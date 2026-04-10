Numerology: इन 4 तारीखों पर जन्मे लोगों को किस्मत का रुख अपनी तरफ मोड़ने का आता है हुनर, जुगाड़ से बदल देते हैं पूरा खेल

धर्म
ऋतु सिंह | Apr 10, 2026, 11:09 AM IST
1.सबसे ज्यादा अनलकी माना गया है ये मूलांक
ये मूलांक सबसे ज्यादा अनलकी सभी न्यूमेरोलॉजी में माना गया है क्योंकि इनको अपनी किस्मत बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी होती हैं. इनका रूलिंग प्लैनेट राहु होता है इसलिए ये दिमाग से बहुत तेज होते हैं और यही कारण है कि ये जुगाड़ में माहिर होते हैं. और ऐसा जुगाड़ लगाते हैं कि इनकी किस्मत को भी इनके फेवर में आना पड़ता है. बस इनके साथ एक ही चीज होती है कि इनको हर चीज पाने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ लगाना ही होता है. सीधे तौर पर इनको किस्मत से कुछ नहीं मिल पाता है. Photo Credit: AI
2.इनको सफलता सीधी नहीं, बल्कि “जुगाड़ और मेहनत” से मिलती है
किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 को जन्में लोगों का लक सबसे कम काम करता है. इनका मूलांक 4 होता है और फोर की शेप ऐसी होती है कि चलते-चलते यूटर्न मार लेता है. वैसे ही इनकी किस्मत के साथ होता है. सब कुछ ठीक चलते-चलते अचानक से किस्मत का यूटर्न होता है और सब कुछ बदल जाता है. अगर आपका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, तो न्यूमेरोलॉजी के मुताबिक यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि आपके मूलांक 4 की खासियत हो सकती है. जहां सफलता सीधी नहीं, बल्कि “जुगाड़ और मेहनत” से मिलती है. Photo Credit: AI
3. क्यों कहा जाता है मूलांक 4 को सबसे अलग और चुनौतीपूर्ण
न्यूमेरोलॉजी में मूलांक 4 को सबसे अनोखा और थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है.
कहा जाता है कि इनकी जिंदगी सीधी रेखा में नहीं चलती—सब कुछ ठीक चलते-चलते अचानक बदलाव आ जाता है.यही वजह है कि इन लोगों को अक्सर लगता है कि किस्मत उनका साथ कम देती है, लेकिन यही उतार-चढ़ाव इन्हें मजबूत और अलग सोच वाला बनाता है. Photo Credit: AI
4.राहु का प्रभाव: तेज दिमाग और जुगाड़ की ताकत
मूलांक 4 का संबंध राहु ग्रह से जोड़ा जाता है, जिसे चालाकी, रणनीति और असामान्य सोच का प्रतीक माना जाता है. इसी कारण ये लोग दिमाग से बेहद तेज होते हैं और मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल लेते हैं.इनकी सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि ये परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोड़ना जानते हैं.यानी जहां दूसरे लोग हार मान लेते हैं, वहां ये “जुगाड़” से गेम पलट देते हैं. Photo Credit: AI
5. किस्मत नहीं, मेहनत से बनाते हैं अपनी पहचान
इन लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि इन्हें चीजें आसानी से नहीं मिलतीं.
हर छोटी-बड़ी सफलता के पीछे मेहनत, संघर्ष और स्मार्ट सोच होती है, लेकिन इसका एक फायदा भी है-ये लोग अपनी मेहनत से जो पाते हैं, उसे लंबे समय तक संभाल कर रखते हैं. यानी ये “सेल्फ-मेड” सफलता के असली उदाहरण होते हैं. Photo Credit: AI
6.क्यों बनते हैं सबसे अच्छे सलाहकार
मूलांक 4 वाले लोग जिंदगी में काफी उतार-चढ़ाव देखते हैं. इसी अनुभव के कारण इन्हें समस्याओं का हल निकालने की गहरी समझ होती है. ये जानते हैं कि मुश्किल समय में कौन-सा कदम काम आएगा. यही वजह है कि लोग इनसे सलाह लेना पसंद करते हैं-क्योंकि इनके पास हर समस्या का कोई न कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है.
7.40 के बाद क्यों बदलती है किस्मत?
न्यूमेरोलॉजी के अनुसार, मूलांक 4 वालों की असली सफलता अक्सर 40 साल के बाद दिखाई देती है. शुरुआती जीवन में संघर्ष ज्यादा होता है, लेकिन यही संघर्ष इन्हें मजबूत बनाता है. 40 के बाद इनका अनुभव, समझ और निर्णय लेने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि सफलता और स्थिरता दोनों मिलने लगती हैं. यानी देर से सही, लेकिन ये लोग मजबूत तरीके से आगे बढ़ते हैं.Photo Credit: AI
8.दोस्ती कम, लेकिन दुश्मनी खतरनाक क्यों?
ये लोग स्वभाव से थोड़ा रिजर्व रहते हैं और बहुत सोच-समझकर ही दोस्त बनाते हैं.
इनकी दोस्ती गहरी और भरोसेमंद होती है, लेकिन अगर कोई दुश्मनी हो जाए, तो ये उसे आसानी से भूलते नहीं. इनकी रणनीतिक सोच इन्हें हर स्थिति में आगे रखती है. चाहे दोस्ती हो या विरोध. Photo Credit: AI
9.खुद से सीखने की आदत बनाती है अलग
मूलांक 4 वाले लोग अक्सर खुद में रहकर आत्ममूल्यांकन करते हैं. ये अपनी गलतियों से सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं. यही आदत इन्हें भीड़ से अलग बनाती है, जहां बाकी लोग बाहरी मदद ढूंढते हैं, ये खुद ही अपना रास्ता बना लेते हैं. Photo Credit: AI
10.किस्मत नहीं, काबिलियत बनाती है पहचान
मूलांक 4 वालों की जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन यही मुश्किलें इन्हें खास बनाती हैं. ये लोग किस्मत के भरोसे नहीं बैठते, बल्कि अपनी मेहनत और जुगाड़ से उसे अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं. यानी इनकी कहानी यही सिखाती है, अगर रास्ता न मिले, तो खुद बना लो. Photo Credit: AI
डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.
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