अपनों से ही करते हैं दगाबाजी, इनके लिए है ये मुहावरा-ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे इन्होंने ठगा नहीं

अंक ज्योतिष के अनुसार आज हम कुछ ऐसी जन्मतिथि वाले लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो मौका मिलते ही दोस्ती तोड़करी दुश्मनों के साथ मिल जाते हैं, दिमक की तरह दोस्त का घर बर्बाद करते रहते हैं. 

ऋतु सिंह | Aug 09, 2025, 12:41 PM IST

1.आस्तीन का सांप माने जाते हैं ये लोग

आस्तीन का सांप माने जाते हैं ये लोग
1

अंक ज्योतिष में 2 जन्मतिथियों पर जन्मे लोग आस्तीन का सांप माने जाते हैं, ये लोग दोस्त और रिश्तेदारों के साथ धोखा करने और उनके घर को दिमक की तरह चाट खाने वाले माने जाते हैं. ये लोग मौकापरस्त होते हैं और अपनी खुशी और फायदे के लिए किसी के साथ भी दगाबाजी कर सकते हैं.

2.इन 2 तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं तिकड़मबाज

इन 2 तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं तिकड़मबाज
2

अंक ज्योतिष के अनुसार 11 और 29 तारीख को जन्मे लोग सबसे ज्यादा लोगों के साथ धोखा करते हैं. ये अपने बनकर अपनों का ही घर जलाते हैं. मूलांक 2 में ये दो नंबर ही सबसे ज्यादा तिकड़मी और सेल्फिश माना गया है. ये दोस्तों के साथ ही नहीं, अपने सगे-संबंधियों को भी ठगने का कोई मौका नहीं छोड़ते.

3.बहुत चालाक और धूर्त होते है

बहुत चालाक और धूर्त होते है
3

अंक ज्योतिष के अनुसार ये बहुत चालाक और धूर्त होते है. ये हर हाल में लोगों से अपना काम निकलवा लेते हैं. ये स्वार्थी लोग कभी-कभी अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. जब तक इनका फायदा किसी से होता है ये साथ रहते हैं और मौका निकलते ही दुश्मन के साथ मिल जाते हैं.

4.महाभारत के शकुनि कहे जाते हैं ये लोग

महाभारत के शकुनि कहे जाते हैं ये लोग
4

खासकर सिंतबंर और अक्टूबर में जन्में ये लोगों में ये क्ववालिटी दिखती है. ये फायदे के लिए अपने दोस्तों के साथ विश्वासघात तो करते ही हैं  कई बार ये अपने दोस्त या रिश्तेदारों को जालसाजी में फंसाकर उन्हें ही दुनिया के सामने बुरा साबित करते हैं. ये दो मूलांक अगर साथ मिल जाएं तो समझ लें कि शकुनि की तरह इनका साथ हो जाता है.
 

5.पैसे के होते हैं भूखे

पैसे के होते हैं भूखे
5

अंक ज्योतिष के अनुसार, 11 और 29 तारीख को जन्मे ये लोग खुद से बहुत प्यार करते हैं और पैसे के भूखे होते हैं. इस मामले में ये बहुत स्वार्थी होते हैं. इसलिए इन लोगों से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है. या फिर अगर आप दोस्ती कर रहे हैं, तो थोड़ा सावधान रहें

6. मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ होते हैं

मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ होते हैं
6

ये लोग  मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ होते हैं. सामने ये इतना मीठा बोलते हैं और परवाह करने वाले बनते हैं लेकिन असल में इनकी नियत बहुत खराब होती है.

7.कई बार होते हैं बेनकाब

कई बार होते हैं बेनकाब
7

हालांकि अपनी चालाकियों में ये अक्सर खुद का भी नुकसान कर लेते हैं और कई बार बेनकाब भी हो जाते हैं लेकिन खुद को सही साबित करने के लिए सामने वालों को गलत साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं.

8.फितरत कभी नहीं बदलती

फितरत कभी नहीं बदलती
8

इन मूलांक वालों की फितरत कभी नहीं बदलती और मौका मिलते ही ये दोबारा डसने का काम करते हैं. यही कारण है कि लोग इनके साथ लंबे समय तक नहीं रहते. इनके लिए ये कहावत कही जाती है कि "ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे इन्होंने ठगा नहीं.'

(डिस्क्लेमर-ये खबर अंक ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. कई बार ग्रह-नक्षत्रों के बुरे प्रभाव के कारण इन अंकों पर बुरा असर होता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें )

