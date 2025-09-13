FacebookTwitterYoutubeInstagram
कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन

टाॅप 50 इंडियन आइकॉन अवार्ड्स: समाज को नई दिशा देने वाले भारतीयों का होगा 16 सितंबर को सम्मान

किंग कोबरा से लेकर अजगर तक, जानें कितने साल जीता है कौन सा सांप?

कोलेस्ट्रॉल से जाम हुई नसों को खोलने के लिए रोज सुबह ये चूर्ण खा लें, डायबिटीज से लेकर यूरिक एसिड तक रहेगा कंट्रोल

Ardh Kumbh 2027: अर्ध कुंभ 2027 की तारीख घोषित, हरिद्वार में पहली बार साधु-संन्यासियों के साथ होंगे 3 शाही स्नान

पहलगाम हमले के जख्मों पर नमक छिड़क रहा भारत-पाकिस्तान मैच, पीड़ित परिवार बोला- 'ऑपरेशन सिंदूर व्यर्थ लगता है'

भारत में क्या पढ़ना पसंद करते हैं नेपाली स्टूडेंट्स? ये कोर्स हैं सबसे पॉपुलर

Diabetes: डायबिटीज मरीज नाश्ते में खाएं ये 4 चीजें, कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर लेवल

कभी सिविल सेवा में किया था टॉप, अब ₹15000 की घूस लेते पकड़े गए 'साहब', जानें अश्विनी कुमार पांडा की पूरी दास्तां

इथेनॉल विवाद पर बोले Nitin Gadkari- '200 करोड़ का है मेरा दिमाग, ईमानदारी से कमाना जानता हूं'

धर्म

Numerology: इन 4 तारीखों पर जन्मे लोग सबसे ज्यादा करते हैं सुसाइड, सिर्फ इस एक वजह से होते हैं हाइपर सेंसिटिव

क्या आपको पता है कुछ लोग थोड़ा सा भी धोखा, मनमुटाव या कड़वी बातों को सह नहीं पाते हैं. इसके पीछे उनका जन्म मूलांक होता है. अंक ज्योतिष की माने तो ऐसे लोग सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं. इसके पीछे एक बड़ी वजह है. चलिए जाने क्या?

ऋतु सिंह | Sep 13, 2025, 05:41 PM IST

1. कुछ खास मूलांक वाले होते हैं बहुत इमोशनल

कुछ खास मूलांक वाले होते हैं बहुत इमोशनल
1

अंक ज्योतिष में हर अंक का राशि स्वामी होता है और इस राशि स्वामी का जातक पर तगड़ा असर होता है. हालांकि कई बार ग्रह-नक्षत्रों के चलते अंक ज्योतिष की गणनाएं पूरी तरह से सही नहीं होती है. लेकिन अंक ज्योतिश में कुछ खास मूलांक वालों को बहुत इमोशनल माना जाता है.

2.छोटी-छोटी बातों से दिल पर लगती है इनके ठेस

छोटी-छोटी बातों से दिल पर लगती है इनके ठेस
2

4 तारीखों पर पैदा हुए लोग बहुत ज्यादा सेंसेटिव होते हैं और इस कारण इनको किसी अपने की छोटी सी भी बात दिल को चोट पहुंचा देती है. यही कारण है कि अक्सर ये अपने इमोशन्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और खुद को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं रोकते.

3.कौन सा मूलांक होता है सबसे ज्यादा नाजुक

कौन सा मूलांक होता है सबसे ज्यादा नाजुक
3

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को होता है, उनका मूलांक 2 होता है और यही वो मूलांक है जो बहुत नाजुक माना जाता है. क्योंकि ये कई बार इतने ज्यादा इमोशन्स में डूबते जाते हैं कि इनको खुद पर कंट्रोल नहीं रहता.

4.डिप्रेशन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं

डिप्रेशन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं
4

क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसेटिव होते हैं इसलिए स्ट्रेस में भी बहुत रहते हैं. हर किसी की बात इनके दिल-दिमाग में हमेशा घूमती रहती है और इसी कारण ये लोग तनाव में सबसे ज्यादा रहता है  और इनके डिप्रेशन में जाने का खतरा भी ज्यादा होता है और यही कारण है कि इनके मन में सुसाइडल थॉट्स खूब आते हैं और कई बार ये अपनी जिंदगी भी खत्म कर लेते हैं.

5.पूर्णिमा-अमावस्या पर सबसे ज्यादा होता है मूड स्विंग

पूर्णिमा-अमावस्या पर सबसे ज्यादा होता है मूड स्विंग
5

मूलांक 2 वालों का पूर्णिमा-अमावस्या पर सबसे ज्यादा मूड स्विंग होता है. यही नहीं चंद्र ग्रहण के दौरान भी ये सबसे ज्यादा तनाव या डिप्रेस हो जाते हैं.

6.स्वामी ग्रह है इनका इसके पीछे कारण

स्वामी ग्रह है इनका इसके पीछे कारण
6

मूलांक 2 वालों के मूडी, स्ट्रेस ही नहीं, सेंसेटिव और इमोशनल होने के पीछे इनका अंक स्वामी ग्रह होता है. मूलांक 2 का ग्रह स्वामी चंद्रमा होता है.

7.चंद्रमा अगर कमजोर हो तो...

चंद्रमा अगर कमजोर हो तो...
7

ज्योतिष में चंद्रमा को कोमलता, संवेदनशीलता और भावनात्मकता का प्रतीक माना गया है. ज्योतिष में माना गया है कि अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो जातक मस्तिष्क पीड़ा, सिरदर्द, तनाव, डिप्रेशन, भय, घबराहट, दमा, रक्त से संबंधित विकार, मिर्गी के दौरे, पागलपन अथवा बेहोशी आदि का भी शिकार हो जाता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

