Numerology: इन 4 तारीखों पर जन्मे लोग सबसे ज्यादा करते हैं सुसाइड, सिर्फ इस एक वजह से होते हैं हाइपर सेंसिटिव

धर्म
ऋतु सिंह | Sep 13, 2025, 05:41 PM IST
1. कुछ खास मूलांक वाले होते हैं बहुत इमोशनल
अंक ज्योतिष में हर अंक का राशि स्वामी होता है और इस राशि स्वामी का जातक पर तगड़ा असर होता है. हालांकि कई बार ग्रह-नक्षत्रों के चलते अंक ज्योतिष की गणनाएं पूरी तरह से सही नहीं होती है. लेकिन अंक ज्योतिश में कुछ खास मूलांक वालों को बहुत इमोशनल माना जाता है.
2.छोटी-छोटी बातों से दिल पर लगती है इनके ठेस
4 तारीखों पर पैदा हुए लोग बहुत ज्यादा सेंसेटिव होते हैं और इस कारण इनको किसी अपने की छोटी सी भी बात दिल को चोट पहुंचा देती है. यही कारण है कि अक्सर ये अपने इमोशन्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और खुद को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं रोकते.
3.कौन सा मूलांक होता है सबसे ज्यादा नाजुक
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को होता है, उनका मूलांक 2 होता है और यही वो मूलांक है जो बहुत नाजुक माना जाता है. क्योंकि ये कई बार इतने ज्यादा इमोशन्स में डूबते जाते हैं कि इनको खुद पर कंट्रोल नहीं रहता.
4.डिप्रेशन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं
क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसेटिव होते हैं इसलिए स्ट्रेस में भी बहुत रहते हैं. हर किसी की बात इनके दिल-दिमाग में हमेशा घूमती रहती है और इसी कारण ये लोग तनाव में सबसे ज्यादा रहता है और इनके डिप्रेशन में जाने का खतरा भी ज्यादा होता है और यही कारण है कि इनके मन में सुसाइडल थॉट्स खूब आते हैं और कई बार ये अपनी जिंदगी भी खत्म कर लेते हैं.
5.पूर्णिमा-अमावस्या पर सबसे ज्यादा होता है मूड स्विंग
मूलांक 2 वालों का पूर्णिमा-अमावस्या पर सबसे ज्यादा मूड स्विंग होता है. यही नहीं चंद्र ग्रहण के दौरान भी ये सबसे ज्यादा तनाव या डिप्रेस हो जाते हैं.
6.स्वामी ग्रह है इनका इसके पीछे कारण
मूलांक 2 वालों के मूडी, स्ट्रेस ही नहीं, सेंसेटिव और इमोशनल होने के पीछे इनका अंक स्वामी ग्रह होता है. मूलांक 2 का ग्रह स्वामी चंद्रमा होता है.
7.चंद्रमा अगर कमजोर हो तो...
ज्योतिष में चंद्रमा को कोमलता, संवेदनशीलता और भावनात्मकता का प्रतीक माना गया है. ज्योतिष में माना गया है कि अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो जातक मस्तिष्क पीड़ा, सिरदर्द, तनाव, डिप्रेशन, भय, घबराहट, दमा, रक्त से संबंधित विकार, मिर्गी के दौरे, पागलपन अथवा बेहोशी आदि का भी शिकार हो जाता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
