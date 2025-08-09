Numerology: इन 2 तारीखों को जन्मे लोग अपनों से ही करते हैं दगाबाजी, इनके लिए है ये मुहावरा-ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे इन्होंने ठगा नहीं

8 . फितरत कभी नहीं बदलती

8

इन मूलांक वालों की फितरत कभी नहीं बदलती और मौका मिलते ही ये दोबारा डसने का काम करते हैं. यही कारण है कि लोग इनके साथ लंबे समय तक नहीं रहते. इनके लिए ये कहावत कही जाती है कि "ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे इन्होंने ठगा नहीं.'

(डिस्क्लेमर-ये खबर अंक ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. कई बार ग्रह-नक्षत्रों के बुरे प्रभाव के कारण इन अंकों पर बुरा असर होता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें )

