कल सुबह 11:30 बजे शपथ लेंगे नीतीश कुमार | पटना के गांधी मैदान में कल सुबह नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण

धर्म

Zodiac Sign: इन 5 राशियों के जातकों को जीवनभर करना पड़ता है भारी मुश्किलों का सामना फिर भी चेहरे से नहीं हटती मुस्कान

ज्योतिष के अनुसार, राशि का स्वामी एक विशेष ग्रह होता है. इस स्वामी ग्रह के गुण ही राशि के स्वभाव, चरित्र और चुनौतियों को निर्धारित करते हैं. कुछ ग्रहों के प्रभाव में रहने वाले लोगों को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनमें सामना करने और उन्हें सहन करने की अदम्य शक्ति होती है.

नितिन शर्मा | Nov 19, 2025, 04:51 PM IST

1.इन्हें करना पड़ता है चुनौतियों का सामना

इन्हें करना पड़ता है चुनौतियों का सामना
1

ज्योतिष की मानें तो उन पांच राशियों में पहली से लेक आखिरी राशि तक शामिल है. आइए जानते हैं वो 5 राशियां, जिनके जातकों को जीवनभर करना पड़ता है चुनौतियों का सामना और ग्रहों का प्रभाव

2.मेष (मंगल)

मेष (मंगल)
2

साहस और शक्ति के ग्रह मंगल द्वारा शासित मेष राशि के लोग लचीले होते हैं. चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, वे हिम्मत नहीं हारते. वे धैर्यपूर्वक समस्याओं का सामना करने और किसी को नुकसान पहुँचाए बिना बुद्धिमानी से समाधान निकालने की क्षमता रखते हैं. लोग उनके दृढ़ संकल्प का सम्मान करते हैं क्योंकि वे कभी भी कठिनाइयों से नहीं भागते.

3.वृषभ (शुक्र)

वृषभ (शुक्र)
3

प्रेम और सौंदर्य के ग्रह शुक्र द्वारा शासित वृषभ राशि के जातकों में सभी को प्रेम से देखने का गुण होता है. ये परिवार में आने वाली समस्याओं को अपनी समस्या समझते हैं और अपनों के जीवन में आने वाली परेशानियों से निपटने की कोशिश करते हैं. अपने इस दयालु स्वभाव के कारण इन्हें कठिनाइयों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन ये समस्याओं को आसानी से देख लेते हैं.

4.कन्या (बुध)

कन्या (बुध)
4

बुध ग्रह द्वारा शासित, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है, कन्या राशि के लोग चतुर होते हैं. चाहे कोई भी समस्या हो, वे उसका गहराई से अध्ययन करते हैं और उसका स्थायी समाधान ढूंढ लेते हैं. मुश्किल समय में भी, वे कोई दुःख नहीं दिखाते, बल्कि मुस्कुराते हैं और सबके साथ घुलते-मिलते हैं. चाहे आर्थिक तंगी हो या नौकरी छूटना, उनके साहस और दृढ़ता की सभी प्रशंसा करते हैं.

5.धनु (बृहस्पति)

धनु (बृहस्पति)
5

ज्ञान और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति ग्रह द्वारा शासित धनु राशि वाले आत्मकेंद्रित होते हैं. वे अपनी अधिकांश समस्याओं का अकेले ही सामना करते हैं क्योंकि अगर वे अपनी कठिनाइयाँ दूसरों को दिखाते हैं तो वे खुद को हीन समझते हैं. वे सभी चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करने की क्षमता रखते हैं, बिना किसी की मदद लिए, अपनी कठिनाइयों को अपनी कमज़ोरी नहीं समझते.

6.कुंभ (शनि)

कुंभ (शनि)
6

अनुशासन और कर्म के ग्रह शनि द्वारा शासित, कुंभ राशि के जातक समस्याओं को नज़रअंदाज़ करने की प्रवृत्ति रखते हैं. यानी, वे अनुशासन के साथ जीवन जीना चाहते हैं और गलतियाँ करने से बचते हैं. अगर समस्याएँ आती भी हैं, तो वे उन्हें खुशी-खुशी स्वीकार करते हैं और सकारात्मक सोच के साथ उनका समाधान ढूँढ़ने की सोचते हैं. इसलिए, कुंभ राशि वालों को मुश्किलें मुश्किल नहीं लगतीं.

 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी  और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है.  डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

