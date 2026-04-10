Numerology: इन 4 तारीखों पर जन्मे लोगों को किस्मत का रुख अपनी तरफ मोड़ने का आता है हुनर, जुगाड़ से बदल देते हैं पूरा खेल

2 . इनको सफलता सीधी नहीं, बल्कि “जुगाड़ और मेहनत” से मिलती है

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किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 को जन्में लोगों का लक सबसे कम काम करता है. इनका मूलांक 4 होता है और फोर की शेप ऐसी होती है कि चलते-चलते यूटर्न मार लेता है. वैसे ही इनकी किस्मत के साथ होता है. सब कुछ ठीक चलते-चलते अचानक से किस्मत का यूटर्न होता है और सब कुछ बदल जाता है. अगर आपका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, तो न्यूमेरोलॉजी के मुताबिक यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि आपके मूलांक 4 की खासियत हो सकती है. जहां सफलता सीधी नहीं, बल्कि “जुगाड़ और मेहनत” से मिलती है. Photo Credit: AI

