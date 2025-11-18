FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Numerlogy: इन 4 महीनों में जन्मे लोग ब्रह्मा के वंशज माने जाते हैं, सिक्थ सेंस इनका होता है बेहद तगड़ा

अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ खास महीनों में जन्मे लोगों में सहज अंतर्ज्ञान होता है. उन्हें पहले से ही पता होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है. क्योंकि ये ब्रह्मा के वंशज मान जाते हैं.

ऋतु सिंह | Nov 18, 2025, 01:38 PM IST

1. प्रत्येक राशि की अपनी विशेष विशेषताएं होती हैं

प्रत्येक राशि की अपनी विशेष विशेषताएं होती हैं
1

ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक राशि की अपनी विशेष विशेषताएं होती हैं. इसी प्रकार, उनकी जन्मतिथि और महीने के आधार पर भी उनकी विशेष विशेषताएं होती हैं. अंकशास्त्र के अनुसार, कुछ महीनों में जन्मे लोगों में स्वाभाविक रूप से अंतर्ज्ञान होता है.
 

2.ब्रह्मा के वंशज माने जाते हैं ये लोग

ब्रह्मा के वंशज माने जाते हैं ये लोग
2

ये असाधारण शक्ति उन्हें इसलिए मिलती है क्योंकि ये ब्रह्मा के वंशज माने जाते हैं और इस कारण उन्हें भविष्य बताने की क्षमता प्राप्त होती है. वे भविष्य का 100 प्रतिशत अनुमान तो नहीं लगा सकते, लेकिन... कुछ हद तक लगा सकते हैं. आइए, अब जानते हैं कि इस महीने में जन्मे लोगों में क्या विशेष शक्ति होती है...

3.दिसंबर 

दिसंबर 
3

दिसंबर में जन्मे लोग नए-नए तरीके से सोचते हैं. इनमें दूरदर्शिता भी बहुत होती है. इनमें उन चीज़ों को पहचानने की विशेष क्षमता होती है जिन पर दूसरे ध्यान नहीं देते. इससे इन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाज़ा लगाने में मदद मिलती है. इनमें दूरदर्शिता बहुत होती है. ये सामाजिक बदलावों और नवाचारों का बहुत अच्छी तरह से अनुमान लगा सकते हैं. इनकी कही बातें लगभग सच होती हैं.
 

4.जुलाई 

जुलाई 
4

जुलाई में जन्मे लोगों में असाधारण अंतर्ज्ञान भी होता है. यह उन्हें भविष्य का अनुमान लगाने में मदद करता है. वे अपने आस-पास के लोगों की भावनात्मक और मानसिक स्थिति के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं. इससे वे उन बदलावों को भांप लेते हैं जिनका दूसरों को अंदाज़ा नहीं होता. वे बच्चों के भविष्य, पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक बदलावों को अच्छी तरह समझ सकते हैं. वे भविष्य में क्या होने वाला है, इसकी अच्छी समझ रखते हैं. वे उसी के अनुसार कदम उठाते हैं.

5.फ़रवरी 

फ़रवरी 
5

फरवरी में जन्मे लोग अपनी आंतरिक दुनिया के संपर्क में रहते हैं. उनका अंतर्ज्ञान बहुत मज़बूत होता है. वे छोटी-छोटी बातें भी समझ सकते हैं जो किसी और को नहीं समझनी चाहिए. वे हर छोटी-बड़ी बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं. भविष्य की भविष्यवाणियाँ उन्हें सपनों में दिखाई देती हैं. अपने आस-पास के लोगों की भावनाओं को आसानी से समझने की उनकी क्षमता उन्हें यह अनुमान लगाने में भी मदद करती है कि स्थिति कैसे बदलेगी. यह उनके आस-पास के लोगों को आश्चर्यचकित करता है. उनका अंतर्ज्ञान उनकी सातवीं इंद्रिय के समान होता है. यह उन्हें घटित होने से पहले ही यह भांप लेने का अवसर देता है कि क्या होने वाला है.
 

6.अक्टूबर

अक्टूबर
6

अक्टूबर में जन्मे लोगों का अंतर्ज्ञान बहुत तेज़ होता है. ये राज़ ख़रीदने के पीछे छिपे इरादों को समझने में माहिर होते हैं. ये ज़िंदगी में बहुत सक्रिय होते हैं. सिर्फ़ अपने बारे में ही नहीं, ये दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है, ये भी पहले से जानते हैं. ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इन्हें सब कुछ पहले से पता होता है... अपने आस-पास के सभी लोगों के बारे में ये सब समझ लेते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी  और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है.  डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

