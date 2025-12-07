Numerology: चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास

4 . मूलांक 6 है मुंह में चांदी का चम्मच दबाकर पैदा होने वाला

यदि किसी का जन्म 24 तारीख को हुआ है, तो उसका मूलांक 2+4=6 होगा. यानी किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को पैदा हुए लोग मूलांक 6 के होते हैं. आज हम ऐसी ही जन्मतिथि वाले लोगों के बारे में जानने जा रहे हैं, जो लोग जन्म से ही बहुत धनवान होते हैं, वे चांदी का चम्मच मुँह में लेकर पैदा होते हैं, वह जन्मतिथि कौन सी है? आइए जानें... इन लोगों पर देवी लक्ष्मी की कृपा होती है और उनकी कृपा से इन्हें खूब धन लाभ होता है.