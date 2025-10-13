Numerology: घमंडी और अहंकारी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस 1 खूबी से खूब कमाते हैं पैसा

8th Pay Commission कब लागू होगा? जानिए कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का फायदा कब तक मिलेगा
Abhay Sharma | Oct 13, 2025, 12:59 PM IST
1.मूलांक 4
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे जातकों का मूलांक 4 होता है, इस अंक के स्वामी राहु ग्रह माने जाते हैं. यही वजह है कि मूलांक 4 वालों पर राहु का प्रभाव देखने को मिलता है. तो आइए जानते हैं इसके बारे में...
2.योजना बनाकर चलने का गुण
ज्योतिष में राहु को योजना बनाकर चलने वाला ग्रह बताया गया है, जो प्लानिंग के साथ चलता है. मूलांक 4 वालों के अंदर राहु का यह गुण जरूर आता है. इसके अलावा मूलांक 4 वाले जातक बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं और ये थोड़े से कम इमोशनल होते हैं.
3.अहंकार और घमंड
इस मूलांक के जातक टाइम के पाबंद होते हैं और ये अच्छे वैज्ञानिक या राजनीतिज्ञ बनते हैं. इसके अलावा इस मूलांक वाले कई लोगों में अहंकार और घमंड भी देखने को मिलता है. साहसी और व्यवहार कुशल होने के कारण ये अपनी लाइफ में खूब धन अर्जित करते हैं.
4.संघर्षशील
इसके अलावा इस मूलांक के लोग काफी संघर्षशील होते हैं, ये कुछ न कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसे देखकर हर कोई चकित रह जाए. वहीं ये लोग थोड़े मनमौजी भी होते हैं, जिसकी वजह से कई बार गलत कामों में भी फंस जाते हैं.
5.मजबूत रहती है आर्थिक स्थिति
अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोगों के जीवन में तमाम परेशानियों के बावजूद भी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है. इस मूलांक के जातक अपनी सुख सुविधाओं में अधिक धन खर्च कर देते हैं.
6.झगड़ालू स्वभाव
इसके अलावा इस मूलांक के जातक जल्दी किसी के साथ ढल नहीं पाते है, इसलिए इनके दुश्मन अधिक होते हैं. इसके अलावा ये लोग थोड़े झगड़ालू स्वभाव के भी होते हैं. लेकिन, दोस्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं. ये अपनी बातों को छिपाने में माहिर होते हैं.