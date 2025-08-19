Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग अथाह धन कमाते हैं लेकिन इस एक वजह से नहीं भोग पाते सुख

PM मोदी ने शुभांशु शुक्ला कौन सा होमवर्क दिया था? मुलाकात पर एस्ट्रोनॉट से लिया अपडेट
धर्म
ऋतु सिंह | Aug 19, 2025, 01:08 PM IST
1. दौलत का सुख हर किसी के भाग्य में नहीं होता
हम अक्सर देखते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारी संपत्ति होती है, लेकिन किसी कारणवश वे लंबे समय तक इसका आनंद नहीं ले पाते हैं. हर व्यक्ति जीवन में खूब धन कमाना चाहता है, ताकि वह और उसका परिवार आराम से जीवन जी सके.
2. कुछ लोगों की किस्मत कमजोर होती है
अंक ज्योतिष के अनुसार एक निश्चित तारीख को जन्मे लोग पैसा कमाने के बाद भी उसका आनंद नहीं उठा पाते हैं. कुछ लोग जन्म से ही अमीर पैदा होते हैं. यहां तक कि वे मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोगों की किस्मत कमजोर होती है. कुछ लोगों को कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलती है. वहीं, कई लोग अपना पूरा जीवन संघर्ष और अभावों में बिता देते हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार, आज हम ऐसी तारीखों में जन्मे लोगों के बारे में जानने जा रहे हैं. जो बहुत सारा पैसा होने के बावजूद, धन का सुख नहीं भोग पाते हैं.
3.इस मूलांक वालों को नहीं मिलता धन का सुख उठाने का मौका
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है. शनि के प्रभाव के कारण, मूलांक 8 वाले लोग अनुशासित, न्यायप्रिय और मेहनती होते हैं. ये काफी धैर्यवान भी होते हैं. मूलांक 8 वाले लोग अपने जीवन में काफी संघर्ष करते हैं. मूलांक 8 के स्वामी शनि देव हैं और शनि देव आसानी से कुछ नहीं देते. इसलिए मूलांक 8 वाले लोग कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त करते हैं.
4.धन 35 वर्ष की आयु के बाद प्राप्त होता है.
अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 8 वाले लोग जीवन के तीसरे या चौथे चरण में धन लाभ प्राप्त करते हैं. आमतौर पर इन लोगों को सफलता और मेहनत का फल देर से मिलता है.
5.वे खुद धन का आनंद नहीं ले पाते
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 8 वाले लोग धन कमाने के बाद भी उसका आनंद नहीं ले पाते. इसके पीछे कई कारण हैं. एक तो यह कि इन लोगों को बेवजह धन खर्च करने की आदत नहीं होती. इसलिए धन मिलने के बाद भी ये बेहद सादा जीवन जीना पसंद करते हैं.
6.शनि का प्रभाव
अंक ज्योतिष के अनुसार, शनि के प्रभाव से मूलांक 8 वाले लोगों में गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने, सामाजिक कार्यों के लिए धन दान करने की आदत होती है. इसी कारण, जब वे धन कमाते हैं, तो उसे स्वयं पर खर्च करने के बजाय समाज की मदद में खर्च करते हैं.
7.सबसे ज्यादा करते हैं स्ट्रगल
मूलांक 8 वाले जीवन में बहुत स्ट्रगल करने के बाद सफलता पाते हैं लेकिन उस सफलता का सुख वह उठा नहीं पाते है.
यहां दी गई सभी जानकारियां ज्योतिष और अंक गणनाओं पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
