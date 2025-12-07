Numerology: चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास

धर्म
ऋतु सिंह | Dec 07, 2025, 08:07 AM IST
1.अंक ज्योतिष खूबियों और कमज़ोरियों के बारे में भी बताता है
अंक ज्योतिष, ज्योतिष की एक शाखा है. यह एक ऐसा विज्ञान है जो अंकों के साथ-साथ आपकी जन्मतिथि के आधार पर भी आपका भविष्य बता सकता है. आपकी सफलता का राज आपकी जन्मतिथि में छिपा है. किसी व्यक्ति की जन्मतिथि या उसका अंक ज्योतिष अंक उसके स्वभाव, भाग्य और जीवन के बारे में कई राज़ खोलता है. अंक ज्योतिष व्यक्ति की खूबियों और कमज़ोरियों के बारे में भी बताता है.
2. जन्म से ही बहुत अमीर होते हैं कुछ लोग
आज हम ऐसी ही जन्मतिथि वाले लोगों के बारे में जानने जा रहे हैं, जो जन्म से ही बहुत अमीर होते हैं, मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं और इनका व्यक्तित्व भी बहुत खास होता है, तो चलिए जानें ये मूलांक कौन सा है और इसकी खूबियां क्या-क्या हैं.
3.बेहद आकर्षक लेकिन डाउन टू अर्थ होते हैं
इस जन्मतिथि वाले लोग धन के मामले में भाग्यशाली होते हैं, खूब कमाते हैं और खुलकर खर्च करते हैं. ये बहुत खुले विचारों वाले होते हैं. और खास बात ये है कि ये बेहद आकर्षक लेकिन डाउन टू अर्थ होते हैं. इनके साथ रहने वाले न केवल इनके साथ कंफर्टेबल महूसस करते हैं बल्कि ये दूसरों की मदद भी दिल खोलकर करते हैं.
4.मूलांक 6 है मुंह में चांदी का चम्मच दबाकर पैदा होने वाला
यदि किसी का जन्म 24 तारीख को हुआ है, तो उसका मूलांक 2+4=6 होगा. यानी किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को पैदा हुए लोग मूलांक 6 के होते हैं. आज हम ऐसी ही जन्मतिथि वाले लोगों के बारे में जानने जा रहे हैं, जो लोग जन्म से ही बहुत धनवान होते हैं, वे चांदी का चम्मच मुँह में लेकर पैदा होते हैं, वह जन्मतिथि कौन सी है? आइए जानें... इन लोगों पर देवी लक्ष्मी की कृपा होती है और उनकी कृपा से इन्हें खूब धन लाभ होता है.
5.जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं
मूलांक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र है. शुक्र को विलासिता, प्रेम, सुख-सुविधा, धन और सुंदरता का कारक माना जाता है. शुक्र के कारण ही अंक 6 वाले लोग जीवन में खूब सफलता प्राप्त करते हैं. ये लगन और लगन से काम करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं.
6.बहुत सारा धन कमाते हैं
अंक ज्योतिष के अनुसार, अंक 6 वाले लोग अपनी मेहनत से खूब धन कमाते हैं. ये अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं और इन्हें सराहना मिलती है. ये धन के मामले में भाग्यशाली होते हैं और किसी भी आर्थिक संकट का आसानी से सामना कर लेते हैं. ये सुखी जीवन जीते हैं. ये मिलनसार और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं.
7. आकर्षक और लोगों को आकर्षित करने वाले
अंक ज्योतिष के अनुसार, अंक 6 वाले लोग सामाजिक जीवन में बहुत सक्रिय होते हैं. उनकी बातचीत आकर्षक और लोगों को आकर्षित करने वाली होती है. वे अपने व्यक्तित्व से दूसरों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं. दोस्ती और जान-पहचान इनके लिए विशेष महत्व रखती है. अपार धन-संपत्ति के बावजूद, ये घमंडी होते हैं और बहुत खर्च करते हैं
8. बहुत सरल और आगे बढ़कर हेल्प करने वाले
मूलांक 6 वाले दिखावा नहीं करते लेकिन लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं. इनको हर चीज बेहतरीन चाहिए होती है और ये अपने साथ वालों को भी उसी तरह संजोकर रखते हैं.
9.किस्मत खुद खोलती है दरवाजे
मूलांक 6 वालों की किस्मत खुद ब खुद उनको खींच कर लग्जरी की तरफ ले जाती है. पैसा-रूपया, आराम की जिंदगी इनको अपने आप मिलती जाती है लेकिन ये कभी इन चीजों पर गुमान नहीं करते. ये हमेशा एक कदम आगे की सोच के साथ बढ़ते हैं और जिस भी चीज पर ये उंगली रखते हैं उनकी हो जाती है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-नक्षत्र और अंक ज्योतिष पर जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है.
