'अंग्रेजों से डरकर जर्मनी भाग गए थे सुभाष चंद्र बोस'– SCERT की किताब में गड़बड़ी, बवाल के बाद सुधारी गलती

Asia Cup 2025 के लिए किया पाकिस्तान टीम का ऐलान, बाबर-रिजवान की छुट्टी; यहां देखें पूरी टीम

तरक्की की दौड़ में बहन Tina Dabi से आगे निकलीं रिया डाबी, सिर्फ 4 साल में पाया प्रमोशन

न हालात से हारी और न अंग्रेजी को बनने दिया दीवार, गांव की लड़की पहले ही प्रयास में कैसे लाई NDA में 23वीं रैंक?

पीएम आवास योजना 2 के तहत घर पाने का बेहतरीन मौका, जानें कैसे करें आवेदन?

Baby Girl Names: बेटी के लिए चुनें S अक्षर से शुरू होने वाला प्यार और मीनिंगफुल नाम, यहां देखें लिस्ट

LIC AAO Recruitment 2025: LIC में इंजीनियर और अफसरों की बंपर भर्तियां, जानें कितने रुपये देकर भरना पड़ेगा फॉर्म

दवा ही कर सकती है बीमार, पेरासिटामोल खाने वाले हो जाएं सावधान, खतरनाक हो सकती है ओवरडोज

Numerology: मनी माइंडेड होते हैं इन 2 तारीखों पर जन्मे लोग, हैसियत से ज्यादा पैसे की होती है डिमांड

क्या होता है Product Management और कैसे 12वीं के बाद इसमें बनाएं करियर? समझें A to Z सबकुछ

धर्म

Numerology: मनी माइंडेड होते हैं इन 2 तारीखों पर जन्मे लोग, हैसियत से ज्यादा पैसे की होती है डिमांड

आज आपको 2 ऐसे मूलांकों के बारे में बाएंगे जो जीवन भर केवल पैसा-पैसा ही करते हैं. ये हर किसी को उसके पैसे से अहमियत देते हैं. यही कारण है कि एक समय बाद इन लोगों के अपने बहुत कम रह जाते हैं क्योंकि ये हर चीज को पैसे से तोलते हैं.

ऋतु सिंह | Aug 17, 2025, 12:19 PM IST

1.पैसे वालों से रखते हैं ये रिश्ता

पैसे वालों से रखते हैं ये रिश्ता
1

पैसा जरूरी है लेकिन इतना भी नहीं कि आदमी इंसानियत से ऊपर इसे ही तवज्जो दे. आज आपको ऐसे मूलांक वालों के बारे में बताएंगे जो अक्सर आपके दोस्त, भाई-बहन , पति-पत्नी तो होते हैं लेकिन इनके लिए आपसे ज्यादा आपका पैसा मायने रखता है. अगर आपके पास पैसा है तो ये जीवन-पर्यंत आपके बन के रहेंगे और अगर आपने इन्हें पैसे नहीं दिए तो ये आपसे रिश्ता रखना भी खत्म कर देंगें.

2.ये दो मूलांक वाले पैसा-पैसा करते रहते हैं

ये दो मूलांक वाले पैसा-पैसा करते रहते हैं
2

मूलांक 5 और मूलांक 2 ऐसे हैं जो जीवन भर पैसा-पैसा करते रहते हैं. इनके लिए पैसा सबसे बड़ा होता है. रिश्ते-नाते-दोस्ती सब कुछ में ये पैसे ही देखते हैं. खास बात ये है कि अगर इनसे कोई पैसे मांग ले तो ये तुरंत ना कर देते हैं लेकिन खुद ये उनसे किसी न किसी बहने पैसे खींचते रहते हैं.

3.मूलांक 2 और मूलांक 5 किसका होता है

मूलांक 2 और मूलांक 5 किसका होता है
3

किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जिनका जन्म होता है वो मूलांक 5 वाले होते हैं वहीं जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 को हुआ होता है तो वो मूलांक 2 वाले होते हैं,

4.अगर एक ही मूलांक के हुए पति-पत्नी तो...

अगर एक ही मूलांक के हुए पति-पत्नी तो...
4

परेशानी तब और बढ़ जाती है जब अगर पति-पत्नी का मूलांक एक ही हो. यानी अगर मूलांक 2 और मूलांक 5 वाले आपस में शादी करें या दोनों एक ही मूलांक के हो तो दोनों में तकरार की वजह भी पैसा ही बनता है.

5.पैसों के लिए खराब करते हैं रिश्ते

पैसों के लिए खराब करते हैं रिश्ते
5

इस 2 मूलांक वाले लोग पैसों के चक्कर में जाने ही कितने लोगों से रिश्ता खराब कर लेते हैं. क्योंकि अगर कोई इनकी आर्थिक मदद न करे तो ये उससे रिश्ता रखना भी पसंद नहीं करते. इनके लिए हर संबंध से ऊपर पैसा होता है.

6.आपकी संपत्ति पर होती है नजर

आपकी संपत्ति पर होती है नजर
6

खासकर मूलांक 2 वालों की नजर दूसरों की संपत्ति पर होती है. मौका मिलते ही ये दगाबाजी और धोखाधड़ी से भी बाज नहीं आते हैं.

7.मीठा बोलकर घोंपते हैं छुरा

मीठा बोलकर घोंपते हैं छुरा
7

इस मूलांक वाले दुनिया के समाने इतने मीठे होते हैं कि लोग इनपर जल्दी शक नहीं करते. लेकिन ये मीठा बोलकर ही छुरा भोंकते हैं और यही कारण है कि बुढ़ापे में इनका अपना कोई भी नहीं होता है.

 

यहां दी गई सभी जानकारियां ज्योतिष और अंक गणनाओं पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

यहां दी गई सभी जानकारियां ज्योतिष और अंक गणनाओं पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

