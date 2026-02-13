FacebookTwitterYoutubeInstagram
Ranveer Singh को किसने दी थी धमकी, क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है कनेक्शन? सच का हुआ खुलासा

सेलेब्स की वायरल वेट लॉस इंजेक्शन Mounjaro क्या है? जो डायबिटज में भी इफेक्टिव है, क्या ये सच में सेफ है? या...

ब्रिटिश काल के साउथ ब्लॉक से Seva Teerth में स्थानांतरित हो रहा पीएमओ, 125 साल बाद PM Modi आज करेंगे उद्घाटन

22 साल का करियर और 19 Flop फिल्में! क्या कबीर सिंह के बाद O’Romeo बनेगा Shahid Kapoor का अगला टर्निंग पॉइंट?

भारत में SC-ST और OBC से कितने IAS-IPS और IFS अफसर हैं? सरकार ने संसद में रखा पूरा आंकड़ा

O’Romeo ही नहीं, Shahid Kapoor की बेस्ट परफॉर्मेंस वाली इन 5 फिल्मों ने भी हिलाया था बॉक्स ऑफिस

धर्म

Numerology: चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मन की हर चाहत होती है इनकी पूरी

एक खास मूलांक के लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं और इनकी चाहत और मेहनत इनको वो सब दिलाती है जिस चीज की भी ये कामना करते हैं. ये अपने परिवार का नाम रौशन करने वाले होते हैं.

ऋतु सिंह | Feb 13, 2026, 09:28 AM IST

1.मुंह से निकली हर बात पूरी कर लेते हैं इस मूलांक वाले

मुंह से निकली हर बात पूरी कर लेते हैं इस मूलांक वाले
1

अंकशास्त्र के अनुसार कुछ खास तारीखों पर जन्मे लोग का व्यक्तित्व, सोच, करियर और भाग्य बहुत ही प्रबल होता है. ये मूलांक वाले बेहद भाग्यशाली माने जाते हैं क्योंकि ये जो भी चीज की हसरत रखते हैं उसे पूरा कर ही लेते हैं. यही कारण है इनके लिए कहा जाता है कि ये चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेते हैं. इनके मुंह से कही हर बात पूरी हो जाती है. चलिे जानें कौन सा ये मूलांक और क्या है इनकी खासियत.

2.इस मूलांक का इंट्यूशन पावर भी होता है तगड़ा

इस मूलांक का इंट्यूशन पावर भी होता है तगड़ा
2

ये है मूलांक 7 वाले जो न केवल रहस्यमयी होते हैं बल्कि भाग्यशाली होने के साथ इनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत तगड़ी होती है.जिन लोगों की जन्मतिथि 7, 16 या 25 होती है, उनका मूलांक 7 माना जाता है. कहा जाता है कि ऐसे लोग “चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए” बच्चों की तरह होते हैं. यानी जीवन में उन्हें सही समय पर सही अवसर मिलते हैं.
 

3.बहुत बुद्धिमान और रचनात्मक होते हैं

बहुत बुद्धिमान और रचनात्मक होते हैं
3

मूलांक 7 वाले लोगों का स्वभाव से बहुत शांत और गंभीर सोच वाले होते हैं. साथ ही अकेले रहकर काम करना पसंद करते हैं. इनकी गहरी सोच और रिसर्च-माइंडेड दिमाग आउट ऑफ द बॉक्स चलता है. ये लोग अपनी दुनिया में रहते हैं, लेकिन अंदर से बहुत बुद्धिमान और रचनात्मक होते हैं.
 

4.अकेले रहने वाले लोग होते हैं

अकेले रहने वाले लोग होते हैं
4

ये भावनात्मक रूप से गहरे होते हैं और इनको लग जल्दी समझ नहीं पाते हैं. अक्सर ये भीड़ और दिखावे से दूरी बनाकर रखते हैं. ये जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं लेकिन जिससे खुलते हैं उससे जल्दी ही काफी क्लोज हो जाते हैं.

5.किस क्षेत्र में चमकते हैं मूलांक 7 वाले?

किस क्षेत्र में चमकते हैं मूलांक 7 वाले?
5

अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 7 वाले लोग लेखन और पत्रकारिता, रिसर्च और शिक्षा, आईटी, टेक्नोलॉजी,  साइंस, ज्योतिष, आध्यात्म और मनोविज्ञान, कला, डिजाइन और रचनात्मक कार्य जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ते हैं. अक्सर इन्हें जीवन में अचानक बड़ा ब्रेक मिलता है, जो करियर को नई दिशा देता है.
 

6.अमीर लेकिन सादगी पसंद

अमीर लेकिन सादगी पसंद
6

मूलांक 7 वाले लोग पैसे को बहुत सोच-समझकर खर्च करते हैं. ये दिखावे से दूर रहते हैं और दिखावा करने वालों से भी. ये निवेश और बचत में अच्छे होते हैं और धीरे-धीरे लेकिन स्थायी रूप से अमीर बनते हैं. इनकी लाइफस्टाइल साधारण दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत आर्थिक स्थिति होती है.
 

7. मूलांक 16 वालों की खासियत

मूलांक 16 वालों की खासियत
7

मूलांक 16 वाले लोगों का जीवन परिवर्तन से भरा होता है. शुरुआती जीवन में जरूर संघर्ष करते हैं लेकिन अचानक बड़ा बदलाव या ब्रेकथ्रू इनको मिलता है और इनके भाग्य में विदेश से पैसा या विदेश जाने का भी अवसर होता है. आध्यात्मिक जागरूकता और गहरी समझ  इन्हें जीवन में गिरकर उठने का खास योग मिलता है, जिससे ये बेहद मजबूत बन जाते हैं.
 

8. मूलांक 7 की कमजोरियां

मूलांक 7 की कमजोरियां
8

हर अंक की तरह इनकी भी कुछ चुनौतियां हैं जैसे इनका ज्यादा अकेलापन महसूस करना और लोगों से भावनात्मक दूरी बना के रखना. साथ ही निर्णय लेने में ज्यादा सोच-विचार और जीवन में अचानक उतार-चढ़ाव आना, लेकिन सही मार्गदर्शन और धैर्य से ये लोग बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं.
 

9. मूलांक 7 वाले क्यों माने जाते हैं भाग्यशाली?

 मूलांक 7 वाले क्यों माने जाते हैं भाग्यशाली?
9

मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु माना जाता है, जो आध्यात्म, ज्ञान और रहस्य से जुड़ा है. यह अंक उन लोगों को विशेष बनाता है जो भीड़ से अलग सोचते हैं. मूलांक 16 (1+6 = 7) को “कर्म और भाग्य का अंक” कहा जाता है. यह जीवन में उतार-चढ़ाव लाता है, लेकिन अंततः व्यक्ति को बड़ी सफलता देता है.
 

10. ये बात समझ लें

ये बात समझ लें
10

अंकशास्त्र के अनुसार, मूलांक 7 और 16 वाले लोग भाग्यशाली, बुद्धिमान और रहस्यमयी व्यक्तित्व के मालिक होते हैं. सही समय पर सही अवसर, गहरी सोच और मेहनत का मेल इन्हें जीवन में बड़ी सफलता दिलाता है. इसलिए इन्हें अक्सर “चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए बच्चे” कहा जाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें. 

