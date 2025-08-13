Rajnikant Mulank: इन तारीखों में जन्मे लोग रजनीकांत की तरह होते हैं पावरफुल, स्वामी ग्रह का होता है बड़ा प्रभाव

6 . यह है रजनीकांत का भाग्यांक

6

जब हम उनकी जन्मतिथि 12. 12. 1950 का योग करते हैं, तो यह 21 होता है, जो कि 3 भी है और इस संख्या को चाल्डियन अंक ज्योतिष में भाग्यांक कहा जाता है. जब मूलांक और भाग्यांक एक-दूसरे के अनुकूल होते हैं, तो जातक सफलता की महान ऊँचाइयों को छूता है. डबल 3 ने उन्हें अपने पेशे में उच्चतम स्तर तक पहुँचाया है, एक ऐसे स्तर पर जहां उन्हें दक्षिण भारत और दुनिया भर के लोग भगवान भी मानते हैं.