Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग जिस काम में डालते हैं हाथ सफल ही होते हैं, ऊपर वाला गोल्डन पेन से लिखकर भेजता है तकदीर 

3 . तारीख: 3, 12, 21, 30 (मूलांक 3)

3

मूलांक 3 को गुरु ग्रह से जोड़ा जाता है, जो ज्ञान और विस्तार का प्रतीक है. ये बुद्धिमान और रणनीतिक सोच वाले होते हैं और ये बेहतरीन शिक्षक, सलाहकार और मैनेजर फील्ड में सक्सेस ज्यादा होते हैं. धन और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की क्षमता इनमें अतुलनीय होती है. इन लोगों का सामाजिक सम्मान बहुत होता है, क्योंकि ये मेनहती होते हैं और काम को एक टास्क की तरह लेकर पूरा करने में वश्वास रखते हैं. इन लोगों को जीवन में कई बार बड़े मौके मिलते हैं क्योकि इनकी मेहनत रंग लाती है.

