रश्मिका मंदाना ने लेटेस्ट वीडियो में फ्लॉन्ट की डायमंड रिंग, विजय देवरकोंडा भी दिखा चुके हैं ऐसी अंगूठी

IND vs WI 2nd Test Day 2 Highlights: गिल का शतक, फिर वेस्टइंडीज ने गंवाए 4 विकेट; दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म

बिहार में 100 सीटों पर ताल ठोकेगी AIMIM,असदुद्दीन ओवैसी पार्टी को थर्ड फ्रंट बनाने की कर रहे तैयारी

'विराट कोहली का बैट ला दो': बेटे तैमूर में क्रिकेट का जुनून देख करीना कपूर दंग, देखें बेबो का रिएक्शन

Test में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले महान भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट में शामिल हुए शुभमन गिल

70th Filmfare Awards 2025: अहमदाबाद में आज दिखेगा बॉलीवुड का जलवा! शाहरुख खान बनेंगे होस्ट, देखें नॉमिनेशन लिस्ट

IND vs WI: शुभमन गिल ने दिल्ली में शतक जड़ तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, विराट कोहली के इस क्लब में हुए शामिल

तत्काल टिकट बुक करना हुआ आसान! अपनाएं ये टिप्स और तुरंत पाएं कन्फर्म सीट

Numerology: पहाड़ जैसे कठोर होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, हमेशा नाक पर रहता है गुस्सा

Grey Rock Method: क्या आपका दोस्त या रिश्तेदार स्वार्थी है? तो उसके साथ 'ग्रे रॉक मेथड' यूज करें और तनावमुक्त रहें

धर्म

Numerology: पहाड़ जैसे कठोर होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, हमेशा नाक पर रहता है गुस्सा

Hard Hearted Person Mulank: हर व्यक्ति के जन्म की तारीख का उसके जीवन पर असर रहता है. किसी भी महीने की सभी तारीखों पर जन्मे लोगों का मूलांक अलग-अलग होता है, जो उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है. आज हम आपको उस मूलांक के लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, पहाड़ जैसे कठोर होते हैं.

Abhay Sharma | Oct 11, 2025, 02:45 PM IST

1.मूलांक 8 (Numerology 8)

मूलांक 8 (Numerology 8)
1

किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है, अंक शास्त्र में इसे शनि का नंबर माना गया है. यही वजह है कि इस मूलांक के जातक अनुशासन पसंद और न्यायप्रिय होते हैं. आइए जानें इस मूलांक के जातकों के बारे में...

2.गंभीर और पत्थर दिल होते हैं

गंभीर और पत्थर दिल होते हैं
2

ज्योतिष के अनुसार इस मूलांक के लोगों पर शनि ग्रह का प्रभाव दिखता है, इसलिए इन्हें सही और सच बातें पसंद होती है. ऐसे लोग कभी भी गलत का साथ नहीं देते. न्याय पसंद करने वाले इन्हें नियमों के विपरीत जाने वाले पसंद नहीं आता. स्वभाव से गंभीर होते हैं, इसलिए इन्हें कठोर-पत्थर दिल कहा जाता है. 

3.हमेशा नाक पर रहता है गुस्सा 

हमेशा नाक पर रहता है गुस्सा 
3

इन्हें गुस्सा बहुत अधिक आता है, कई बार इतना ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं कि इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. इसके कारण वह खुद के लिए भी नुकसान कर बैठते हैं. ऐसे जातक मनमानी खूब करते हैं, दूसरों की बातें यह बिल्कुल नहीं सुनते. इन्हें हर काम अपने हिसाब से करना पसंद होता है. 

4.संघर्ष से भरा होता है जीवन

संघर्ष से भरा होता है जीवन
4

इस मूलांक के लोगों को जीवन में संघर्षों भी बहुत करना पड़ता है, ये बहुत अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी संघर्ष इनका पीछा नहीं छोड़ता है. मुश्किलों से घबराने की जगह यह मेहनत करते हैं, अपनी जिद से सफलता तक जरूर पहुंचते हैं.

5.इमोशनल नहीं होते हैं

इमोशनल नहीं होते हैं
5

इस मूलांक के लोगों को कठोर दिल माना जता है और यह बहुत आसानी से इमोशन में नहीं बहते और ना ही किसी की बातों में आते हैं. ये दिल के करीब लोगों के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार होते हैं. इसके अलावा इन्हें अपने तरीके से जीवन जीना पसंद होता है. 

6.आत्मविश्वास से भरे होते है

आत्मविश्वास से भरे होते है
6

इनमें आत्मविश्वास भरपूर होता है. कॉन्फिडेंस की वजह से इन्हें अपने फैसलों पर विश्वास होता है. इन्हें लगता है कि जो यह सोच रहे हैं वह सही है. इसके अलावा इस मूलांक के जातक जीवन में दखलंदाजी करने वाले लोगों से यह दूर रहते हैं. 

7.ये होती हैं खूबियां

ये होती हैं खूबियां
7

पत्थर दिल तो इन्हें कहा जाता है पर ये काफी मेहनती होते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ते हैं. इतना ही नहीं यह अपना हर काम ईमानदारी और लगन से पूरा करते हैं. कोई भी काम अगर हाथ में ले लेते हैं तो उसे पूरा किए बिना नहीं मानते. 

8.Disclaimer

Disclaimer
8

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

