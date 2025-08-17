Numerology: मनी माइंडेड होते हैं इन 2 तारीखों पर जन्मे लोग, हैसियत से ज्यादा पैसे की होती है डिमांड

'अंग्रेजों से डरकर जर्मनी भाग गए थे सुभाष चंद्र बोस'– SCERT की किताब में गड़बड़ी, बवाल के बाद सुधारी गलती
धर्म
ऋतु सिंह | Aug 17, 2025, 12:19 PM IST
1.पैसे वालों से रखते हैं ये रिश्ता
पैसा जरूरी है लेकिन इतना भी नहीं कि आदमी इंसानियत से ऊपर इसे ही तवज्जो दे. आज आपको ऐसे मूलांक वालों के बारे में बताएंगे जो अक्सर आपके दोस्त, भाई-बहन , पति-पत्नी तो होते हैं लेकिन इनके लिए आपसे ज्यादा आपका पैसा मायने रखता है. अगर आपके पास पैसा है तो ये जीवन-पर्यंत आपके बन के रहेंगे और अगर आपने इन्हें पैसे नहीं दिए तो ये आपसे रिश्ता रखना भी खत्म कर देंगें.
2.ये दो मूलांक वाले पैसा-पैसा करते रहते हैं
मूलांक 5 और मूलांक 2 ऐसे हैं जो जीवन भर पैसा-पैसा करते रहते हैं. इनके लिए पैसा सबसे बड़ा होता है. रिश्ते-नाते-दोस्ती सब कुछ में ये पैसे ही देखते हैं. खास बात ये है कि अगर इनसे कोई पैसे मांग ले तो ये तुरंत ना कर देते हैं लेकिन खुद ये उनसे किसी न किसी बहने पैसे खींचते रहते हैं.
3.मूलांक 2 और मूलांक 5 किसका होता है
किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जिनका जन्म होता है वो मूलांक 5 वाले होते हैं वहीं जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 को हुआ होता है तो वो मूलांक 2 वाले होते हैं,
4.अगर एक ही मूलांक के हुए पति-पत्नी तो...
परेशानी तब और बढ़ जाती है जब अगर पति-पत्नी का मूलांक एक ही हो. यानी अगर मूलांक 2 और मूलांक 5 वाले आपस में शादी करें या दोनों एक ही मूलांक के हो तो दोनों में तकरार की वजह भी पैसा ही बनता है.
5.पैसों के लिए खराब करते हैं रिश्ते
इस 2 मूलांक वाले लोग पैसों के चक्कर में जाने ही कितने लोगों से रिश्ता खराब कर लेते हैं. क्योंकि अगर कोई इनकी आर्थिक मदद न करे तो ये उससे रिश्ता रखना भी पसंद नहीं करते. इनके लिए हर संबंध से ऊपर पैसा होता है.
6.आपकी संपत्ति पर होती है नजर
खासकर मूलांक 2 वालों की नजर दूसरों की संपत्ति पर होती है. मौका मिलते ही ये दगाबाजी और धोखाधड़ी से भी बाज नहीं आते हैं.
7.मीठा बोलकर घोंपते हैं छुरा
इस मूलांक वाले दुनिया के समाने इतने मीठे होते हैं कि लोग इनपर जल्दी शक नहीं करते. लेकिन ये मीठा बोलकर ही छुरा भोंकते हैं और यही कारण है कि बुढ़ापे में इनका अपना कोई भी नहीं होता है.
यहां दी गई सभी जानकारियां ज्योतिष और अंक गणनाओं पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
