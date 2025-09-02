FacebookTwitterYoutubeInstagram
Numerology: इन 4 तारीखों में जन्मे लोग होते हैं बहुत खतरनाक, अपनों के लिए जान देते भी हैं और लेते भी

Mulank 1,4, 7 and 9 are Unpredictable: अगर आपका दोस्त, रिश्तेदार या पार्टनर इन 4 मूलांक में जन्मा है तो आपको कुछ बातें इनके संबंध में जरूर जान लेनी चाहिए क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके लिए जान भी दे सकते हैं लेकिन आपकी जान ले भी सकते हैं. ऐसा क्यों और कब होता है, यहां पढ़ें.

ऋतु सिंह | Sep 02, 2025, 09:28 AM IST

1.क्रिस्टल क्लियर नेचर होता है लेकिन...

क्रिस्टल क्लियर नेचर होता है लेकिन...
1

अंक ज्योतिष में 4 मूलांक पर पैदा हुए लोग बिलकुल पानी की तरह होते हैं, क्रिस्टल क्लियर इनका नेचर होता है लेकिन इनसे दोस्ती करने से पहले आपको इनके बारे में कुछ चीजें जरूर पता होनी चाहिए वरना...

2. अगर ये नाराज हो गए तो

अगर ये नाराज हो गए तो
2

ये लोग जितनी शिद्दत के साथ दोस्ती निभाते हैं उतनी ही शिद्दत से दुश्मनी भी. इसलिए इनकी दोस्ती खतरनाक मानी जाती है. इनके साथ या तो दोस्ती करें या इनसे ना काह से दोस्ती, ना काहू से बैर वाला रिलेशन रखें. क्योंकि अगर ये नाराज हो गए तो आपका चैन खो जाएगा,

3.मददगार और दिल के साफ होते हैं लेकिन...

मददगार और दिल के साफ होते हैं लेकिन...
3

इन 4 मूलांक पर पैदा हुए लोग मददगार और दिल के साफ होते हैं. ये दिखावा पसंद नहीं करते. इनको अपने आसपास ऐसे लोग पसंद होते हैं जो काम से काम मतलब रखें और जरूरत पर एक-दूसरे के लिए खड़े रहें लेकिन अगर इनके साथ कोई धोखा करे तो ये फिर उसके बर्बाद भी कर देते हैं. इसलिए इनसे दोस्ती ऐसे लोगों को बिलकुल नहीं करनी चाहिए जिनके मन और मुंह में कुछ और दिमाग में कुछ होता है. तो चलिए जानें ये 4 मूलांक हैं कौन से?

4.मूलांक 1

मूलांक 1
4

किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 1 के अंतर्गत आते हैं. इन तारीखों में जन्मे लोगों के लिए सूर्य देवता हैं. इनमें सूर्य का उत्साह और आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है. हालांकि, इन तारीखों में जन्मे लोग अक्सर गुस्सा बहुत करते हैं अगर इनके हिसाब से कुछ न हो तो. ये अपनी कही हुई कोई भी बात कभी वापस नहीं लेते. ये जो भी फैसला लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं. दूसरों को तकलीफ़ हो, तब भी इन्हें ज़्यादा परवाह नहीं होती. आपको इनसे हर मामले में सावधान रहना चाहिए. वरना ये अपनी बातों और कामों से दूसरों को परेशान कर देंगे. ये साथ देंगे तभी तक जब तक आप इनके साथ मिलकर चलेंगे वरना ये उलट के रख देते हैं.
 

5.मूलांक 4

मूलांक 4
5

किसी भी महीने की 4, 13 और 22 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 4 के अंतर्गत आते हैं. इन तारीखों में जन्मे लोगों पर राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है. राहु को छाया ग्रह कहा जाता है. इन तारीखों में जन्मे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं. इस अंक में जन्मे लोग दिल से लोगों की मदद करते हैं लेकिन अगर कोई इन्हें धोखा दे तो ये बर्दाश्त नहीं करते. ये कोई भी ऐसी चीज नहीं भूलते जो इनको कष्ट दी हो. ये धोखा देने वालों से बदला सालों बाद भी ले कर ही रहते हैं. इनकी दोस्ती जितनी दमदार और हेल्पफुल होती है, दुश्मनी उतनी ही खतरनाक भी. ये दोस्त, पार्टनर या रिश्तेदार बहुत अच्छे होते हैं बस इनके साथ चालबाजी न करें कोई तब. 
 

6.मूलांक 7

मूलांक 7
6

किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 7 के अंतर्गत आते हैं. सात अंक केतु ग्रह से संबंधित है. इन तिथियों में जन्मे लोग के मन की थाह लेना आसान नहीं है. इनके मन में कई राज़ होते हैं. ये अपनी योजनाएं सही समय पर दूसरों के साथ साझा करते हैं. इन अंक वालों से झगड़ा न करना ही बेहतर होता है क्योंकि अगर ये किसी को अपना दुश्मन समझते हैं, तो उसे कभी माफ़ नहीं करते. ये एक बार किसी से डिटैच हो गए तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते.ये खुद की परवाह किए बिना लोगों का बहुत साथ देते हैं और किसी भी हद तक लोगों को दिल से जोड़ लेते हैं लेकिन अगर कोई इनके साथ बुरा करे या इनसे धोखेबाजी करे तो ये फिर कभी जीवन में ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखते. इनका विश्वास तोड़ना यानी सब कुछ तुरंत खत्म करने जैसा होता है.
 

7.मूलांक 9

मूलांक 9
7

किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 9 के अंतर्गत आते हैं. इस अंक का स्वामी मंगल है. अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपमें क्रोध भी बहुत होगा. इन अंकों में जन्मे लोग संबंधों की कद्र करते हैं लेकिन अगर सामने वाला इसका महत्व न समझे तो ये फिर बर्दाश्त नहीं करते. फिर ये कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जिससे सामने वाले को दुख या कष्ट हो. इनका स्वभाव ऐसा होता है कि ये दुश्मनों को भी दोस्त बना लेते हैं लेकिन अगर इनके साथ कोई छल करे या इनके इमोशन्स को हर्ट करे तो फिर ये किसी को भी नहीं छोड़ते. ये अगर किसी से चिढ़ गए या नफरत करने लगे तो फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए उस इंसान का मुंह भी नहीं देखते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

