Numerology: पहाड़ जैसे कठोर होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, हमेशा नाक पर रहता है गुस्सा

2 . गंभीर और पत्थर दिल होते हैं

2

ज्योतिष के अनुसार इस मूलांक के लोगों पर शनि ग्रह का प्रभाव दिखता है, इसलिए इन्हें सही और सच बातें पसंद होती है. ऐसे लोग कभी भी गलत का साथ नहीं देते. न्याय पसंद करने वाले इन्हें नियमों के विपरीत जाने वाले पसंद नहीं आता. स्वभाव से गंभीर होते हैं, इसलिए इन्हें कठोर-पत्थर दिल कहा जाता है.