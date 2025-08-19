Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग अथाह धन कमाते हैं लेकिन इस एक वजह से नहीं भोग पाते सुख

2 . कुछ लोगों की किस्मत कमजोर होती है

अंक ज्योतिष के अनुसार एक निश्चित तारीख को जन्मे लोग पैसा कमाने के बाद भी उसका आनंद नहीं उठा पाते हैं. कुछ लोग जन्म से ही अमीर पैदा होते हैं. यहां तक कि वे मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोगों की किस्मत कमजोर होती है. कुछ लोगों को कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलती है. वहीं, कई लोग अपना पूरा जीवन संघर्ष और अभावों में बिता देते हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार, आज हम ऐसी तारीखों में जन्मे लोगों के बारे में जानने जा रहे हैं. जो बहुत सारा पैसा होने के बावजूद, धन का सुख नहीं भोग पाते हैं.

