धर्म

Birth Month Traits: अपनी उम्र से बहुत ज्यादा समझदार और मैच्योर होते हैं इन महीनों में जन्मे लोग, सोच समझकर लेते हैं हर फैसला

अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग उम्र में बहुत छोटे होने के बाद भी उनकी बातें और फैसले बड़ी और अलग होती हैं. इनकी उम्र के हिसाब से इनके फैसले और तरक्की देखकर व्यक्ति हैरान रह जाता है. इसकी वजह इनका छोटी उम्र में भी बहुत ज्यादा समझदार और मैच्योर होना है.

नितिन शर्मा | Jan 09, 2026, 09:23 AM IST

1.उम्र से ज्यादा होते हैं मैच्योर

उम्र से ज्यादा होते हैं मैच्योर
1

ज्योतिष की मानें तो अंक ज्योतिष की तरह ही अलग अलग महीनों में जन्मे लोगों में एक अलग क्वॉलिटी होती है. इन्हीं में साल के कुछ ऐसे महीने हैं, जिनमें जन्मे लोग अपनी उम्र के मुकाबले ज्यादा मानसिक परिपक्वता यानी मैच्योर होते हैं. ये हर फैसला बहुत ही सोच समझकर लेते हैं. 

2.इन्हें कहा जाता है ओल्ड सोल

इन्हें कहा जाता है ओल्ड सोल
2

इन खास महीनों में जन्मे लोग'ओल्ड सोल' (Old Soul) कहलाते हैं. इसका अर्थ है कि उनकी आत्मा उनकी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार होती है. यही वजह है कि वह हर फैसला बहुत ही सोच समझकर लेते हैं. 

3.जनवरी में जन्मे लोग होते हैं शांत और दूरदर्शी

जनवरी में जन्मे लोग होते हैं शांत और दूरदर्शी
3

साल के पहले महीने में जन्मे यानी जनवरी में जन्मे लोग शनि और मकर राशि के प्रभाव में होते हैं. ये बचपन से ही बहुत गंभीर होते हैं, जहां एक तरफ इनकी उम्र के बच्चे खेल कूद और मस्ती में लगे होते हैं. वहीं ये अपने भविष्य के बारें की प्लानिंग करने लगते हैं. ये कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं.

4.मार्च में जन्मे लोगों में होती है गहरी समझ

मार्च में जन्मे लोगों में होती है गहरी समझ
4

ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म साल के तीसरे महीने यानी मार्च में होता है. वह भावनात्मक रूप से बहुत ही गहरे होते हैं. इनकी 'Intuition' यानी अंतर्ज्ञान बहुत तेज होता है. ये लोगों के हाव भाव देखकर उनकी मन की बात जान लेते हैं. इसके साथ ये लोग दूसरों से ज्यादा समझदार, ईमानदार और सहानुभूति रखने वाले होते हैं.

5.अगस्त में जन्मे लोगों में होती है नेतृत्व और नैतिकता

अगस्त में जन्मे लोगों में होती है नेतृत्व और नैतिकता
5

अगस्त में जन्मे लोग ग्रहों के राजा सूर्य से प्रभावित होते हैं. इनके अंदर जिम्मेदारी उठाने का गुण जन्म से ही होता है. ये अपनी उम्र के मुकाबले ज्यादा समझदारी से फैसले लेते हैं. दोस्तों के लिए एक सलाहकार की भूमिका निभाते हैं. इनमें सही और गलत पहचानने की क्षमता होती है, जो इन्हें भीड़ से अलग करती है.

6.नवंबर में जन्मे लोग रहस्यमयी और तार्किक

नवंबर में जन्मे लोग रहस्यमयी और तार्किक
6

नवंबर में जन्मे लोग बहुत ज्यादा रहस्यमयी, तार्किक और बुद्धिमान होते हैं. ये किसी भी बात को ऐसे ही स्वीकार नहीं करते हैं. इनका दिमाग बहुत तेज काम करता है. साथ जीवन को अच्छे से समझते हैं. इनकी यही क्वॉलिटी इन्हें उम्र से ज्यादा बड़ा समझदार बनाती है. 

7.इतने मैच्योर क्यों होते हैं ये लोग

इतने मैच्योर क्यों होते हैं ये लोग
7

दरअसल साल चार महीने यानी, जनवरी, मार्च, अगस्त और नवंबर में जन्मे लोगों में 'इमोशनल इंटेलिजेंस' (EQ) बहुत ज्यादा होता है. ये न सिर्फ अपनी भावनाओं को समझते हैं, बल्कि दूसरों के दुख-सुख को भी गहराई से समझते हैं. ये लोग कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने की जगह सोच झमकर लेते हैं. हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है, लेकिन ज्योतिष में महीनों का प्रभाव व्यक्ति के अंदर एक अलग व्यक्तित्व प्रदान करता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

