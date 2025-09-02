Numerology: इन 4 तारीखों में जन्मे लोग होते हैं बहुत खतरनाक, अपनों के लिए जान देते भी हैं और लेते भी

7 . मूलांक 9

7

किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 9 के अंतर्गत आते हैं. इस अंक का स्वामी मंगल है. अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपमें क्रोध भी बहुत होगा. इन अंकों में जन्मे लोग संबंधों की कद्र करते हैं लेकिन अगर सामने वाला इसका महत्व न समझे तो ये फिर बर्दाश्त नहीं करते. फिर ये कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जिससे सामने वाले को दुख या कष्ट हो. इनका स्वभाव ऐसा होता है कि ये दुश्मनों को भी दोस्त बना लेते हैं लेकिन अगर इनके साथ कोई छल करे या इनके इमोशन्स को हर्ट करे तो फिर ये किसी को भी नहीं छोड़ते. ये अगर किसी से चिढ़ गए या नफरत करने लगे तो फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए उस इंसान का मुंह भी नहीं देखते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.