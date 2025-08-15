Numerology: सोने के कलम से तकदीर लिखवा के आते हैं इन तारीखों पर जन्में लोग, राजयोग बनाता है हर फील्ड में सक्सेसफुल
धर्म
ऋतु सिंह | Aug 15, 2025, 08:33 AM IST
1.कुंडली में जन्म के समय राजयोग बनता है
मूलांक 9 का अंक ज्योतिष: शास्त्रों के अनुसार , जिस प्रकार राशियाँ व्यक्ति के स्वभाव का निर्धारण करती हैं, उसी प्रकार अंक ज्योतिष (अंक शास्त्र) के अनुसार भी व्यक्ति के स्वभाव का अनुमान लगाया जा सकता है. मूलांक 9 के अनुसार, किसी व्यक्ति का मूलांक उसकी जन्मतिथि के अनुसार निर्धारित होता है . आज हम ऐसे मूलांक 9 वालों के बारे में जानने जा रहे हैं जिनकी कुंडली में जन्म के समय राजयोग बनता है और सोने की कलम से ये अपनी तकदीर लिखवा के आते हैं..
2.जन्मजात लीडर होते हैं
मूलांक 9 की अंक ज्योतिष के अनुसार 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग सुनहरे चम्मच लेकर पैदा होते हैं और इनके जन्म के समय कुंडली में राजयोग बनता है जो इन्हें हर क्षेत्र में अव्वल बनाता है और जन्मजात लीडरशिप देता है.
3.प्रभावशाली व्यक्तित्व
मूलांक 9 का स्वामी ग्रह मंगल है और मंगल इनको काम-काज और सोच से एग्रेसिव बनाता है, ये हर काम को हाई एनर्जी के साथ करते हैं, इसके अलावा, इस जन्मतिथि पर जन्मे लोग प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले भी होते हैं.
4.साहसी, ज़िम्मेदार होते हैं
इस तिथि को जन्मे लोग साहसी, ज़िम्मेदार और नेतृत्व के प्रतीक माने जाते हैं. इनका स्वभाव बेहद आत्मविश्वासी होता है . साथ ही, परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, ये लोग हार नहीं मानते. इनमें हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने की ताकत होती है .
5.किसी पर निर्भर नहीं रहते
इस तिथि को जन्मे लोगों का व्यक्तित्व इतना ख़ास होता है कि यह उनकी एक अलग पहचान बनाता है. साथ ही, ये लोग स्वभाव से ही नेतृत्व करने वाले होते हैं . ये लोग कभी किसी पर निर्भर नहीं रहते . इसलिए, ये लोग जिस भी टीम में होते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं .
6.वे बहुत अनुशासित होते हैं
अंक 9 वाले लोग बहुत अनुशासित होते हैं. ये दूसरों को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना खुद को. इसके अलावा, ये किसी भी चीज़ को आसानी से टालना पसंद नहीं करते . लापरवाही इनके खून में नहीं है.
7.अपने मूल्यों के प्रति बहुत तटस्थ होते हैं
इस जन्मतिथि वाले लोग दूसरों की मदद तो करते हैं, लेकिन इसके लिए अपने तरीके अपनाते हैं. इनका जीवन स्तर आत्मनिर्भर होता है . साथ ही, ये अपने मूल्यों के प्रति बहुत तटस्थ होते हैं.
8.किनसे इनकी नहीं बनती है?
मूलांक 4 वाले लोगों से इनकी ज़्यादा बनती नहीं है . यही कारण है कि इस जन्मतिथि वाले लोगों की सोच बहुत अलग होती है. साथ ही, इनके व्यवहार में एक प्रकार की विनम्रता भी देखी जा सकती है.
यहां दी गई सभी जानकारियां ज्योतिष और अंक गणनाओं पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
