Numerology: चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मन की हर चाहत होती है इनकी पूरी

1 . मुंह से निकली हर बात पूरी कर लेते हैं इस मूलांक वाले

1

अंकशास्त्र के अनुसार कुछ खास तारीखों पर जन्मे लोग का व्यक्तित्व, सोच, करियर और भाग्य बहुत ही प्रबल होता है. ये मूलांक वाले बेहद भाग्यशाली माने जाते हैं क्योंकि ये जो भी चीज की हसरत रखते हैं उसे पूरा कर ही लेते हैं. यही कारण है इनके लिए कहा जाता है कि ये चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेते हैं. इनके मुंह से कही हर बात पूरी हो जाती है. चलिे जानें कौन सा ये मूलांक और क्या है इनकी खासियत.