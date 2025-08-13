Rajnikant Mulank: इन तारीखों में जन्मे लोग रजनीकांत की तरह होते हैं पावरफुल, स्वामी ग्रह का होता है बड़ा प्रभाव

ऋतिक-NTR की War 2 और रजनीकांत की Coolie, 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा धमाका, कौन करेगा राज?
नितिन शर्मा | Aug 13, 2025, 05:15 PM IST
1.आज भी हैं साउथ के सुपरस्टार
दरअसल साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को हुआ था. आज भी 64 वर्ष की आयु में, वे दक्षिण भारत के मनोरंजन उद्योग में धूम मचा रहे हैं. रजनीकांत "थलाइवा" के नाम से प्रसिद्ध हैं. किंग खान जैसे अभिनेता भी दक्षिण भारत में अपनी फिल्मों के प्रचार के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं.
2.बृहस्पति है ग्रह स्वामी
12 दिसंबर को जन्म लेने की वजह से रजनीकांत का मूलांक 3 होता है. वे बृहस्पति द्वारा शासित एक मानसिक 3 हैं. 12 तारीख को जन्मे लोगों को बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा, इन तीन ग्रहों से लाभ मिलता है, क्योंकि अंक 12, 1 और 2 से मिलकर बना है, जिसके स्वामी गुरु, सूर्य और चंद्रमा हैं
3.3 नंबर का है सबसे ज्यादा प्रभाव
लेकिन उन्हें बृहस्पति द्वारा शासित नंबर 3 का सबसे अधिक प्रभाव मिलता है. बृहस्पति धन, ज्ञान और समृद्धि का ग्रह है. ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह होने के नाते बृहस्पति मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है. अगर किसी की कुंडली में एक उत्कृष्ट बृहस्पति है, तो उन्हें जीवन भर धन और प्रसिद्धि प्राप्त होती है.
4.इन जगहों से मिली खूब सराहना
नंबर 3 होने के नाते, नंबर 3, 6 और 9 ने हमेशा उनका साथ दिया है. रजनीकांत को तमिल फिल्म "अवल ओरु थोदर कथई" में बहुत सराहना मिली, जो वर्ष 1974 में रिलीज़ हुई थी. यह उनके जीवन का 24 वां वर्ष था और वर्ष का कुल योग 21 था जो 3 है. वर्ष 1977 का कुल योग 6 था.
5.इस साल में की मोटी कमाई
रजनीकांत का असली खेल बदलने वाला वर्ष 2007 था, जिसका कुल योग 9 था और उनका 57वां वर्ष (अंक 3 वर्ष) जब उन्होंने "शिवाजी" के लिए 4.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर (कुल योग 6) लिए और एशिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेता बन गए.
6.यह है रजनीकांत का भाग्यांक
जब हम उनकी जन्मतिथि 12. 12. 1950 का योग करते हैं, तो यह 21 होता है, जो कि 3 भी है और इस संख्या को चाल्डियन अंक ज्योतिष में भाग्यांक कहा जाता है. जब मूलांक और भाग्यांक एक-दूसरे के अनुकूल होते हैं, तो जातक सफलता की महान ऊँचाइयों को छूता है. डबल 3 ने उन्हें अपने पेशे में उच्चतम स्तर तक पहुँचाया है, एक ऐसे स्तर पर जहां उन्हें दक्षिण भारत और दुनिया भर के लोग भगवान भी मानते हैं.
7.नाम का कुल योग 1 है
अंक ज्योतिष के अनुसार उनके नाम रजनीकांत का कुल योग 28 है, जो 1 है. यह सूर्य द्वारा शासित है. सूर्य सौरमंडल का सबसे शक्तिशाली तारा है. कुंडली में शक्तिशाली बृहस्पति और सूर्य जातक के लिए चमत्कार कर सकते हैं. संख्या 28 बॉलीवुड में कैटरीना कैफ, अक्षय कुमार और अजय देवगन सहित कई मशहूर हस्तियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली संख्या है. यह वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली संख्या है.